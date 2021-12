Prosegue la settimana per i dodici segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di martedì 21 dicembre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata sarà meglio trovare un compromesso con il partner per non aumentare le tensioni degli ultimi tempi. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo alcune situazioni potrebbero innervosirvi.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 21 dicembre sarà caratterizzata da discussioni sentimentali, se ci sono delle questioni da chiarire fatelo ora.

Nel lavoro, se ci sono delle situazioni da sistemare, fatelo.

Gemelli: in amore arriveranno delle risposte che attendete da tempo, in questo modo potrete fare chiarezza. In ambito professionale troverete delle soluzioni che miglioreranno i progetti.

Cancro: con la Luna nel segno in questa giornata cercate di evitare le complicazioni, in particolare a livello lavorativo dove vi sentite agitati. In amore possibili perplessità nei confronti della coppia.

Leone: in ambito sentimentale con la Luna nel segno attenzione a non sottovalutare incontri che possono pronunciarsi piacevoli. In ambito lavorativo, se desiderate cambiare, questo è il momento giusto per farlo.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questa giornata sarà interessante con Venere nel segno, se ci sono state delle discussioni potrete risolvere.

Nel lavoro le vostre idee potrebbero rivelarsi importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili agitazioni in particolare in amore, siate cauti se avete iniziato una relazione da poco tempo. Nel lavoro sarà possibile portare avanti dei cambiamenti.

Scorpione: in questa giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarà meglio fermarsi per riflettere e comprendere quali sono le vostre esigenze.

Il Sole è favorevole e belle occasioni potreste viverle nella giornata di Natale.

Sagittario: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da impegni, questo potrebbe distogliere la vostra attenzione delle persone che amate. Cercate di ritrovare un nuovo equilibrio nel lavoro, in questo modo potrete favorire l'andamento di nuovi progetti.

Capricorno: nella giornata di martedì 21 dicembre potrebbero esserci dei contrasti al livello sentimentale, vi sentite più nervosi rispetto alle giornate precedenti. In ambito lavorativo cercate delle soluzioni.

Acquario: per il penultimo segno la giornata invita a essere più cauti, in particolare nel lavoro dove alcune cose non vanno come avevate previsto. In amore cercate di rimanere concentrati sul vostro rapporto.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, attenzione però ad eventuali ripensamenti nelle coppie. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti se lo desiderate.