L'oroscopo di martedì 21 dicembre sarà caratterizzato da incredibili sorprese per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro avranno a che fare con i capricci di Cupido, mentre altri non vedranno l'ora di immergersi nello spirito natalizio. I pianeti, grazie ai loro movimenti, influenzeranno gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

In particolare, lo Scorpione e i Pesci staranno molto attenti alle esigenze del partner, mentre il Leone non si sentirà a proprio agio sul posto di lavoro. I Gemelli e il Sagittario non saranno del tutto sinceri con la loro famiglia e l'Acquario inizierà a lavorare a un nuovo progetto.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 dicembre.

Previsioni zodiacali di martedì 21 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: in amore giocherete a carte scoperte. Non nasconderete alcun lato del vostro carattere perché non vorrete ingannare la persona amata. Pretenderete massima sincerità e non sopporterete l'idea di avere a che fare con atteggiamenti ambigui. Il lavoro potrebbe sorprendervi.

Toro: cercherete di farvi travolgere dallo spirito natalizio. Non sarà facile perchè non avrete molta voglia di festeggiare. Ad ogni modo, non avrete alcuna intenzione di rattristare i vostri cari. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a realizzare delle decorazioni con le vostre mani.

Gemelli: tenderete a non dire la verità ai vostri familiari. La paura di essere rimproverate, infatti, sarà più forte del desiderio di essere onesti. Si tratterà di questioni da poco, che non incideranno sul vostro legame né sulla vostra serenità. Il partner, per quanto possibile, vi terrà il gioco.

Cancro: alternerete momenti di spensieratezza ad altri di malinconia.

Farete fatica a trovare il vostro equilibrio perché riporrete poche speranze nei confronti del futuro. La compagnia dei vostri amici sarà fondamentale perché vi aiuterà a vedere le cose con maggiore chiarezza.

Oroscopo di domani 21 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: nonostante i vostri sforzi, vi renderete conto di non essere del tutto felici.

Il lavoro, infatti, vi creerà uno stress non indifferente. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non agire impulsivamente. Prima di fare qualunque cosa, sarà necessario riflettere attentamente.

Vergine: non sopporterete il disordine e gli imprevisti. Vorrete avere tutto sotto controllo, ma alcune situazioni potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per superare la giornata di domani. In pizzico di ironia vi aiuterà nell'intento.

Bilancia: non vedrete l'ora di realizzare i vostri sogni nel cassetto. Sarete molto fiduciosi perché non avrete alcun dubbio sulla possibilità di farcela. La giornata di domani sarà caratterizzata da un insolito ottimismo che vi consentirà di relazionarvi senza problemi con le persone care.

Scorpione: sarete molto premurosi verso il partner. Il vostro obiettivo sarà quello di rafforzare il feeling di coppia e di rendere la giornata di domani indimenticabile. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni, ma l'oroscopo vi consiglia di fare attenzione all'influenza dei colleghi.

Astrologia del 21 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra famiglia tenderà a essere un po' troppo apprensiva nei vostri confronti. Non sarete ancora pronti a rivelargli tutto della vostra vita e, per questo motivo, cercherete di camuffare la verità con qualche piccola bugia. Non sarà facile, però, liberarvi dai sensi di colpa.

Capricorno: sarete molto severe nei vostri confronti. Vi impegnerete per non commettere alcun errore, ma la stanchezza e l'eccessivo stress potrebbero distrarvi.

L'oroscopo di domani vi consiglia di prendervi qualche ora per riposare, in modo da allentare la tensione.

Acquario: finalmente, vi sentirete pronti a dedicarvi a un nuovo progetto. Non abbandonerete il vostro vecchio lavoro, ma proverete ad aggiungere un'attività diversa. Dovrete fare appello alle vostre passioni e mettere in gioco tutte le risorse a vostra disposizione.

Pesci: sarete fieri della vostra storia d'amore e vi impegnerete al massimo per organizzare una giornata romantica. Il partner avrà una reazione molto positiva, ma attenzione a non esagerare con le lusinghe. Il supporto degli amici e della famiglia vi aiuterà a lasciarvi alle spalle l'eccessivo stress.