L'oroscopo di mercoledì 22 dicembre 2021 riparte dalla giornata numero tre della settimana annunciando un transito astrale di prim'ordine. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, questo martedì abbiamo assistito al passaggio del Sole in Capricorno, precisamente a partire dalle ore 16:00 del Pomeriggio. Questo mercoledì tale transito prende corpo favorendo a pieno il simbolo astrale di Terra direttamente interessato, valutato meritatamente al "top del giorno". Le previsioni zodiacali di mercoledì intanto inseriscono tra i segni "flop", Pesci e Scorpione, rispettivamente indicati con tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 22 dicembre

Bilancia: ★★★★. Si prospetta all'orizzonte un discreto mercoledì, bello quanto basta e positivo per quel che potrebbe servire. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare. In amore, cercare l'equilibrio è una operazione molto complicata per voi perché vedete tutto bianco e nero e non riuscite proprio a percepire certe sfumature. Questo è risaputo ma ogni tanto lo volete ignorare perché la cosa vi mette a disagio. Proprio per questo non sarebbe giunto il momento di fare outing e cercare un rimedio per il vostro estremismo?

Single, finalmente una persona che vi interessa conoscere più a fondo si aprirà con voi ed avrete occasione di comprendere quali siano i suoi limiti nei vostri confronti.. Nel comparto lavoro, qualsiasi cosa vi propongano di fare, anche fuori dalla porta di casa vostra, dovrete accettarlo.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che possa essere una giornata "flop", in questo caso valutata con solo due stelline.

In generale dunque, ben poche le speranze di riuscita: potrebbero verificarsi delle turbolenze tali da rendere meno scontate ma anche più problematiche certe relazioni. Per i sentimenti, quando avvertite i tratti confusi della vostra vita affettiva, vi agitate. Ma è inevitabile: amore e odio sono facce della stessa medaglia.

Non siate sospettosi col partner. Se avete qualche dubbio, uscite allo scoperto, ditelo apertamente, con franchezza, non rimuginate. Single, evitate di dire bugie: a che servono, se non a rischiare di allontanare la persona che vorreste accanto? Siate più coerenti e sinceri. Nel lavoro, affari e situazioni che sembravano ormai arrivati alla giusta conclusione si bloccheranno, o prenderanno una rotta del tutto inaspettata.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 dicembre al Sagittario predice una giornata non affatto malvagia. Con un poco di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. In amore, se non sapete come risolvere una questione, non fate sempre tutto di testa vostra.

Perché non provate a chiedere consiglio al partner? Se siete un po’ impazienti, nervosi o non disposti a scuotervi dal malumore la persona che avete accanto al principio vi lascerà fare, poi perderà la pazienza. Per i single, qualche incomprensione, dovuta alla vostra difficoltà di individuare e chiarire subito le difficoltà che emergono in un rapporto. Vorreste qualche coccola, vi toccherà attendere un po'. La parte riguardante il lavoro, indica che vi troverete a rimediare gli errori fatti da un collega e questo vi darà fastidio. Dovete rassegnarvi alla politica del team, anche se non vi piace.

Oroscopo e stelle del giorno 22 dicembre

Capricorno: 'top del giorno'. Giornata favolosa offerta proprio in questa parte centrale della settimana a voi del segno.

In primissimo piano, senza alcun dubbio, il transito del Sole nel vostro settore astrale già avvenuto questo martedì. In merito agli affetti, Il Sole vi regalerà una carica sensuale straordinaria e vi aiuterà anche ad apprezzare la situazione in ogni frangente e in ogni sfumatura. Avvertirete forte la sintonia con la persona del cuore. Gesti di affetto, dettati dal cuore, saranno dolcemente ricambiati dal partner. Single, date tempo al tempo: non potete cercare di consolidare una relazione che sta iniziando solo ora. Prima fatela nascere, non bruciate le tappe. Nel lavoro, risolverete una questione spinosa avvalendovi dell’aiuto di un collega ricco d’esperienza. Riorganizzate con competenza la vostra attività.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno sono pronte a scommettere che partirà davvero bene questo centro settimana, per poi terminare ancora meglio. In generale le stelle del periodo tingeranno di rosa soprattutto la sfera degli affetti, facendo crescere l’intesa col partner. In amore pertanto, una serata in dolce compagnia, una cenetta a lume di candela unito ad un dopo-cena infuocato è proprio quello che vi ci vuole per farvi sentire vivi e felici come non mai. Fatelo capire al partner. Single, se una persona conosciuta di recente vi ispira simpatia e fiducia, non pensateci due volte: decidetevi a frequentarla. Nel lavoro, cogliete al volo le idee che vi suggerisce la vostra fantasia.

Potrebbero presto concretizzarsi e regalarvi interessanti opportunità.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 22 dicembre prevede possa venire alla luce una giornata non troppo a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Con un pizzico di fortuna, forse vedrete muoversi qualcosa di positivo solo nella vostra vita lavorativa e/o professionale. In amore siate più spontanei nell’esprimere i vostri bisogni e desideri. Tenete però a bada la gelosia, se non volete andare incontro ai guai. Qualcuno potrebbe anche ritrovarsi coinvolto in un’avventura senza comprendere appieno come c’è arrivato. Morderete la mela proibita? Per coloro ancora single: fino a questo momento avete seminato ami qua e là e ora raccoglierete “frutti intriganti”.

Approfittatene, senza tentennamenti o dubbi. Il lavoro andrà di poco sopra la semplice sufficienza. Avete un grande bisogno di autonomia e invece siete costretti a snervanti e frenanti lavori di gruppo. Fate buon viso a cattivo gioco.

Classifica oroscopo del 22 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Il giro di boa settimanale mostra nelle primissime posizioni ben cinque segni su dodici valutati a massima positività. A svettare su tutti intanto, ovviamente a copertura della prima posizione in scaletta, il Capricorno, favorito da un meraviglioso Sole nel segno, già entrato nel comparto proprio questo martedì.

A seguire al secondo posto, meritatamente troviamo Ariete, Toro, Leone e Acquario. Andiamo pure a svelare lo schema preposto di seguito per sapere come sono stati considerati dall'Astrologia i restanti segni.

Le stelline di mercoledì 22 dicembre: