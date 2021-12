L'oroscopo di giovedì 23 dicembre avrà in serbo tante sorprese per la giornata di domani. Alcuni segni zodiacali approfitteranno dell'atmosfera natalizia per portare a termine l'acquisto degli ultimi regali, mentre altri preferiranno non allontanarsi dalla loro routine quotidiana.

In particolare, il Leone e il Capricorno avranno bisogno di cambiare la loro routine quotidiana, mentre l'Ariete e la Bilancia saranno pronti a lanciarsi in nuove avventure sentimentali. I Gemelli e il Sagittario prenderanno le distanze da una situazione che li ha fatti soffrire, al contrario dell'Acquario che non riuscirà a rompere con il passato.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 23 dicembre.

Oroscopo di giovedì 23 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: Cupido verrà a bussare alla vostra porta e sarà portatore di meravigliose notizie. Finalmente, troverete il coraggio per aprire il cuore alla persona amata. Farete appello al vostro carisma per colpire nel segno, ma saranno le parole che direte a catalizzare totalmente l'attenzione del vostro interlocutore. Il lavoro andrà per il meglio.

Toro: non darete ascolto ai consigli altrui. Andrete dritti per la vostra strada, senza dare adito a dubbi o a inutili perplessità. La paura di sbagliare verrà cancellata dalla vostra determinazione. Dimostrerete un'audacia sorprendente e anche le persone che vi saranno accanto lo noteranno.

La famiglia sarà fiera di voi e dei vostri successi.

Gemelli: avrete bisogno di concentrarvi solo sul presente e sul futuro. Pensare il passato, infatti, non farà altro che tornare ad aprire una vecchia ferita. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non isolarvi, ma di trascorrere il tempo con amici e familiari.

Inoltre, se il fato lo vorrà, potrete anche conoscere la persona giusta.

Cancro: non sarete del tutto soddisfatti del vostro lavoro. Vorrete apportare dei cambiamenti, ma la paura di commettere degli errori sarà più forte. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di prendervi una pausa dallo stress quotidiano, in modo da poter riflettere sul da farsi.

Gli amici e la famiglia vi supporteranno con il loro aiuto.

Previsioni zodiacali di domani 23 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete intrappolati nella routine quotidiana. Avrete bisogno di gestire il vostro tempo in modo più consapevole. Il lavoro rappresenterà motivo di stress per voi ma, con qualche piccolo accorgimento, riuscirete a sistemare le cose. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da tanta passione e dal rispetto reciproco.

Vergine: tenderete a farvi carico dei problemi degli altri. Il vostro affetto vi spingerà ad accettare di risolvere qualsiasi situazione, ma il carico emotivo potrebbe diventare difficile da sostenere. Sarà importante essere sinceri con i vostri cari, in modo da evitare possibili malintesi.

Il partner potrebbe rimanere deluso da alcuni dei vostri comportamenti.

Bilancia: lo spirito natalizio vi caricherà di allegria e spensieratezza. Non vedrete l'ora di vivere nuove esperienze e di lasciarvi andare ai sentimenti. Sarete pronti a mettervi in gioco, ma farete di tutto per non rinunciare alla presenza delle persone care. La vicinanza degli amici, della famiglia e del partner, infatti, saranno fondamentali per voi.

Scorpione: la vostra serenità verrà messa a dura prova. Il rapporto con il partner, infatti, andrà incontro a una possibile frattura. Le continue discussioni e le derivanti incomprensioni non vi aiuteranno a sistemare le cose. Le previsioni zodiacali vi consigliano di riflettere attentamente sulle parole da usare.

Con la gentilezza otterrete risultati migliori.

Astrologia del 23 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: deciderete di concentrarvi solo su voi stessi e sul futuro che vorrete costruire. Allontanerete qualsiasi traccia di nostalgia perchè saprete di non poter tornare a soffrire per eventi ormai conclusi. Per fortuna, il partner comprenderà il vostro stato d'animo e proverà a darvi tutto il supporto necessario. Anche gli amici saranno molto dolci.

Capricorno: vi sentirete piuttosto annoiati. Avrete bisogno di apportare qualche piccolo cambiamento alla routine di tutti i giorni. L'oroscopo di domani vi consiglia di dare spazio ai vostri hobby e di provare a conoscere persone nuove. Il vostro stato emotivo potrebbe giovarne.

Il lavoro vi metterà alla prova da più punti di vista.

Acquario: sentirete la mancanza di persone che hanno fatto parte della vostra vita in passato. Vorreste riallacciare i rapporti, ma non sarà facile prendere l'iniziativa. Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di provare ad approfittare di questo periodo festivo per prendere in mano la situazione. Il risultato potrebbe sorprendervi.

Pesci: darete spazio alla vostra creatività. Vi impegnerete per realizzare decorazioni fatte a mano e per creare regali originali. I vostri amici apprezzeranno molto i vostri sforzi e ricambieranno con altrettanto entusiasmo. Il legame con il partner sarà saldo e resisterà con forza agli ostacoli quotidiani. La famiglia, al contrario, potrebbe avere qualcosa da ridire.