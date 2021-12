L'oroscopo di mercoledì 22 dicembre preannuncerà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. I segni zodiacali si confronteranno con aspetti inediti della loro vita e cercheranno di dare il massimo per rendere felici le persone care.

In particolare, il Leone, il Sagittario e i Pesci appariranno piuttosto socievoli, mentre la Vergine e l'Acquario avranno bisogno di riflettere. Il Cancro e lo Scorpione saranno pronti a dedicarsi a nuovi progetti e il Capricorno proverà a rilassarsi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 dicembre.

Oroscopo di mercoledì 22 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vedrete l'ora che inizi l'anno nuovo. Avrete tanti progetti per il futuro e sarete pronti a fare del vostro meglio per realizzarli. Il lavoro vi metterà sotto pressione a causa delle numerose mansioni da svolgere, ma i colleghi vi saranno di grande aiuto.

Toro: tenderete a perdere la pazienza anche per le piccole cose. Cercherete di mantenere la quiete familiare, ma il nervosismo la farà da padrone. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare ad alleviare la tensione praticando i vostri hobby preferiti. Lo sport, in particolare, vi sarà molto utile.

Gemelli: sarete molto responsabili sul posto di lavoro. Vi impegnerete per portare a termine i vostri incarichi e per non restare indietro con le pratiche da consegnare.

In famiglia, però, tenderete a distrarvi e a dedicare poco tempo alla vita domestica. Una piccola sorpresa potrebbe farvi tornare il sorriso.

Cancro: per spezzare la monotonia quotidiana, proverete a organizzare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere il momento giusto per realizzare un sogno che tenete nel cassetto da tanto. Attenzione, però, a non gettare subito la spugna.

Potrebbe volerci del tempo.

Previsioni zodiacali di domani 22 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete contenti di poter conoscere nuove persone. Confrontarvi con gli altri vi aiuterà a osservare le cose da un altro punto di vista. Inoltre, potreste trovare la vostra anima gemella. Gli amici apprezzeranno le vostre doti e non vedranno lora di trascorrere del tempo in vostra compagnia.

Vergine: non sarete più sicuri di voler continuare a percorrere la strada scelta. Preferirete prendervi una pausa per riflettere e per cercare soluzioni alternative. I consigli dei vostri familiari saranno fondamentali e anche gli amici proveranno ad aiutarvi. Una telefonata importante potrebbe rivoluzionare la vostra giornata.

Bilancia: la relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci saranno momenti ricchi di risate e altri colmi di litigi e incomprensioni. Il dialogo darà la chiave per risolvere i vostri problemi, ma l'oroscopo di domani consiglia di non forzare l'altra persona a parlare.

Scorpione: sarà una giornata allegra, caratterizzata da tante novità. Finalmente, potrete dare vita a un vostro progetto segreto, ma non sarà tutto rosa e fiori.

Avrete bisogno di tempo e di risorse prima di ottenere risultati veri e propri. Il partner, nel bene e nel male, starà dalla vostra parte.

Astrologia del 22 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: stare a contatto con gli altri non vi disturberà. Anzi, avrete paura della solitudine e preferirete nascondere i vostri pensieri dietro alle chiacchiere altrui. Il partner noterà qualcosa di diverso in voi ma, per il momento, preferirà non parlarne. Lo farà quando sarete pronti.

Capricorno: dopo aver trascorso giornate ricche di stress, proverete a riposarvi e a ritrovare l'equilibrio perduto. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di cercare la compagnia dei vostri amici e di provare a non sforzarvi troppo sul posto di lavoro.

Con qualche piccolo accorgimento, tornerete in forma.

Acquario: la situazione familiare vi spingerà a un'attenta riflessione. Proverete a fare il punto della situazione e a sistemare le cose che non sono andate per il verso giusto. Forse, avrete bisogno di qualcuno che vi supporti in questo percorso ma, alla fine, ce la farete.

Pesci: non vedrete l'ora di condividere ultime esperienze con i vostri amici. Proverete a organizzare una giornata divertente da passare insieme, in modo da riuscirete ad allontanare i cattivi pensieri. Non ci saranno molte novità sul lavoro, mentre il partner potrebbe stupirvi.