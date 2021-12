L'oroscopo di venerdì 24 dicembre 2021 mette in risalto un evento importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Vergine. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà questo venerdì, Vigilia di Natale, nei confronti del vostro simbolo zodiacale? Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla seconda sestina zodiacale compresi tra Bilancia e Pesci. Ad avere massima positività, quindi una giornata valutata con le cinque stelle della buona sorte, Bilancia e Scorpione. In difficoltà nel corso del periodo intanto, secondo le previsioni zodiacali del 24 dicembre, l'Acquario e il Sagittario.

Entrambi visti in negativo dall'Astrologia quotidiana, i due segni sopracitati sono stati rispettivamente indicati con tre e due stelline.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 dicembre per i segni dalla Bilancia fino a Pesci per poi passare alla classifica della Vigilia di Natale, come sempre valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Si profila una Vigilia di Natale perfetta per voi nativi del segno. La parte migliore della giornata arriverà a metà giornata, favoriti anche dalla presenza della Luna in Leone, fino a mattinata inoltrata. In amore, l'armonia e l'intesa nella coppia sarà più forte e longeva soprattutto se fondata sulla fiducia incondizionata e reciproca.

Finalmente potrete avere un po' più di intimità con il partner e concedervi qualche momento romantico: era da tempo che questo non accadeva, quindi cogliete al volo questa opportunità e divertitevi. Single, la giornata che segna concretamente l'inizio delle festività natalizie porterà di sicuro belle soddisfazioni, a patto però di fare le cose con un certo impegno e/o criterio.

Se vi piace sperimentare oppure stupire chi ben sapete, questo potrebbe essere il periodo ideale per farlo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale mettono sul piatto una giornata sicuramente molto fortunata, quindi valutata con le agognate cinque stelle della buona sorte. Consiglio: fate tutto con dedizione ed impegno.

Se mai (per caso) doveste trovarvi in difficoltà, chiedete pure aiuto senza esitare, ma non fatelo mai verso chi non merita la vostra stima, vi sia chiaro. Per i sentimenti, intanto, lancerete senz'altro messaggi seduttivi di sicuro effetto. Questo alla luce del fatto che la persona amata, ultimamente, potrebbe aver perso un po' di fiducia nei vostri riguardi. Feeling nella coppia in deciso aumento? Certo che sì, ma sicuramente molto migliorabile mettendoci impegno e tanta passione. Single, se siete davvero innamorati (soprattutto se a saperlo siete solo voi) questo è il vostro momento! Fatevi coraggio e avanti tutta, ovviamente con serenità e convinzione: dai, siete dello Scorpione, avete fascino e doti fuori dal comune, quindi perché titubare?

Forza, alla fine tutto andrà bene sicuramente.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 24 dicembre al Sagittario preannuncia un venerdì non proprio favorevole a voi nativi. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko". In alcune questioni a carattere affettivo/sentimentale, non ci sarà alcun bisogno di dimostrare quanto valete: a parlare penseranno i fatti, quindi evitate di ostentare più del necessario. In amore, potreste avere un atteggiamento ipercritico nei confronti del partner. Solo se cercherete di evitare quanto appena detto di certo eliminerete tanti guai: fatelo! Per tanti di voi è meglio rimandare eventuali discussioni all'interno della coppia, altrimenti potrebbero essere guai seri.

Per i single: conoscerete qualcuno che vi farà girare la testa, ma assicuratevi che non sia già impegnato. se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Prendete coraggio ed esprimete ciò che sentite. Da metà pomeriggio provate ad essere più meticolosi.

Oroscopo e stelle del giorno 24 dicembre

Capricorno: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede in massima parte improntata alla normalità. Attendere tempi migliori sarà senz'altro una buona scelta: programmi seri e realizzabili li farete a tempo debito. Al tempo stesso, però, qualche discreta opportunità potrebbe anche presentarsi, ma solo se doveste trovarvi in situazioni impegnative. In merito agli affetti, per realizzare una vera intesa, affiancate alla sintonia fisica il dialogo, eliminando ogni ambiguità nel caso aveste un rapporto ancora in fase di rodaggio.

Cambiando angolazione, sotto la coltre della quotidianità cogliete rassicuranti segnali nei gesti di chi amate. Grazie all’intuito acutissimo e ad una volontà di ferro realizzate l’impossibile. Soluzioni quasi miracolose ad un vecchio problema di coppia. Single, assecondate il bisogno di stimoli nuovi come anche di nuovi apprendimenti. Apritevi di più al confronto, magari accettando punti di vista diversi dai vostri.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno della Vigilia di Natale non annunciano un periodo troppo facile per la maggior parte di voi del segno. A latitare potrebbe essere in gran parte la voglia di fare unita all'energia in deciso calo: aggrappatevi pure alla solita simpatia che da sempre vi accompagna, senz'altro mitigherete eventuali effetti collaterali.

In generale, un senso di inadeguatezza e di disagio favoriranno incomprensioni o contrasti in famiglia. In campo sentimentale, alla base del senso di scontento che vi pervade c’è qualche problema irrisolto del passato. Prendetene atto e avrete la soluzione in mano. Con l’umore sotto i tacchi vi chiudete in voi stessi come ricci. Non lamentatevi, poi, se il partner vi lascia cuocere nel vostro brodo. Single, nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 dicembre, Vigilia di Natale, invita a non farsi influenzare dagli altri, anzi dovete essere voi stessi a decidere del vostro futuro.

A volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine e disponibilità valgono più di mille parole. In amore un vento di novità spazza via l’eventuale solitudine e all’orizzonte appare un nuovo amore. Le cose finalmente cominciano a cambiare. Siete nella condizione ideale per avviare un rapporto amoroso, riassestare gli equilibri di coppia o prenotare un romantico viaggetto. Per coloro ancora single: cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Inutile cercare l’amore e disperarsi se questo sfugge. Lo incontrerete quando meno ve lo aspettate e nelle situazioni più improbabili. Non siate impetuosi: un approccio soft coglierà nel segno.

Classifica oroscopo del 24 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata della Vigilia di Natale, 24 dicembre, è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Tra i dodici simboli dello zodiaco a trionfare in questa Vigilia di Natale sarà la Vergine, segno favorito dall'ingresso della Luna nel proprio settore. Quindi per l'armonioso segno di Terra si prospetta una giornata al top, sottoscritta da un meritato primo posto in classifica. Benissimo il periodo prenatalizio anche per altri quattro segni che andremo subito a svelare.

