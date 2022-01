Le previsioni dell'oroscopo del 22 gennaio esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a mettersi in gioco. I Pesci, invece, devono essere più risoluti sul lavoro, mentre i Toro sono giù di morale.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: la giornata odierna si prospetta un po' fiacca. Cercate di dedicarvi ai vostri hobby in modo da rendere il clima un po' più allegro. In amore è importante essere decisi.

11° Leone: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di cambiamento. Questo non sempre è accettato di buon grado, sta di fatto che bisogna essere sempre flessibili e malleabili alle novità.

10° Sagittario: oggi vi sentite un po' stanchi, tuttavia, non è tempo di mollare. Ci sono molte cose a cui badare, quindi virgola è meglio se non perdiate la bussola. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite abbastanza tranquilli.

9° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 22 gennaio esortano i nati sotto questo segno ad essere più risoluti in ambito professionale. Se dovessero nascere dei problemi è meglio essere pragmatici e non fasciarsi la testa prima di cadere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete impazienti e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. Siete rimasti fermi per troppo tempo, pertanto, adesso è il momento di rischiare il tutto per tutto.

7° Scorpione: l'oroscopo del giorno vi invita ad essere cauti per quanto riguarda le faccende personali. Attenzione alle piccole discussioni che potrebbero nascere in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete essere concentrati.

6° Ariete: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Le previsioni dell'oroscopo del 22 gennaio vi esortano ad essere audaci in amore, specie con i nati sotto i segni d'aria.

5° Vergine: le stelle vi invitano a non rimuginare troppo sui vostri errori. Siete esseri umani, pertanto, in quanto tali anche voi potete sbagliare. Sul lavoro siate calmi e accomodanti.

Oroscopo 22 gennaio segni fortunati

4° in classifica Cancro: giornata piuttosto intensa per quanto riguarda il lavoro. Oggi ci sono diverse faccende da mettere a posto, pertanto, è necessario essere concentrati e, soprattutto, pazienti.

3° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 22 gennaio vi invitano ad essere audaci e risoluti. Anche se dovessero presentarsi dei problemi, fate di tutto per riuscire ad arginarli in poco tempo.

2° Acquario: in amore questo è un periodo molto positivo in quanto la Luna è favorevole. Osate un po' di più, mentre sul lavoro è necessario pensare in grande e allargare i propri orizzonti.

1° Bilancia: inizio di giornata sfavillante sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda la sfera personale. Approfittate di questo momento di positività per concedervi qualche piccolo sfizio.