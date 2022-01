Lunedì 24 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere sui gradi della Bilancia, nel frattempo Marte transiterà nel segno del Sagittario. Venere assieme a Plutone, invece, permarranno in Capricorno, così come il Sole, Mercurio e Saturno resteranno stabili nel segno dell'Acquario. Giove insieme a Nettuno, infine, proseguiranno il domicilio in Pesci come Urano continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: mondani. La voglia di divertimento sarà presumibilmente in cima ai pensieri di casa Bilancia nella giornata inaugurale della settimana, coi nativi che si ritaglieranno una rigenerante parentesi mondana che, oltre a fargli trascorrere del tempo con le persone alle quali vogliono bene, gli permetterà di allontanare le ruggini mentali.

2° posto Gemelli: creativi. Ottime le effemeridi di questo lunedì per gli artigiani e per gli artisti del primo segno d'Aria, in quanto potrebbero essere pervasi da una notevole e incoraggiante vena creativa che li inebrierà con suo costante flusso d'ispirazione.

3° posto Leone: lucidi. Complici gli scossoni professionali dell'ultimo periodo, soprattutto per seconda e terza decade, i nati Leone avranno buone chance di rimanere particolarmente attenti a gesti e parole altrui in questa giornata di gennaio, così da avere, quanto più possibile, tutto sotto controllo.

I mezzani

4° posto Acquario: soluzioni. Lunedì dove nell'ambiente lavorativo i nati Acquario di prima decade riusciranno, c'è da scommetterci, a trovare delle insperate soluzioni a delle problematiche che si trascinavano da tempo, e ciò sarà visto di buon occhio dai vertici aziendali.

5° posto Scorpione: scaltri. Il terzo segno Fisso, nel corso di questa giornata invernale, potrebbe riuscire con estrema naturalezza a ottenere le informazioni che cerca da alcune persona appena conosciute, mettendo in campo un mix di scaltrezza e dietrologia.

6° posto Sagittario: tenaci. I nati Sagittario di seconda decade avranno buone possibilità di avvertire un destabilizzante senso d'impotenza riguardo alcune pressanti faccende relazionali ma, al contempo, riusciranno a non abbattersi dando dimostrazione di sangue freddo e spirito di sacrificio.

7° posto Pesci: distaccati. Il dodicesimo segno zodiacale avvertirà presumibilmente la necessità di accantonare il solito mood affettuoso e dolce con l'amato bene, per divenire un pizzico più distaccati e sfuggenti soltanto per vedere la reazione della persona che hanno accanto.

8° posto Toro: comfort zone. La retrogradazione venusiana e il quadrato Urano-Mercurio indurranno, c'è da scommetterci, i nati Toro a rifugiarsi nella loro comfort zone ambientale, ovvero prediligeranno starsene tra le mura della propria abitazione in compagnia dei loro passatempi preferiti.

9° posto Capricorno: un passo indietro. Uno dei lati ombra dei segni di Terra, dei quali fa parte il Capricorno, è quello di forzare inconsciamente la mano quando alcune questioni materialistiche, come la professione o il denaro, ingranano a dovere. Ecco, durante questo lunedì il segno Cardinale potrebbe aver peccato in tal senso, quindi il parterre planetario gli suggerirà di decelerare in modo da non alzare ulteriormente l'asticella dell'ambizione.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: fare ammenda. La terza decade di casa Vergine potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di un'accesa diatriba con un'amica o una conoscente, la quale la accuserà di essere venuta meno a una promessa. Nel caso in cui le recriminazioni di questa persona avessero fondamento, il segno di Terra farebbe bene a cospargersi il capo di cenere.

11° posto Cancro: burberi. Taciturni e maldisposti verso il prossimo, i nati Cancro non parranno la migliore compagnia possibile in questo lunedì, col segno d'Acqua che preferirà di gran lunga evitare il dialogo con chicchessia e starsene placidamente in disparte.

12° posto Ariete: perplessi. L'atteggiamento ambiguo della dolce metà farà, con ogni probabilità, saltare la mosca al naso al primo segno zodiacale, il quale non perderà tempo per cercare lo scontro con lo stesso. Lavoro in secondo piano.