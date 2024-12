L'oroscopo della giornata di martedì 3 dicembre vede un Sagittario pronto a tutto grazie a Marte in trigono, mentre i Pesci potrebbero essere un po’ troppo distratti in ambito professionale. Il Cancro dovrà essere prudente nei confronti del partner, mentre Giove dissonante potrebbe mettere in crisi i Vergine sul lavoro.

Previsioni oroscopo martedì 3 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: queste prime giornate di dicembre non vi metteranno così tanta voglia di entrare nello spirito natalizio, considerato Venere e la Luna in cattivo aspetto. State aspettando qualcosa che possa stimolare il vostro ottimismo, anche nell'attesa che questo cielo migliori.

Sul posto di lavoro invece la vostra produttività sarà particolarmente elevata, con una creatività che a volte sfiorerà livelli geniali. Voto - 7️⃣

Toro: avrete particolarmente cura della vostra relazione di coppia in questa prima parte di dicembre. Dovrete però essere in grado di preservare il vostro legame, e dimostrare il vostro amore anche nei momenti più difficili. Riguardo il lavoro, forse potrebbe esserci qualche incertezza, ma in ogni caso, riuscirete a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in ripresa. Queste prime giornate del mese andranno sfruttate per comprendere meglio il vostro rapporto, prima di lasciarvi andare ai sentimenti più puri. In ambito lavorativo invece dovrete trovare soluzioni più efficaci per le vostre mansioni, che possano darvi risultati più incoraggianti.

Voto - 6️⃣

Cancro: attenzione a non essere precipitosi nei confronti della persona che amate in questo periodo di incertezze. La Luna e Venere non saranno vostri alleati, e sarà facile scatenare possibili incomprensioni, che possono aggravare la vostra posizione. Per quanto riguarda il lavoro, l'organizzazione sarà un punto fondamentale per raggiungere il successo nel vostro campo.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali stabili per quanto riguarda i sentimenti. Godrete di una relazione tutto sommato discreta, ciò nonostante, fate attenzione a non spezzare questo fragile equilibrio. Nel lavoro avrete le vostre occasioni per poter ottenere di più dai vostri progetti grazie a Marte e Mercurio a favore, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un martedì al di sopra delle aspettative sul versante amoroso. Oltre a Venere, anche la Luna sarà in buon aspetto, e alimenterà il vostro rapporto con buone emozioni e bei momenti da vivere. Nel lavoro sentirete la necessità di fare di più per i vostri progetti, ma senza i mezzi necessari non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Bilancia: quadro astrale piuttosto cupo dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in quadratura, che potrebbero causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner, che potrebbero allontanarvi ulteriormente. Bene invece il settore professionale, grazie alla posizione di Marte, Mercurio e Giove. I vostri progetti andranno avanti senza alcun imprevisto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì positiva in amore secondo l'Oroscopo. Single oppure no, sono previste piacevoli sorprese, che metteranno in risalto il legame tra voi e la vostra fiamma. Nel lavoro dovrete rimanere concentrati in quel che fate. Avrete buone capacità per raggiungere i vostri obiettivi, ma non dovrete commettere errori di alcun tipo. Voto - 8️⃣

Sagittario: un ottimo Marte in trigono dal segno del Leone, porterà interessanti energie in campo professionale. Programmate bene la vostra giornata, e con il giusto impegno, raggiungere buone soddisfazioni. In amore non fatevi travolgere da pensieri negativi. La vostra relazione di coppia sarà affiatata, dunque non avrete motivo di pensare cose che non possono accadere.

Voto - 8️⃣

Capricorno: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale in questo martedì di dicembre. La Luna e Venere saranno al vostro servizio, pronti a mettervi nelle giuste condizioni per vivere un rapporto sincero e affiatato. In ambito lavorativo si apriranno nuove strade per voi. All'apparenza, potrebbero sembrarvi poco chiare, ma con un po’ d'esperienza, riuscirete a fare ulteriori passi avanti. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà un martedì stabile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante, sarà comunque possibile provare a vivere un rapporto affiatato e romantico. Dovrete soltanto riuscire a dimostrare i vostri sentimenti.

Sul posto di lavoro lasciate spazio alla creatività. Con Mercurio in sestile, arriveranno idee produttive e interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: potreste essere un po’ troppo distratti in questo periodo un po’ complicato in ambito professionale. Mercurio e Giove porteranno qualche imprevisto di troppo, che non sarà affatto semplice gestire. Bene invece in amore, grazie al sostegno dell'astro argenteo e di Venere, che porteranno benessere tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣