Per la giornata di domani, giovedì 20 gennaio 2022, l’Oroscopo vedrà in cima alla classifica il segno dei Gemelli, seguito a ruota dal segno del Leone. Se il segno della Vergine rimarrà pressoché stabile, i Pesci ritorneranno in basso alla classifica. Il segno della Bilancia ritornerà alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Gemelli in rialzo

1° Gemelli: avrete un giro di vite sul lavoro che potrebbe essere di enorme aiuto per la vostra carriera o semplicemente per un progetto che vi sta particolarmente a cuore.

I guadagni saranno sempre più soddisfacenti sotto il profilo finanziario.

2° Leone: avrete una determinazione molto più vivace e che potrebbero fare la differenza sul piano affaristico. Con la vostra squadra professionale potrete finalmente trovare dei progetti comuni che vi renderanno più affiatati che mai con i colleghi.

3° Cancro: sarete sulla buona strada per poter collezionare successi sul lavoro e fare un incontro che potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita sentimentale. In famiglia raggiungerete una serenità fuori dal comune, secondo l’oroscopo.

4° Bilancia: questa risalita nella classifica dell’oroscopo indica una propensione a togliervi qualche sfizio personale, a rilassarvi più che potrete e a tenere conto di qualche incontro interessante.

Con il partner raggiungerete una grande passionalità.

Acquario schivo

5° Scorpione: sicuramente avrete qualche successo che vi garantirà dei guadagni, ma probabilmente ci potrebbero essere delle spese di stampo familiare a cui dovreste assolutamente adempiere. Secondo l’oroscopo potrete comunque permettervi uno sfizio personale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Acquario: per le giornate precedenti probabilmente avrete perso di vista i sentimenti e le emozioni con il partner, dunque nella giornata di domani potreste riscoprire la sintonia che vi ha sempre caratterizzato come coppia.

7° Vergine: sarete stabili nella classifica dell’oroscopo non solo grazie alla vostra perseveranza ma anche all’equilibrio che avete stabilito sia per voi stessi che per l’ambiente attorno a voi.

Fate del vostro meglio sul lavoro nel pomeriggio, ci sarà una bella sorpresa.

8° Toro: al momento il lavoro sarà essenzialmente la priorità, dunque potreste non essere in linea con i sentimenti del partner o di qualche amicizia che vorrebbe trascorrere più tempo con voi. Secondo l’oroscopo potreste avere un po’ di stanchezza in accumulo.

Capricorno distaccato

9° Sagittario: qualche incomprensione potrebbe fare capolino all’interno della coppia oppure all’interno del contesto familiare. Secondo l’oroscopo ci saranno delle difficoltà a livello lavorativo che potrete risolvere solo con un aiuto considerevole.

10° Capricorno: avrete un atteggiamento molto freddo e taciturno, perciò i sentimenti in questo momento potrebbero essere accantonati per molto tempo a questa parte.

La vostra sincerità di domani potrebbe essere più schietta del solito, per cui sarà necessario essere più prudenti con le parole.

11° Ariete: un po’ di tensione potrebbe affacciarsi in famiglia, ma con tutta probabilità ci saranno anche dei momenti per poter chiarire determinati aspetti di un argomento che vi sta particolarmente a cuore. Siate pazienti con le persone attorno a voi.

12° Pesci: state perdendo molta della concentrazione iniziale sul lavoro e nello studio, e dovreste recuperarla prima che possiate avere delle delusioni o degli insuccessi. Probabilmente avrete una delusione anche nelle amicizie oppure all'interno della sfera di stampo familiare.