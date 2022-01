Secondo l'oroscopo del 5 gennaio molti segni dello zodiaco dovrebbero imparare a mettersi in gioco. I nativi Cancro sono un po' agitati, mentre i Sagittario in grande forma. Buon momento anche per gli Ariete, specie dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Cancro: in amore siete un po' titubanti. Chi sta per prendere una decisione importante farebbe bene a ponderare attentamente i pro e i contro. Sul lavoro bisogna essere tenaci.

11° Capricorno: giornata un po' stressante sotto diversi punti di vista. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate, specie per quanto riguarda il lavoro.

10° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 5 gennaio vi invitano a non prendere sotto gamba una situazione che potrebbe presentarsi sul vostro cammino nei prossimi giorni. In amore dovete essere fedeli.

9° Gemelli: non prendete decisioni dettate solamente dalle emozioni. Imparate a mediare tra mente e cuore e vedrete che vi troverete molto bene. Nel lavoro dovete essere professionali.

Previsioni astrali 5 gennaio posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 5 gennaio vi invitano a trascorrere molto più tempo in compagnia delle persone care. Sul lavoro aspettate prima di avanzare una richiesta troppo audace.

7° Bilancia: interessanti risvolti dal punto di vista professionale.

Non siate troppo irruenti e imparate a mettere da parte l'orgoglio, se non vorrete correre il rischio di farvi del male.

6° Vergine: meglio mettere sempre le cose in chiaro. Dal punto di vista professionale l'importante è essere onesti e non accettare tutto. Se sarete chiari sin dal primo momento vi troverete molto meglio.

5° Scorpione: le stelle sono positive per quanto riguarda le emozioni.

Non siate troppo irruenti in amore e cercate di andare incontro alle esigenze del partner.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Leone: momento di ripresa per i nati sotto questo segno. Imparate a mettervi in gioco e a non risparmiarvi, soprattutto in amore. Sul lavoro è giunto il tempo di prendere qualche decisione.

3° Ariete: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia.

L'oroscopo vi esorta ad agire, cercate di mettervi in gioco il più possibile, onde evitare di incappare nel dubbio dei rimpianti.

2° Pesci: le stelle vi invitano a sorridere. Non siate troppo rigidi su certi argomenti e allargate i vostri orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto indipendenti.

1° Sagittario: l'oroscopo del 5 gennaio denota una giornata sfavillante sotto più punti di vista. Sia in amore che nel lavoro potrete tirare un sospiro di sollievo. Ci sono grandi novità in arrivo.