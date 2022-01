L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 gennaio vede un ottimo Sole in Capricorno che dà forza e passione insieme alla Luna e Venere, mentre Leone avrà un'innata capacità a reagire e continuare sui propri passi, soprattutto al lavoro. Umore al top per i nativi Pesci, felici di trascorrere il tempo con chi più amano, mentre Toro riuscirà a essere piuttosto magnetico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 gennaio.

Oroscopo e previsioni di mercoledì 5 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che fatica a brillare, ma voi siete dei temerari, reagendo di conseguenza agli ostacoli che questo cielo e la vita di tutti i giorni pongono dinanzi a voi.

Single o meno, se volete una cosa dovrete ottenerla, senza però essere scorretti verso qualcun altro. In ambito lavorativo, se necessario, prendetevi qualche momento per rivedere i vostri piani. Voto - 6️⃣

Toro: sguardo magnetico e un ottimo cielo a sostenervi completano una giornata nel complesso valida. Secondo l'oroscopo di mercoledì 5 gennaio Sole, Luna e Venere (tutti in trigono dal segno del Capricorno) portano equilibrio e armonia nella vita amorosa, facendovi apparire simpatici agli occhi di chi vi piace. Per quanto riguarda il lavoro certi incarichi richiederanno un po’ d'attenzione in più se vorrete ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato in linea con le aspettative.

Non è un cielo entusiasmante al momento, ma sufficiente per mettere insieme una giornata discreta. In amore lasciate perdere gesti romantiche e cose del genere, a volte dovrete solo lasciare che i sentimenti parlino per voi. Nel lavoro non sarà il momento adatto per fare grandi investimenti, limitatevi a fare quello che state facendo, senza uscire dai binari.

Voto - 7️⃣

Cancro: in arrivo un'altra giornata no. Il trio di stelle Sole, Luna e Venere, in opposizione dal segno del Capricorno, non vi renderà per nulla la vita facile, soprattutto in amore. Single o meno, forse è arrivato il momento di farsi due domande sui sentimenti. Molto meglio per quanto riguarda il lavoro grazie a Giove, ma la strada da fare per raggiungere il successo è ancora lunga.

Voto - 6️⃣

Leone: un cielo nel complesso discreto in questa giornata. Vivrete emozioni vere in amore. Forse non vivrete grandissimi momenti con il partner, ma avrete la certezza che il vostro rapporto sia sincero e vero. Se siete single non smetterete di sognare l'amore, ma bisognerà anche realizzarlo questo piccolo sogno. Sul fronte professionale in questa giornata riuscirete ad avere il tocco giusto, soprattutto i nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia super entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 5 gennaio. Sole, Luna e Venere, tutti in trigono dal segno del Capricorno, vi faranno sentire un tutt'uno con il partner: una relazione da togliere il fiato.

Se siete single i vostri sogni romantici forse potrebbero realizzarsi. In ambito professionale dovrete ripartire bene i vostri impegni, se vorrete mettere insieme una giornata lavorativa soddisfacente. Voto - 8️⃣

Bilancia: con così tante stelle in cattivo aspetto bisognerà raccogliere i pezzi della vostra relazione di coppia e cercare di ripartire da capo con la massima prudenza, ma soprattutto con un po’ di ottimismo in più, cercando di smussare tutti i difetti del vostro rapporto. Se siete single forse sarà meglio concentrarsi su altro. In ambito lavorativo arriverà qualche buona notizia da parte di Mercurio, ma niente di più. Voto - 5️⃣

Scorpione: cielo piuttosto luminoso in questa giornata per voi nativi del segno.

Godrete dell'ausilio di Venere e della Luna, che prometteranno intense emozioni con l'anima gemella. Se siete single sarete capaci di scaldare il cuore della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Settore professionale ricco di cose da fare grazie a Giove e proprio per questo bisognerà stare attenti a non cadere nella trappola di Mercurio. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di mercoledì. State vivendo un rapporto di coppia stabile, ciò nonostante faticate un po’ a far valere i vostri sentimenti. In generale, però, vi sentirete bene con il partner e fino a quando non incontrerete ostacoli andrà bene così. I cuori solitari dovranno saper come corteggiare prima di farsi avanti.

Nel lavoro attenzione a qualche piccolo dubbio che Giove in quadratura vi lancia. Proprio per questo affidatevi a Mercurio in buon aspetto, che si rivelerà un ottimo consigliere. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata super fortunata per voi nativi del segno. Con così tante stelle dalla vostra parte farete invidia a chiunque, soprattutto in campo sentimentale, dove sarete i re indiscussi del corteggiamento e del romanticismo, che siate single oppure no. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Marte e Giove che metteranno a disposizione risorse ed energie per ottenere il massimo dai vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale piena di fascino in questa giornata. La relazione di coppia sarà piuttosto affiata e romantica e nelle prossime giornate andrà ancora meglio grazie all'astro argenteo.

Se siete single le emozioni saranno tante se saprete come vivere la vita. Nel lavoro forse potrebbe essere necessario un po’ d'impegno in più, ma riuscirete a ottenere i risultati sperati dai vostri progetti grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣

Pesci: umore al top in questa giornata per voi nativi del segno. Potrete contare su astri come Luna e Venere per far valere le vostre emozioni in amore e godere di una relazione di coppia romantica ed efficiente. Se siete single darete molta più attenzione ai sentimenti in questo periodo. Sul fronte professionale non vi mancherà una certa tenacia per mettere a segno buoni risultati. Voto - 8️⃣