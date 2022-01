Secondo l'oroscopo del 4 gennaio, i nati sotto il segno del Leone devono mettere da parte l'orgoglio. I Pesci sono demotivati, mentre gli Scorpione devono essere più ottimisti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno son un po' giù di corda. Dovete mettervi in gioco un po' di più altrimenti correrete il rischio di non vivere abbastanza emozioni.

11° Leone: giornata piena di sorprese per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, alcune di esse potrebbero non essere propriamente gradite. Imparate a mettere da parte l'orgoglio quando necessario.

10° Toro: le stelle vi invitano a prendere con maggiore filosofia anche le situazioni più controverse. Non lasciate che siano gli altri a decidere al vostro posto. Prendete in mano le redini della vostra vita.

9° Bilancia: in amore dovete imparare a scendere a qualche compromesso. Spesso nella vita è necessario venirsi in contro. Non si può avere tutto e subito quindi, siate cauti.

Previsioni astrali 4 gennaio posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non risparmiatevi, soprattutto in amore. Se vi sentite di compiere un gesto inaspettato, che solitamente non è da voi, fatelo e non abbiate timore di errare.

7° Scorpione: cercate di essere un po' più ottimisti. Non lasciatevi trasportare dagli eventi e mettetevi in gioco mettendoci la faccia.

In amore potrebbe nascere qualche controversia per ragioni economiche.

6° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 4 gennaio vi invitano a mettere da parte l'orgoglio per quanto riguarda le faccende private. Meglio non essere troppo pessimisti, non serve a nulla.

5° Cancro: le stelle sono altalenanti e controverse, pertanto, potreste alternare momenti di gioia ad altri di grande tristezza.

Cercate di trovare conforto nelle persone a voi care che vi sono sempre state accanto.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 gennaio vi vedono molto ottimisti e positivi. Cercate di non perdere questo entusiasmo, anche se dovesse sorgere qualche piccolo problema.

3° Capricorno: meglio l'uovo oggi che la gallina domani.

Godetevi di più i piccoli momenti di felicità, in quanto essi sono davvero rari e difficilmente si ripresentano. Sul lavoro dovete essere propositivi e risoluti.

2° Vergine: giornata positiva per i nati sotto questo segno. Ci sono delle buone opportunità all'orizzonte, quindi non esitate a mettervi in gioco il più possibile. In amore, invece, potreste ricevere qualche gradita sorpresa.

1° Acquario: buon momento per quanto riguarda l'amore. Non siate troppo irruenti e imparate a dosare le vostre emozioni, specie dal punto di vista professionale. Occasioni in arrivo per i più giovani.