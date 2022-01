Secondo l'oroscopo del giorno 8 gennaio, i nati sotto il segno del Capricorno sono un po' nervosi. I Bilancia sono in netta ripresa, anche se un po' stanchi, mentre gli Scorpione sono confusi in amore.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete un po' nervosi e questo potrebbe portare delle complicazioni sia per quanto riguarda la sfera professionale, sia quella personale. Imparate a gestire i momenti di ansia.

11° Ariete: l'Oroscopo dell'8 gennaio vi invita ad essere cauti. Non prendete decisioni dettate dalla pancia e concentratevi un po' di più sui vostri desideri.

Nel lavoro ci vuole una ventata di aria fresca.

10° Gemelli: nulla si ottiene senza faticare un po'. Ogni traguardo si raggiunge con impegno e con determinazione. Non vi fate prendere dal panico e cercate di risolvere una cosa per volta.

9° Sagittario: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di grande suscettibilità. Cercate di mantenere la calma soprattutto in amore altrimenti c'è il rischio di incappare in sgradevoli discussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: le previsioni dell'oroscopo dell'8 gennaio vi esortano ad agire in amore. Se siete in procinto di fare un passo importante, non escludete le persone che vi stanno accanto.

7° Pesci: buon momento per quanto riguarda il lavoro, siate audaci.

In amore, però, siete piuttosto confusi Cercate di non agire troppo spinti dall'istinto e ragionate anche con la testa.

6° Scorpione: le stelle sono un po' ballerine per quanto riguarda l'amore. Molti di voi sono confusi e pieni di domande, tuttavia, cercate di fermarvi un attimo e chiedervi per cosa vale davvero la pena lottare.

5° Toro: giornata molto interessante sul fronte dei sentimenti. Ad ogni modo, le persone che vi circondano potrebbero fare un po' di fatica a relazionarsi con voi in quanto siete particolarmente ingestibili.

Oroscopo primi quattro segni dell'8 gennaio

4° in classifica Leone: buon momento per dare vita a un nuovo progetto. Sia in ambito sentimentale sia professionale siete favoriti, quindi, non lasciatevi sfuggire queste occasioni.

3° Vergine: anche se in questi giorni siete stati un po' giù di morale, cercate di andare avanti e di lottare per raggiungere i vostri obiettivi. Il periodo è positivo, quindi, non demordete.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 gennaio vedono i nati sotto questo segno andare verso un graduale miglioramento. Dal punto di vista sentimentale stanno per aprirsi delle grandi occasioni.

1° Acquario: in amore state vivendo un periodo di tranquillità e di serenità e non desideravate altro. Ad ogni modo, non crogiolatevi troppo sugli allori e trovate il modo per rendere piccanti certe situazioni.