L'oroscopo della giornata di sabato 8 gennaio prevede tanta diplomazia da parte dei nativi Acquario, forti del pianeta Mercurio in congiunzione, mentre la Luna in Ariete metterà un po’ più di equilibrio in ambito amoroso. Sagittario non dovrà fare il passo più lungo della gamba al lavoro, mentre Giove indurrà i nativi Toro a espandersi di più con nuovi progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 8 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 8 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: giornata valida dal punto di vista amoroso grazie a una luminosa Luna nel segno.

Ci sarà maggior equilibrio nella vostra relazione di coppia, e proprio per questo dovrete dimostrare al partner che siete delle persone mature, responsabili, ma soprattutto innamorate, non causando dispiaceri. Se siete single potreste essere in attesa di risposte importanti. Nel lavoro la buona posizione di Mercurio vi aiuterà a svolgere bene le vostre mansioni, senza uscire mai dai binari. Voto - 8️⃣

Toro: vita di coppia stabile e soddisfacente in questa giornata per voi. Vi sentirete sempre più amichevoli e vicini nei confronti del partner, o della persona che vi piace se siete single, e potrebbe essere un bel periodo per intensificare i vostri rapporti. In ambito lavorativo Giove in sestile vi suggerirà di essere sempre più espansivi.

Mettete in mostra dunque tutto il vostro talento. Voto - 8️⃣

Gemelli: vi avvierete verso un fine settimana ricco di emozioni secondo l'oroscopo della giornata di sabato 8 gennaio. Una bella Luna in sestile vi garantirà passione e romanticismo in questa giornata. Single oppure no, potrebbe dunque essere un buon momento per concentrarsi di più sulla persona che amate, su quelle cose che contano davvero.

Un po’ sottotono il lavoro a causa di Giove, ma Mercurio in trigono non vi farà perdere la bussola. Voto - 7️⃣

Cancro: vita di coppia infastidita dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto. I rapporti con il partner ultimamente sono difficili da gestire, ma questo non vorrà dire che dovrete stare a guardare. Bisognerà infatti provare a fare qualcosa per risalire la china.

I single potrebbero avere svariati ripensamenti. In ambito lavorativo ci sarà tanto da fare, ma con Giove favorevole le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno dell'Ariete v'influenzerà positivamente in questa giornata, rendendovi di fatto più allegri e sereni. Sul fronte amoroso infatti la persona che vi piace apprezzerà sicuramente questo vostro modo di fare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro non abbassate la guardia, perché Mercurio e Saturno opposti sono sempre lì pronti a farvi cadere. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale migliore in questa giornata. Sarà un inizio di weekend più attivo e movimentato in amore, e vi sentirete più uniti alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single una persona in particolare è entrata nella vostra mente, e sembra non voglia uscire più. Nel lavoro potrebbero arrivare delle novità, e proprio per questo rimanete sull'attenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale nuovamente in calo secondo l'oroscopo della giornata di sabato 8 gennaio. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete vedervela con la Luna in opposizione, che potrebbe portare qualche malinteso di troppo tra voi e il partner. Se siete single occhio ad alcune discussioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro puntate sulle vostre conoscenze e abilità, e Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario farà il resto. Voto - 6️⃣

Scorpione: grandi e fantasiosi come siete, in questa giornata troverete sempre un metodo valido per far sorridere la persona che amate, single oppure no.

Sicuramente, chi vi piace apprezzerà molto. Per quanto riguarda il lavoro avrete modo di investire più risorse in alcuni progetti, ora che Giove si trova in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita professionale tra alti e bassi secondo l'oroscopo. Se da una parte Mercurio vi terrà sull'attenti, evitando alcuni ostacoli, dall'altra ci sarà Giove in quadratura. Sarà necessario dunque non fare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in buon aspetto vi farà sentire bene insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potrebbero dedicare più tempo alle questioni di cuore. Voto - 7️⃣

Capricorno: un cielo leggermente contrario in questa giornata a causa della Luna in quadratura.

Nulla di grave per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante in questa giornata potrebbero mancare quei momenti magici e romantici tra voi e la persona che amate. Settore professionale che invece continuerà a darvi qualche soddisfazione grazie a Giove favorevole, soprattutto ai nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata piuttosto equilibrata quella di sabato per voi. Sul fronte amoroso, un'ottima Luna si affaccerà in sestile dal segno dell'Ariete, portando un buon equilibrio tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potreste dedicare più tempo alle amicizie. In ambito lavorativo con il giusto approccio, e aspettative modeste, riuscirete a mettere insieme una buona giornata.

Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di sabato piacevole e ricca di bei momenti grazie in particolare a Giove che porta tanta fortuna nella vostra vita. Soprattutto al lavoro, le cose vanno come volete voi, e ciò vi farà sentire tranquilli, felici della vostra situazione. In amore ci penserà Venere a non farvi mancare momenti di romanticismo e passione. Se siete single mettetevi in gioco più spesso se volete trovare l'amore. Voto - 8️⃣