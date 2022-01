L'oroscopo di sabato 8 gennaio 2022 porta all'attenzione un transito molto interessante. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Bene, in arrivo questo sabato una meravigliosa Luna in Ariete, pronta ad insediarsi nel settore del segno Fuoco a partire dalle ore 06:25 della mattina. Ad essere favoriti dall'Astro d'Argento, oltre all'Ariete, anche coloro nativi del Toro, valutati in questo inizio weekend con le cinque stelline della buona fortuna. Decisamente meno interessante il periodo per Leone e Gemelli, coppia giudicata in difficoltà a causa di astri dissonanti.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 8 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali dell'8 gennaio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo dell'8 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un inizio weekend davvero travolgente in amore. L'atmosfera nel rapporto di coppia sarà calda, quanto basta per stuzzicare l'attrazione e donare nuova linfa all'intesa. La Luna in entrata nel segno renderà la vostra vita sentimentale particolarmente felice e appagante, anche perché avrete la possibilità di fare nuovi progetti con un partner che desidera le stesse cose che volete voi.

Single, l'Astro d'Argento renderà la giornata particolarmente vivace aiutandovi a superare con serenità alcune problematiche che ultimamente si sono venute creare nella vostra famiglia. Nel lavoro comunicativa, tatto, più ingegno e notevole immaginazione; ecco le carte vincenti, qualunque sia la partita che intenderete giocare.

Agite prontamente e non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità.

Toro: ★★★★★. Giornata splendida! In campo sentimentale tutto tranquillo con le cose che andranno molto bene, proseguendo senza problemi sia per le coppie nuove che di vecchia data. Dopo alcuni giorni parecchio nervosi, finalmente avrete una bella giornata tutta vivere.

Per molti del segno tutto (o quasi) andrà per il verso giusto, con un partner attento alle vostre esigenze ed amici pronti a dare supporto. Single, che pazzie fareste per amore? Qualsiasi cosa, certamente. In questi giorni il vostro cuore brucia come una stufa, ma deve superare un grosso ostacolo: la timidezza. Questo fatto vi impedisce di esternare ciò che provate: se non a parole, cercate almeno di farlo a gesti, magari con delle carinerie oppure con un regalo inatteso. Nel lavoro, creatività e intraprendenza consentiranno a molti di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Spirito d'iniziativa e originalità di idee sosterranno i vostri progetti.

Gemelli: ★★. Un sabato da tenere sotto controllo.

In amore sarete insoddisfatti del partner: state insieme ma è chiaro che non lo conoscete abbastanza, altrimenti lo avreste capito subito che qualcosa non gira più come un tempo nel rapporto. In questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, e anche tanto, e alla fine potreste anche non reggere più... Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che lui/lei riesca a trattenersi a sua volta dal rinfacciarvi ciò che non va. Single, le stelle vi faranno sentire la nostalgia di un amore del passato che non vi ha mai abbandonato del tutto. Non riuscirete a mettere da parte vecchi rancori e non sarete disposti ad accettare dei compromessi che non sono in linea con i vostri desideri. Nel lavoro, dovrete difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti e, forse, inventa pure delle storie sul vostro conto.

Oroscopo e stelle di sabato 8 gennaio

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti questo sabato dovrete cercare dei metodi nuovi per vivere la vita di coppia in modo da non avere più i soliti problemi. Il partner così gioirà con voi in questa giornata che potrebbe regalare anche qualche bel colpo di scena. Se succedesse, questo vi riempirà il cuore di serenità. Potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con la persona amata, magari facendo qualcosa capace di rompere la routine quotidiana a cui da tempo siete abituati. Single, il cielo sembra un grande cantiere dove figura in primo piano, in costruzione, un importante palazzo. Il Sole brillante di questo inizio weekend spazzerà via tutte le cose che non vi interessano più, lasciando spazio a nuove relazioni, a spostamenti oppure a curiosità intellettuali.

Nel lavoro, protetti dalle stelle e con diversi astri schierati dalla vostra parte, non si escludono progetti in formato imprenditoriale. Salti di qualità regalati da occasioni per mettere in luce i vostri talenti e le vostre competenze.

Leone: ★★★. Non facile da passare, questo primo giorno di weekend. In campo sentimentale sarà una giornata incolore, con l'amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata. I dubbi in merito a una proposta fatta dal partner saranno legittimi: prendete comunque tempo e, prima di pronunciarvi, provate a chiedere maggiori spiegazioni. Single, basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete della quotidianità.

Per alimentare il buonumore, coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle che ritenete più preziose e capaci di rendervi felici. Nel lavoro inutile alimentare la competizione. Otterrete molto di più con un atteggiamento complice, comprensivo e collaborativo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 8 gennaio, prevede in campo sentimentale una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta. Non impigritevi restando chiusi in casa. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante, riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Gli astri vi aiuteranno soprattutto ad esprimere i vostri sentimenti ed a vivere con felice esuberanza il rapporto a due.

Single, le stelle vi faranno sentire in armonia ed equilibrio col vostro mondo interiore. Questa sarà una giornata ideale per esplorare il mondo delle vostre emozioni e condividerle con chi volete voi. Preparatevi a ricevere un corteggiamento dolce e sfrenato da un nuovo conoscente: vedrete che ne varrà la pena. Nel lavoro, non trascurate le pubbliche relazioni, visto che oggi potete contare su un discreto senso dell'opportunità. È tempo di allargare gli orizzonti: novità stanno emergendo nel settore, qualunque sia la vostra condizione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 8 gennaio.