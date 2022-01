L'oroscopo di mercoledì 19 gennaio 2022 annuncia un periodo molto fortunato per alcuni (pochi) segni, per altri decisamente meno. È bene ricordare che in questo contesto andremo ad analizzare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sia per quanto concerne le previsioni zodiacali che per la annessa classifica a stelline, quest'ultima parziale in quanto relativa ai primi sei segni, per l'appunto.

Gli astri, come sempre, sono pronti a sorprenderci anche se non sempre con novità positive, ma questo fa parte del destino che l'Astrologia riserva a ognuno dei segni zodiacali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 19 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: nessuno

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni del giorno 19 gennaio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 19 gennaio al segno dell'Ariete predice un'ondata di passione. Qualcosa o qualcuno sta per (ri)vivacizzare la vita affettiva e già da adesso iniziate a sentire i primi buoni frutti. Preparatevi, potreste sentirvi davvero totalmente a vostro agio. Vivrete questo momento senza preoccupazioni: il futuro inizierà a sorridervi, sarete molto più tranquilli con voi stessi e con chi avete accanto.

Ricordatelo sempre: le persone che amate sono (e saranno sempre) pronte a dare una mano, anche quando, forse per non essere di peso, non la vorrete. Single, le stelle vi regaleranno un mercoledì stimolante, ricco di novità, propositi costruttivi, incontri curiosi e inaspettati. Con un po' di tolleranza in più scoprirete il lato positivo di situazioni che di solito non riuscite proprio a digerire.

Questo giorno, sulla carta davvero effervescente, vi parlerà di colpi di fulmine e attrazioni fatali. L'eventuale solitudine ha davvero le ore contate. Il lavoro procede in modo ottimale: porterete a termine progetti importanti e verrete subito gratificati.

Toro: ★★. Mercoledì è una giornata preventivata decisamente magra, con quotazioni astrali a picco.

Secondo le stelle, fluttuazioni dissonanti potrebbero acuire momenti tumultuosi, anche sotto il profilo affettivo. In campo sentimentale infatti, qualcosa vi irriterà profondamente ma resistere alla tentazione di farlo notare al vostro partner: sapete benissimo che è quasi impossibile, ma ci proverete lo stesso. Non lasciatevi comunque prendere dal lato peggiore dell'umore o dal vostro stato d'animo, anzi, cercate di rilassarvi con qualcosa di piacevole, vedrete che riuscirete a superare questo momento con molta calma. Single, la giornata si aprirà con una mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Sarete stanchi, apatici e annoiati; gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare sarà quasi zero.

Urge chiamare a raccolta la vostra santa pazienza, peccato per il vostro desiderio di avere di più che per ora rimarrà lettera morta. Nel lavoro, il nervosismo vi renderà diretti, facendovi risultare leggermente arroganti con i colleghi. Cercate di pesare le parole prima di parlare.

Gemelli: ★★★★★. Partirà e chiuderà davvero alla grande questo mercoledì di metà settimana. In campo sentimentale, le circostanze del periodo vi porteranno automaticamente a pensare in modo costruttivo verso il futuro. È il momento di discutere dei vostri piani con il partner e comunque di ascoltare anche la sua visione della vita. Ormai i tempi sono giusti per dare inizio a quel sogno che portate gelosamente nel cuore, e il vostro sentimento risulta certamente all’altezza di qualsiasi perché.

Presto arriverà il tempo di assaporare qualcosa di immensamente dolce come l'aurora, appagante come un tenero abbraccio, struggente come quel dolce ricordo che avete stampato nel profondo dell'anima. Single, il settore delle amicizie in questo momento è quello che vi riserva le maggiori gratificazioni. Con l'aiuto delle stelle amplierete la rete delle conoscenze e vi divertirete anche moltissimo, cosa che non guasta mai. Nel lavoro, potrete compiere dei significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti: giocate bene le vostre carte, impegnandovi a fondo. Il successo non potrà mancare.

Oroscopo e stelle di mercoledì 19 gennaio

Cancro: ★★★★. Giornata discretamente positiva, valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle della normalità.

Per i sentimenti, sarete particolarmente affettuosi con la persona cara, e il partner si sentirà amato ripagandovi con lo stesso amore, se non di più. Venere renderà il rapporto sentimentale più che sereno, con in vista nuovi importanti programmi da mettere in atto. Ma a farla da padrone saranno proprio i sensi, pronti a regalare qualche sorpresa inaspettata. A vivere momenti d'amore indimenticabili saranno soprattutto coloro con già un certo affiatamento di coppia. Single, anche oggi potete beneficiare di una giornata equilibrata. In casa e con gli amici tutto andrà secondo i vostri desideri, dovete solo fare un po’ di attenzione a certe persone che potreste incontrare, perché non tutte saranno sincere con voi.

Alla sera distogliete i pensieri dalle questioni che vi affliggono e cercate di rasserenarvi pensando a situazioni più tranquille. Nel lavoro, potete puntare alto, ma dovete lasciare da parte eventuali progetti fumosi. Date spago a chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia.

Leone: ★★★★★. In arrivo un giro di boa settimanale davvero magnifico. La giornata che state per vivere sarà piena di entusiasmo e tantissima voglia di fare. In amore, le cose dovrebbero procedere senza intoppi, anche perché il vostro partner stravede per voi e vi ama alla follia. Sarà tutto talmente perfetto che già si profila qualcosa di meraviglioso, il tutto sottoscritto in anticipo dall'ottimo aspetto delle stelle del giorno.

A voi resta il compito più dolce, quello di saper cogliere per tempo il meglio dal meglio da influenze stimolanti: pronti a dare briglia sciolta alla vostra fantasia? Single, la presenza della Luna nel segno vi renderà più birichini che mai: pronti a buttarvi in mille avventure sentimentali? Certo che si, anche se non è che avete proprio una gran voglia di impegnarvi seriamente... Non c'è niente di male in questo, purché siate sinceri con le persone che frequentate. Il lavoro, sarà pieno di buoni propositi e di occasioni giuste da concretizzare, soprattutto se avete un'attività autonoma: non potreste chiudere meglio la giornata.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 19 gennaio, predice una giornata all'insegna della tranquillità.

Secondo le stelle, in molti vi renderete elastici nei confronti del vostro partner e sarete perfino disposti a chiudere un occhio pur di tenere viva la fiammella della passione. In ogni caso sarete protetti dalla Luna in Leone, in questo memento in avvicinamento sempre più al vostro settore. Gli influssi lunari, ormai così vicini ed inequivocabilmente positivi, vi impediranno di finire a gambe all'aria di fronte ad eventuali imprevisti. Sarete lucidi, calmi e comprensivi e nella vostra famiglia rappresenterete sicuramente la parte più matura del nucleo. Un'intensa carica romantica ed emozionale vi sosterrà durante la giornata, riempiendo di dolci fantasie i momenti con chi amate. Single, starà a voi decidere di migliorare e cambiare le cose.

Porsi in condizioni favorevoli, magari aiutandosi con dei momenti di puro relax o concedendosi piccoli sfizi faranno il resto. Si sa, in fondo sono le piccole cose a dare quella marcia in più capace di rendere la vita piacevole. Nel lavoro avete tanti progetti nella testa e questo vi stimola a cambiare. Smuovete le acque stagnanti e lanciatevi nel mare aperto di nuove esperienze.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 19 gennaio.