L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 gennaio. Andiamo immediatamente a mettere in evidenza l'andamento pronosticato dall'Astrologia alla giornata di metà settimana, ovviamente puntando l'attenzione sui comparti relativi all'amore e al lavoro.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 gennaio valida per i sei segni della seconda sestina da Bilancia a Pesci per poi passare alla classifica finale, come da prassi interessante tutti e dodici i segni.

Previsioni zodiacali di mercoledì 19 gennaio

Bilancia: ★★★★.

Mercoledì, giornata all'insegna della semplicità, quasi tutto improntato sulla solita routine. Secondo le analisi astrologiche sul periodo, per quanto riguarda l'amore, ricordi di esperienze poco piacevoli potrebbero all’improvviso riemergere e distrarvi dalle soddisfazioni che pure non mancheranno, specialmente in ambito di coppia. Sappiate mettere un po' più d'inventiva nel rapporto puntando sul romanticismo: un bella serata vi attende. Single, oggi è meglio che vi rilassiate dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda, specialmente sugli obiettivi sentimentali che vi siete prefissati. Magari avrete le idee più chiare su cosa volete e soprattutto da chi. Nel lavoro badate a non prendere decisioni intempestive che potrebbero provocare più danni che vantaggi.

Pianificate pure i vostri interventi, ma mettete tutto in chiaro a priori.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano per molti del segno una giornata da "infiocchettare". Dunque periodo super-fortunato in campo affettivo, poi anche nella parte riguardante professione e attività. In amore, specialmente per quelle coppiette abbastanza consolidate, previsto il morale alle stelle e questo non potrà che rendere magica l’intesa con la persona amata.

Trascorrerete momenti fatti anche da tantissime altre dimostrazioni d'affetto: e godetevelo questo benedetto tempo, era ora! Single, una giornata scintillante vi aspetta, condita da emozioni vere e sincere. Infatti, le stelle vi prepareranno una seratina magica, rallegrata tra l'altro da un incontro ad alto potenziale erotico...

Nel lavoro, grazie alle stimolanti influenze di pianeti favorevoli la giornata si presenterà proficua. Dovrete valutare tutto con grande cautela e assicurarvi che vada come avevate stabilito. Ottimo!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno rivela ai più uno splendido mercoledì sottoscritto dalle cinque stelle relative ai periodi "top": cosa volete di più dalla vita? In amore, volete mettere ordine nella vostra vita di coppia? Allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato: aprite una nuova pagina di vita ed iniziate a scrivere tutto ciò che il cuore vi suggerisce. Insieme al vostro partner vi sentirete sereni e a vostro agio: approfittate del momento per rimettere in carreggiata alcune vostre proposte.

Single, le stelle saranno dalla vostra parte, finalmente potrete godervi la vita e iniziare a gustarla fino in fondo, apprezzando di più tutto ciò che avrà da offrirvi l'amore. Riguardo il lavoro, le stelle son pronte a scommettere sul fatto che dedicarsi con profitto ai compiti consueti sarà meno noioso del solito: avete un cielo amico, dunque, con queste credenziali sarete probabilmente al centro dell'attenzione. Siatene degni.

Oroscopo e stelle del giorno 19 gennaio

Capricorno: ★★★★. La giornata del 19 gennaio si annuncia abbastanza generosa ed affidabile, quel che basta per gran parte di voi nativi. In amore, se avete una relazione affettiva importante valorizzate l’intesa sentimentale ed emotiva con il partner, create eccitanti occasioni per vivere la passione ed esprimervi al meglio.

Ci potrebbero essere dei frangenti in cui l’esigenza di fare ordine nella propria vita diverrà impellente. La determinazione avrà la meglio contro l’ostruzione di chi sapete: esisterete solo voi due e guai a chi oserà intromettersi! Single, la fortuna vi assiste: se non sarete troppo timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete, su un piatto d’argento. Sarete in grado di ribaltare una situazione difficile che fino a ieri vi vedeva in svantaggio. In ambito lavorativo, vi impegnerete a fondo nel portare avanti qualche buona idea. Sarete molto esigenti con i vostri colleghi che, se stimolati, sapranno comprendere l'utilità delle vostre richieste.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto la reale possibilità che possa arrivare per davvero un mercoledì "sottotono".

Ebbene, la giornata in molti casi partirà con toni bassi per poi riallinearsi alla sufficiente normalità da fine pomeriggio in poi. Per quanto riguarda l'amore, sarà sempre molto difficile ricucire un rapporto che da tempo risulta essere alla deriva. Per questo vi invitiamo ad organizzare una serata tranquilla con lui/lei, ovviamente allo scopo di riparare eventuali vostri errori o tentare un ultimo "rappezzo" alla situazione. Single, forse avete le idee un po' confuse. Sentimenti imprecisati favoriranno uno stato di malessere psicologico capaci di far rimpiangere l'eventuale scelta di voler restare da soli. A chi dare la colpa se non in parte anche a voi? Nel lavoro invece, la giornata non sarà così ricca di ottimismo.

Vi distoglierete non poco dagli impegni, mettendo la testa da tutt'altra parte: prendetevi un po' di riposo, vi farà senz'altro bene.

Pesci: ★★★★. Mercoledì buono ma non troppo; diciamo che il bicchiere potrà essere considerato "mezzo pieno". L'oroscopo del giorno 19 gennaio consiglia di avere maggior fiducia nel futuro: le stelle saranno dalla vostra parte facendovi sentire pronti a trascorrere una giornata serena e tranquilla. In amore, se avete una bella storia in corso e ci tenete davvero a rendere felice il vostro partner, evitate di fomentare inutili discussioni. La giornata promette di essere abbastanza dalla vostra parte, a patto di lasciar correre eventuali "uscite" da parte della persona amata.

Quasi sempre le parole escono di bocca non con l'intento di offendere ma di mandare un chiaro segnale di malessere a chi sta di fronte: il buonsenso e la pazienza sono ottime medicine per una pace duratura. Per coloro ancora single: per evitare equivoci, specialmente se il rapporto è in fase di rodaggio, meglio non avere segreti e parlare a cuore aperto. Nel lavoro, chi è indipendente troverà agevole produrre progetti molto ben articolati. L’intelligenza e la grinta saranno invece doti di spicco di chi è impegnato sotto contratto.

Classifica oroscopo del 19 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando il prospetto seguente.

Le stelline di mercoledì 19 gennaio: