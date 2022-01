L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 gennaio 2022 è pronto a evidenziare i voti, le previsioni zodiacali e la classifica a stelline relativi ai prossimi sette giorni in programma, per la prima sestina zodiacale.

È prevista una settimana davvero alla grande per Vergine (voto 10), seguita a ruota da quelli del Leone (voto 8). Distaccati di poco, pur sempre in periodo positivo, i nativi dell'Ariete (voto 7) e dal Capricorno (voto 7) e, accodati al gruppetto di testa nella scaletta parziale, Gemelli (voto 6) e Cancro (voto 6).

Luna e Sole in transito: analisi settimanale

Astrologicamente parlando, le previsioni della settimana da lunedì a domenica preannunciano l'arrivo del Sole in Acquario, giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 2:39 della notte. In merito ai prossimi cambi di settore della Luna, da segnalare che nel corso della settimana saranno tre i segni interessati. A dare "fuoco alle polveri" come si suol dire, il passaggio della Luna in Leone, in entrata nel segno di Fuoco martedì 18 gennaio dalle ore 05:03. Il secondo stop riguardante l'Astro d'Argento ci sarà giovedì 20 gennaio, precisamente alle ore 15:02 del pomeriggio quando, e nel cielo astrologico del periodo, vedremo il formarsi di una splendida Luna in Vergine.

La settimana si concluderà con l'entrata nel comparto della Luna in Bilancia, programmata per sabato 22 gennaio.

Oroscopo e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Per voi nativi dell'Ariete la settimana in oggetto si presenta non troppo ossessiva, ma a tratti sicuramente positiva (ovviamente sulla carta).

Soprattutto per alcune scelte riguardanti l'amore, ma anche in merito ad alcune questioni di lavoro a cui dovrete far fronte verso l'inizio del periodo, diciamo che è consigliabile essere concentrati e consapevoli. State vivendo giorni un po’ complessi, ma non per ciò dovete demoralizzarvi o perdere la fiducia in un miglioramento: arriverà, e non ci vorrà molto.

Nel frattempo non mollate ma cercate ad ogni costo di ricaricare le pile esauste, anche tramite le persone che amate e che volentieri vi ricambiano. Intanto date pure una sbirciata alle previsioni della settimana schematizzate nelle stelline seguenti:

Top del giorno mercoledì 19 gennaio;

mercoledì 19 gennaio; ★★★★★ martedì 18 e giovedì 20;

★★★★ lunedì 17 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 gennaio;

★★ domenica 23 gennaio.

♉ Toro: voto 7. Si preannuncia un periodo abbastanza gradevole, anche se non troppo esuberante dal punto di vista della fortuna per voi del Toro. Il periodo senz'altro trascorrerà altalenando giornate buone ad altre meno buone, passando anche per quella di venerdì 21 gennaio, a ragione considerata al "top del giorno".

Questa settimana che sta per entrare vi metterà l’argento vivo addosso, questo è poco ma sicuro. Però non dovrete cedere alla tentazione di mettere troppa carne al fuoco: rischiereste di non concludere nulla. Procedete per gradi, invece, magari facendo una scaletta delle priorità e che cercherete di rispettare. L’amore vi sorride e vi stuzzica. Vediamo quali saranno i restanti periodi favorevoli analizzando la scaletta a seguire:

Top del giorno venerdì 21 gennaio;

venerdì 21 gennaio; ★★★★★ sabato 22, domenica 23;

★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★ martedì 18 gennaio;

★★ mercoledì 19 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. La fretta è una cattiva consigliera: questa settimana tenetelo presente. Se state inseguendo un obiettivo, magari un sogno ambizioso, lasciate che il tempo gli dia forma, coltivate con pazienza il terreno cercando in ogni modo di dare una mano al buon destino.

Con calma, molto con calma, rallentate se potete, soprattutto lunedì e domenica, i due giorni agli antipodi della settimana: concedetevi dei ritmi più lenti e progettate con calma eventuali mosse successive. Nessuno vi corre dietro, almeno per il momento. Concedetevi delle pause benefiche all’insegna degli affetti familiari, della quiete, delle chiacchiere anche senza senso: vi farà sicuramente molto bene. A seguire come da prassi le stelline giornaliere di vostra competenza.

★★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ martedì 18, giovedì 20 e sabato 22;

★★★ domenica 23 gennaio;

★★ lunedì 17 gennaio.

Oroscopo e pagelle della settimana per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede a voi del Cancro un periodo abbastanza "gestibile", con la parte centrale soprattutto da tenere sotto acuta osservazione.

Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa ammettendo che giovedì 20 gennaio arriverà la classica giornata "sottotono", nel complesso classificata con tre stelle, mentre il venerdì seguente troverete sulla vostra strada la classica giornata da "ko". In questo periodo c’è la possibilità che possiate ritrovarvi, vostro malgrado, in mezzo a malumori. Cercate di mantenere la calma e prendetevi una boccata d’ossigeno prima di rituffarvi nella mischia: alla fine troverete un dialogo anche con il più difficile dei vostri interlocutori. Sabato e domenica saranno due giornate piuttosto tranquille, anche se il vostro animo non troverà la pace assoluta. Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane poste a seguire

★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23;

★★★ giovedì 20 gennaio;

★★ venerdì 21 gennaio.

♌ Leone: voto 8.

La passione questa settimana torna a riaccendersi rendendovi "calamita" per chiunque. Questo periodo può essere molto interessante, a patto di non vedere catene dove non ci sono... Capita l'antifona? Ritagliatevi se possibile anche un po’ di tempo da dedicare a qualcuno in difficoltà: fare del bene genera altro bene, e il bene porta serenità d'animo, amore e voglia di vivere. A proposito d’amore, grazie alla Luna in arrivo nel comparto, sarà un vero e proprio fermento: in arrivo novità che potrebbero tramutarsi in qualcosa di importante nel giro di pochissimo tempo. Per quanto riguarda l'attività sociale, da adesso in poi dovreste guardare con maggiore attenzione qualcuno che vi affianca: non si sente valorizzato e tantomeno apprezzato.

Scopriamo come sono state distribuite le stelline giornaliere analizzando il resoconto finale:

Top del giorno martedì 18 gennaio (Luna nel segno);

martedì 18 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★★ venerdì 21 gennaio;

★★★ sabato 22 gennaio;

★★ domenica 23 gennaio.

♍ Vergine: voto 10. Massimo il voto in pagella per voi della Vergine: potrete contare senz'altro su sette giornate tutte positive. Pronti a gongolare in amore e nel lavoro? Certo che si, e il perché è subito spiegato: l'oroscopo della settimana 17-23 gennaio annuncia a tutti voi l'arrivo della Luna nel segno, proprio questo giovedì 20 gennaio. Saranno in massima parte sette giornate dal sapore dolce, certamente da trascorrere con chi vi ama, senza riserve di sorta.

Le tensioni svaniranno ed i pensieri si faranno più chiari, insieme ad alcuni progetti per il futuro. Molti di voi nativi avrete ottime probabilità di fare centro in amore nelle giornate di martedì, venerdì e sabato. Un consiglio: non fate le ore piccole, sappiate che il fisico ha bisogno di riposo! Il resoconto restituito dall'Astrologia del momento:

Top del giorno giovedì 20 gennaio (Luna nel segno);

giovedì 20 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 e domenica 23.

