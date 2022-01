L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 gennaio 2022 è pronto a mettere in chiaro l'andamento del periodo in relazione ai segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia, la terza settimana dell'attuale mese: ansiosi di scoprire il voto attribuito al vostro segno? Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni e stelline da lunedì a domenica per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per poi svelare l'attesissima classifica settimanale, quest'ultima inerente tutti i dodici simboli dello zodiaco.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Valutato molto bene il periodo per voi del segno, sempre secondo quanto reso noto dalle previsioni della settimana. In arrivo pertanto quattro giornate su sette davvero positive ed alcune di queste davvero impeccabili in tutto. Parliamo ovviamente di sabato, giornata sostenuta a gran forza dalla presenza della Luna nel segno. In tanti stai dando il massimo sul fronte lavorativo e i risultati, nonostante qualche intoppo, non mancano né mancheranno. Allo stesso tempo, però, in alcune situazioni tenderete a perdere la concentrazione: a distrarre potrebbe essere una faccenda legata alla sfera sentimentale.

La tentazione di sognare è forte, e anche la passione risulta non da meno, davvero irresistibile... Ecco le posizioni dei sette giorni a venire sintetizzate nel prospetto seguente:

Top del giorno sabato 22 gennaio (Luna nel segno);

sabato 22 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 20, venerdì 21, domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 gennaio;

★★★ lunedì 17 gennaio;

★★ martedì 18 gennaio 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Prendete nota delle giornate positive (lunedì 17 e mercoledì19) e state alla larga da quelle poco positive (sabato 22 e domenica 23): gli astri raccomandano massima concentrazione e nessuna distrazione nelle giornate più a rischio, ok? L'importante per voi sarà cercare di vivere la settimana in modo assolutamente normale. Ultimamente in tanti vi siete ritemprati abbastanza dalle recenti vicissitudini.

In questi giorni state raccogliendo tutte le energie necessarie per cominciare questa nuova settimana nel migliore dei modi. Le cose da fare sono tante: fatevi una scaletta delle priorità, altrimenti rischiate di non concludere un bel niente! Cercate altresì di tenere ben concentrata l'attenzione sulla persona, mostrandole tutta la vostra vicinanza, con il cuore e con le azioni. A voi il responso restituito dalle effemeridi:

★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★★ martedì 18, giovedì 20, venerdì 21;

★★★ domenica 23 gennaio;

★★ sabato 22 gennaio 2022.

♐ Sagittario: voto 7. In arrivo per voi, amici del segno, sette giornate espresse nella media con il voto della buona positività. In generale, a destare qualche perplessità sarà la parte finale del periodo, con un venerdì 21 e ancora un più problematico sabato 22 gennaio, entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio.

Dovendo eventualmente fare cose importanti è consigliatissimo farlo lunedì, se trattasi di situazioni legate ai sentimenti, altrimenti potrebbero fare al caso vostro martedì e mercoledì per cose legate alla normale quotidianità o nel lavoro. Il cuore nella settimana che sta per entrare si farà esigente: avrete voglia di emozioni forti e novità di grande effetto. Non c’è nulla di male in questo, anzi; evitate però di forzare le cose. Non sarebbe male se in uno dei prossimi sette giorni vi ritagliaste qualche momento tutto per voi, in perfetta solitudine. Il resoconto giorno per giorno relativo alle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 17 gennaio;

lunedì 17 gennaio; ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19;

★★★★ giovedì 20, domenica 23;

★★★ venerdì 21 gennaio;

★★ sabato 22 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Settimana decisamente poco performante in certi frangenti per moltissimi di voi. Tuttavia, ascoltando con attenzione i nostri consigli, elargiti soprattutto all'interno degli oroscopi quotidiani, non dovreste troppo "sudare" per riuscire a godervela con sana e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno in questo periodo sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette "no": mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio. Questa dovrà essere per voi una settimana di totale relax, magari da trascorrere con gli amici o con le persone che sono nel vostro cuore. Tutto il resto dovrebbe restare fuori dalla porta. Intanto pensate positivo sforzandovi di cominciare già dai primi giorni al meglio: una bella sfida attende tanti di voi nativi.

Scopriamo le pagelle relative ai restanti giorni e come sono state inserite le stelline in relazione a tutto il periodo:

★★★★★ sabato 22, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18, venerdì 21;

★★★ mercoledì 19 gennaio;

★★ giovedì 20 gennaio 2022.

♒ Acquario: voto 9. Il frangente temporale messo sotto analisi quest'oggi a tanti voi dell'Acquario non farà altro che piacere. Infatti, il generoso voto nove espresso per volere delle effemeridi, senza dubbio riflette l'ottimo quadro astrologico di prossima formazione. La prossima domenica intanto sarà tra le migliori giornate da considerare, valutata con la "top del giorno". Da giovedì 20 gennaio per voi cambieranno in meglio molte situazioni: l'arrivo del Sole nel segno porterà un rinnovamento generale, con tanta positività da spalmare ove ce ne fosse bisogno.

In questi sette giorni sarete alle prese con situazioni che vorreste tanto buttare dietro le spalle, ma che continuano a interferire con il vostro presente: l’unica via di uscita è affrontarle di petto, una volta per tutte. Il Sole vi darà la giusta grinta per fare, disfare o continuare lungo la strada che avete scelto di percorrere. Iniziamo pure ad analizzare le stelline estrapolate dalle effemeridi:

Top del giorno domenica 23 gennaio;

domenica 23 gennaio; ★★★★★ giovedì 20 (Sole nel segno), venerdì 21, sabato 22;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★ martedì 18 gennaio 2022.

♓ Pesci: voto 5. Arriverà e terminerà sotto modesti auspici il periodo esaminato. Sarà davvero pesante la settimana per voi dei Pesci? In parte è così, anche se non è detto che debba essere per forza demonizzata: tutto dipenderà dall'approccio riservato da voi nativi al periodo in oggetto e perciò l'Astrologia non nega assolutamente la possibilità di portare a casa situazioni vincenti, anche con previsioni non del tutto positive.

Il lavoro intanto procede, sia pur fra alti e bassi, e i risultati non mancano. La vita privata, invece, è un po’ irrequieta: avete qualche difficoltà nel gestire una situazione che vi coinvolge molto. Tenete a bada l’istinto, o almeno provateci. Se fosse il caso, chiedete lumi a chi è più saggio e distaccato dall'eventuale problema. Vediamo pure il riepilogo relativo alla scaletta settimanale:

★★★★★ lunedì 17 gennaio;

★★★★ martedì 18, sabato 22, domenica 23;

★★★ mercoledì 19, venerdì 21;

★★ giovedì 20 gennaio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana interessante il lasso temporale da lunedì 17 a domenica 23 gennaio. La scaletta con i voti in pagella, come al solito, è valida per l'intero zodiaco e vuole essere un riepilogo conclusivo anche per quanto riguarda l'altra classifica, ossia relativa ai segni della prima sestina.

Classifica settimanale 17-23 gennaio 2022:

1° posto - Vergin e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Acquario, voto 9;

3° posto - Leone e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Sagittario, voto 7;

5° posto - Gemelli, Cancro, Scorpione e Capricorno, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

Come si nota dal prospetto sintetico, la settimana in analisi vede al primo posto il simbolo astrale della Vergine, sostenuta dalla presenza della Luna nel settore. Ottimo anche il transito del Sole nel settore per il segno dell'Acquario, in questo caso meritatamente considerato in seconda posizione. Benissimo il periodo soprattutto per il Leone e la Bilancia, segni entrambi sostenuti dalla Luna nei rispettivi comparti. Ultimo posto in classifica riservato al simbolo dei Pesci: sesto posto con voto "cinque" in pagella.