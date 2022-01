Per la giornata di domani, giovedì 6 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per il segno dell’Acquario, finalmente in posizione di testa, mentre per il segno della Bilancia sarà riservata la posizione di coda. Il Leone e il Vergine conosceranno una giornata di rialzo molto significativo, mentre ci sarà un ribasso per il segno dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: incontri per Acquario

1° Acquario: finalmente ci saranno incontri che decreteranno l’inizio di tante amicizie belle e sincere, che probabilmente avranno poco a che vedere con quelle che vi siete lasciati alle spalle con un po’ di insoddisfazione come ricordo, secondo l’oroscopo.

2° Toro: periodo decisamente florido per gli affari e sempre più dinamico sia per il lavoro che per quel che riguarda qualche idea per un progetto da condividere con il partner.

Siate sempre più disponibili con le persone che vi sostengono in questo momento.

3° Sagittario: avrete una sfida che non accetterà mezzi termini e che sicuramente riuscirete a risolvere in men che non si dica. La fortuna vi darà un po’ di grinta in più, senza farvi mancare l’appoggio morale di una amicizia sincera.

4° Capricorno: la complicità nella coppia potrebbe formulare qualche bella idea che potrebbe essere decisamente utile anche per altri campi, come quello finanziario o professionale. Ridefinire qualche progetto potrebbe essere molto più produttivo di quello che pensate.

Shopping per Ariete

5° Ariete: avrete tanta voglia di dedicarvi a voi stessi e di fare shopping, di dedicare molte energie a qualche progetto in solitaria e di sviluppare una creatività che sicuramente in questo momento potrebbe farvi emergere nel mondo del lavoro.

6° Vergine: finalmente ritroverete un po’ di respiro a fronte di una settimana che probabilmente si farà sempre più intensa sotto il profilo lavorativo. Fintanto che le vicissitudini all’interno della cerchia dei colleghi si faranno sempre più semplici, non avrete nulla di cui preoccuparvi.

7° Leone: il rialzo che si riscontrerà nella giornata di domani si riverserà nell’ambito finanziario e con tutta probabilità anche nella vostra carriera professionale.

Secondo l’oroscopo ci potrebbero essere delle novità che concernono la vita familiare.

8° Scorpione: vi lascerete alle spalle qualche spiacevole situazione che vi ha dato modo di cui pensare sulla vostra relazione di stampo sentimentale, ma soprattutto sul vostro stesso atteggiamento che ultimamente si è fatto sempre più negativo.

Pesci meno concentrato

9° Pesci: la concentrazione lavorativa nel corso di questa giornata di domani potrebbe scemare sensibilmente e darvi anche qualche problema di gestione. Procrastinare però potrebbe darvi ulteriori complicanze sul piano finanziario, secondo l’oroscopo.

10° Gemelli: nei vostri tentativi di chiarimenti ci potrebbero essere delle incomprensioni che potrebbero essere decisamente insormontabili all’interno della coppia. Secondo l’oroscopo ci sarà qualche divergenza che probabilmente vi allontanerà in modo più o meno definitivo.

11° Cancro: avrete molti impegni per la testa, dunque non avrete del tempo per poter pensare a troppe situazioni personali. Ci sarà tempo per potervi riposare, ma ora come ora dovrete fare di tutto per mantenere il ritmo lavorativo, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: nella vostra relazione si risconteranno sempre più tensioni e incomprensioni, dunque sarà meglio evitare di aprire un vero e proprio conflitto e dare sfogo a qualche gelosia che avete represso a lungo, probabilmente senza un motivo valido.