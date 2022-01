Per la giornata di domani, martedì 4 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede un ribasso sostanziale per i nati sotto i segni della Bilancia e del Cancro, mentre l’Acquario sarà sicuramente in rialzo, così come per i segni di terra, in particolar modo il Capricorno e il Toro.

I Pesci dovranno prestare attenzione alla propria voglia di mettersi in gioco sul lavoro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: successi per Capricorno

1° Acquario: sicuramente l’ambizione sarà di quelle pienamente utili e ottimiste per dare un giro di vite significativo alla vostra carriera, per farla progredire e per rendervi pieni di autostima.

Ci sarà un bellissimo incontro che vi farà battere il cuore.

2° Capricorno: potrete collezionare successi e sviluppare una grande iniziativa che potrebbe essere determinante per il progresso della vostra intera squadra lavorativa. Le energie saranno quelle che vi renderanno praticamente imbattibili, secondo l’oroscopo.

3° Toro: finalmente potreste avere qualche situazione a vostro favore che vi porterà a essere sempre più di buonumore. L’oroscopo prevede una bella novità che potrebbe arrivare da un momento all’altro e che vi darà anche del sollievo.

4° Ariete: fidatevi del vostro istinto e ogni cosa andrà per il verso giusto. Sul lavoro le remunerazioni potrebbero fare la differenza se avete in mente un investimento importante da fare prima del fine settimana, mentre in amore rinascerà la complicità che ultimamente è calata.

Sagittario in rialzo

5° Sagittario: riuscirete a far fronte a una difficoltà che si presenterà abbastanza tosta. Secondo l’oroscopo potreste riuscire ad avere una serata all’insegna dello svago, nonostante ci sia un po’ di stanchezza alla base.

6° Pesci: la grinta sta per abbandonarvi progressivamente, e con tutta probabilità sarete assaliti da un senso di noia molto forte.

Però rimandare qualcosa che potrebbe essere fatto nel pomeriggio potrebbe essere decisamente controproducente per la vostra carriera.

7° Gemelli: la svolta amorosa dovrà ancora essere del tutto chiarita, mentre nelle finanze state attraversando un periodo abbastanza florido che si tradurrà in un investimento molto più forte e che potrebbe esservi utile per molti aspetti.

8° Vergine: darvi da fare sicuramente darà i suoi frutti, ma non nel corso della giornata di domani. I risultati a lungo termine potrebbero darvi qualche piccola noia, ma niente che possa costituire troppi momenti di nervosismo, secondo l’oroscopo.

Scorpione geloso

9° Scorpione: ci sarà un po’ di gelosia a permeare l’aria nella vostra relazione, però ci sarà anche una stabilità che per il momento riuscirà a evitare una discussione. La tensione perciò non sarà così forte come potreste pensare in un primo momento.

10° Leone: gli impegni potrebbero assorbire la vostra situazione di stampo professionale e probabilmente vi darà motivo di credere che state un po’ procrastinando l’aspetto affettivo e sentimentale della vostra giornata.

Dedicare del tempo agli affetti potrebbe essere ottimo anche per il vostro umore.

11° Cancro: fare tutti da soli e senza alcun aiuto esterno potrebbe apparire produttivo, se non fosse che il lavoro e gli impegni potrebbero rimandare, e di parecchio, il tempo che potreste dedicare alle persone attorno a voi e alle amicizie in generale.

12° Bilancia: il troppo stress potrebbe essere di ostacolo alle emozioni positive, allo svago, al divertimento con le amicizie. Purtroppo la serata potrebbe darvi ancora più lavoro e probabilmente anche qualche conflitto all’interno della cerchia lavorativa.