L'oroscopo di giovedì 6 gennaio 2022 annuncia l'arrivo della Luna in Pesci in coincidenza con il giro di boa settimanale. Vediamo di dare un piccolo anticipo su qualche segno presente nella nostra attesissima classifica quotidiana. Bene, allora partiamo subito col mettere in bella mostra il segno migliore tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questo giovedì le previsioni astrologiche dell'Epifania annunciano tanta fortuna a coloro appartenenti al simbolo astrale dell'Ariete e della Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Intanto, ad avere poche o nessuna chance di successo il giorno della befana, sia in campo sentimentale che in ambito professionale, gli amici Cancro, purtroppo valutati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali dell'Epifania, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 gennaio al segno dell'Ariete predice una giornata meravigliosa. Diciamo che potrebbe anche essere, ma tutto dipenderà solo da voi o dalla vostra volontà di spingervi oltre.

Sicuramente troverete accanto a voi persone altrettanto motivate, ma se così non dovesse essere allora cercate di dare un maggiore spunto al vostro partner, affinché modifichi la propria visione delle cose, da negativa a positiva. Single, non potreste iniziare questa giornata con un cielo così favorevole. La giornata infatti si impegnerà ad alzare il volume all'umore aiutando a tirarvi fuori da una complicata situazione.

Sarà abbastanza facile esprimere un desiderio e vederlo realizzato. Nel lavoro, per alcuni di voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare un successo per la coda: tenetelo ben stretto!

Toro: ★★★★. Finalmente avete capito di dover essere più docili, quindi cercate fin da subito di non stare troppo addosso al partner o alle persone che vi circondano.

Lasciandole libere di esprimersi come meglio ritengono sarebbe una scelta giusta, saggia e soprattutto conveniente. In questo modo riuscirete a capire fino in fondo che cosa pensino di voi o di determinate vostre situazioni. Single, inizio di giornata caloroso: sia per quanto riguarda le amicizie che per l'amore. Le persone che vi circondano sapranno tirarvi su il morale e voi di certo non rifiuterete il loro invito ad essere più sereni e ottimisti del solito. Continuate così anche per i prossimi giorni: potrebbero arrivare delle belle notizie sul fronte dei sentimenti. Nel lavoro, se deciderete di concentrarvi sull'aumento delle risorse finanziarie, siate certi che troverete il modo per riuscirci.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un giorno decisamente normale. In amore, siate ottimisti e prendete con più leggerezza le questioni che ancora non avete chiarito del tutto. Ogni cosa si risolverà nei prossimi giorni, dunque non siate distanti o assenti, ma cercate di apprezzare ogni piccolo attimo di gioia assieme a partner. Per molti di voi nativi sarà una di quelle giornate nelle quali vorrete osare, sia per provare qualcosa di nuovo, sia per mettersi alla prova per vedere fin dove riuscirete a spingervi. Single, il cielo sopra il vostro capo sarà buono, abbastanza positivo per l'amore e per gli incontri. Sicurezza, volontà, resistenza psicologica, vitalità ed energia, contribuiranno al raggiungimento di una condizione fisica stabile e piacevole.

Nel lavoro sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con criterio e forza determinazione.

Oroscopo e stelle di giovedì 6 gennaio

Cancro: ★★★. Questo giovedì, messi alla prova dalle stelle, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata. Potrebbe essere davvero una Epifania "magra" dal punto di vista della positività. Scendere a compromessi con il partner cercando di mantenere lucidità e calma per non sprecare quanto fatto in precedenza sarà il vostro obbiettivo. Amore vuol dire desiderio, sperimentazione, complicità d'intenti: siate più disponibili e tutto si sistemerà. Single, il cielo avverso lascia prevedere stati di stanchezza da combattere ai primi sintomi con tanto riposo.

La vostra medicina naturale però, rimarrà il relax, l'ascolto di musica di qualità e il dolce far niente: un immediato beneficio per tutto il sistema nervoso, ultimamente messo a dura prova da nervosismo e stress. Nel lavoro, l'inizio della giornata potrà segnare un passo rallentato. Qualche contrasto potrà creare un incidente di percorso; magari dovrete rivedere qualcuno dei progetti in corso.

Leone: ★★★★. Giovedì all'insegna della scontata routine. Il giorno dell'Epifania si profila tranquillo e scorrevole; l'energia non mancherà, anche se avrete poca voglia di impegnarvi. Più che comprensibile, visto che è da un po' vi ritrovate problemi su problemi: avrete solamente un'obiettivo, quello di ricaricare le batterie decisamente scariche.

Migliorerà l'intesa di coppia e lo dimostrerete riempiendo di piccole e grandi attenzioni il partner. Single, concedetevi qualche sfizio, meritate un regalo speciale ma attenti a non dilapidare cifre astronomiche. Un progetto importante si va sempre più delineando: potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita. La vostra forza persuasiva riceverà l'aiuto delle stelle e alcune acute intuizioni vi consentiranno di fare le scelte giuste per i vostri sentimenti. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete infatti in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 gennaio prevede che ci saranno momenti di dolcezza per le coppie.

Molti avranno un trasporto emotivo notevole e noteranno nelle sensazioni che provate. Pieni di fascino, conquisterete la dolce metà con un solo sguardo. Favorevole il mix astrale di questa giornata, tale da poterne approfittare: gesti d’amore ricaricheranno il rapporto di nuova energia. Single, tanti buoni auspici per questo giorno affolleranno la vostra mente: le idee certo non mancheranno e farete bene a pianificare sin da subito i progetti che vorrete realizzare. Vi attendono giornate molto positive, dunque impegnatevi soprattutto nella sfera privata. Nel lavoro, sarete di fronte ad una giornata molto positiva. Riuscirete a tirar fuori dal vostro cilindro idee geniali che vi permetteranno di mettervi in vista.

