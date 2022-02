Inizia il mese di febbraio per i segni zodiacali. Scopriamo come inizia il secondo mese del 2022 con l'oroscopo e le stelle di martedì 1 febbraio. Ecco l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: queste giornate di inizio mese non saranno semplici da gestire in particolare a livello lavorativo, dove sarà meglio fidarsi dei collaboratori per poter avere successo in campo progettuale. Per quel che riguarda l'amore, i single del segno potrebbero fare incontri interessanti.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 1 febbraio sarà caratterizzata da possibili discussioni a livello amoroso.

Per i single del segno qualcosa potrebbe migliorare in questa inizio del mese. Nel lavoro sarà meglio capire bene di chi fidarsi.

Gemelli: luna e sole favorevole, non mancherà la possibilità di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con il partner. Bel cielo anche per quel che riguarda il campo professionale.

Cancro: in amore possibili tensioni per il segno, riflettete prima di agire, potreste pentirvene. In ambito professionale in arrivo dei cambiamenti, cercate di non stancarvi troppo.

Leone: sarà meglio non agitarsi in questo periodo, con il Sole in opposizione non mancano tensioni. In amore state cercando di comprendere in che modo ritrovare l'equilibrio di coppia. Per quel che riguarda il lato professionale non manca il coraggio

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di martedì 1 febbraio sarà caratterizzata da possibili incomprensioni a livello amoroso, ma rimanete comunque fiduciosi perché potreste fate dei passi avanti importanti nei prossimi giorni.

Nel lavoro cercate di mantenere la calma.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: diversi pianeti sono dalla vostra parte, anche se non manca stanchezza. Nel lavoro in arrivo opportunità, cercate di gestire bene i vostri obiettivi.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno il periodo Luna contraria, momento di stanchezza.

Cercate di trovare del tempo per voi, per ritrovare l'equilibrio di cui avete necessità.

Sagittario: avete bisogno di concretezza a livello amoroso per poter portare avanti i vostri rapporti. In ambito lavorativo vi sentite più forti.

Capricorno: l'inizio del mese sarà caratterizzato da nuove idee professionali, avete voglia di cambiare.

Bene anche la situazione amorosa.

Acquario: state attenti alle situazioni che potrebbero crearsi al livello lavorativo, trovate i vostri spazi per poter recuperare i momenti di stress. In amore non manca energia.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale possibili conflitti possono essere superati nel lavoro. Per quel che riguarda il lato sentimentale bel momento di riscatto.