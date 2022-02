L'oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 febbraio. L'Astrologia, applicata in questo caso ai primi sei segni dello zodiaco, annuncia l'ingresso della Luna in Pesci, sicuramente ben disposta a dare supporto in campo sentimentale. Pertanto, a poter fare affidamento su previsioni molto interessanti saranno quelli del Toro, favoriti da Marte e Venere. Altrettanto super fortunati saranno i nati in Vergine, segno valutato in giornata da cinque stelle. Invece, si profila un mercoledì abbastanza pesante per gli amici del Leone, considerati giù di tono e all'apparenza poco inclini alla pazienza.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 2 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 2 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 febbraio al segno dell'Ariete indica un periodo stabile. In amore, le stelle ruoteranno in parte a vostro favore, conducendovi nel meraviglioso mondo delle emozioni alla scoperta di gioie inesplorate. Alcune nuove passioni stanno nascendo soprattutto per le coppie nuove. Sarete così un vulcano di idee e riuscirete a travolgere il partner con grande disinvoltura, regalando serenità e tanta felicità grazie a sentimenti in continua crescita.

Single, nei rari momenti in cui vi concedete il pieno relax, la mente sforna idee e fantasie creative che magari non realizzerete personalmente, ma messe in circolo nell'etere daranno un input ad altri. Per condurre avanti i vostri progetti, la forza trainante sarà l'ottimismo. Infatti, credere nel risultato è già metà del successo!

Il lavoro segnala momenti professionali molto positivi ed appaganti. Finalmente comincerà ad esservi riconosciuto tutto lo sforzo fatto per portare a termine un progetto.

Toro: ★★★★★. Splendido mercoledì, tutto all'insegna di Marte e Venere in trigono a Urano. In campo sentimentale, avrete un intuito infallibile e non farete fatica ad indovinare voglie e desideri del vostro partner.

Riuscirete a sorprenderlo/la sempre, nonostante sappiate tutto l'uno dell'altra. Solo grazie alla magia dell'amore ritroverete la serenità: preparatevi a trasformare la vostra storia d'amore in un rapporto duraturo e vincente. Single, una splendida volta celeste vi regalerà una giornata vivace, allegra e stimolante, ricca di sorprese, di propositi costruttivi e incontri inaspettati. Qualunque cosa farete, ovunque vi troverete, potrete mettervi in luce. Sarà un giorno ideale per contattare le persone lontane o aprirvi a nuove conoscenze. In arrivo splendide opportunità anche per i più giovani. Il lavoro spingerà la fortuna a girarsi dalla vostra parte e a guardarvi con benevolenza. Così che dal punto di vista economico non potrete lamentarvi: infatti la situazione migliorerà a vista d'occhio.

Gemelli: ★★★★. In amore, cielo positivo. Il periodo potrebbe portare delle gradite sorprese. L’umore generale poi sarà molto buono e questo favorirà i rapporti di coppia, senza avere nessun problema. Venere vi regalerà un primo mercoledì del mese di febbraio, estremamente piacevole e ricco di belle emozioni. Il romanticismo sarà alle stelle e potrete godervi tutto al massimo in compagnia della vostra dolce metà. Single, piacevolmente coinvolti in iniziative di gruppo, sarete attratti da nuovi interessi, da persone di ambienti diversi da quelli abituali. Vi sentirete vogliosi di qualcosa insolito, di stuzzicante, che vi faccia uscire dalla routine quotidiana. Accantonate dubbi o timori e abbandonatevi all'amore, alla passione, ai progetti più dolci ed entusiasmanti che sappiano nutrire anima e cuore.

Nel lavoro, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere quelle conferme che cercate. Il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Oroscopo e stelle di mercoledì 2 febbraio

Cancro: ★★★★. Si presume possa arrivare un mercoledì ordinario, buono ma immerso nella solita routine. Per i sentimenti, nel rapporto di coppia qualcosa migliorerà riuscendo a intravvedere la luce fuori dal tunnel. Infatti sarà per voi una bella sorpresa ritrovare un partner disponibile e attento alle vostre esigenze. Troverete il modo di portare un po' di brio nel rapporto, magari inventandovi qualcosa di semplice ma divertente. Gioirete del calore affettivo che vi arriverà da chi avete accanto e quotidianamente dimostra di amarvi.

I vostri sensi saranno appagati, la mente sarà libera da preoccupazioni e trascorrerete una serata molto felice. Single, il giorno soddisferà appieno le aspettative, anche perché le stelle regaleranno buonumore e una bella idea che vi varrà consensi e simpatie nel vostro ambiente abituale. Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi. Avrete l'opportunità che tanto cercate: mettendo in mostra la vostra professionalità otterrete credibilità e stima.

Leone: ★★★. Giornata valutata con le tre stelline del sottotono. In amore, se vivete un rapporto di coppia stabile, rammentate che i silenzi e i continui brontolii non sono la cura migliore per mantenerlo in buona salute. Quindi datevi da fare se l'intento fosse quello di ritornare a vivere serenamente il vostro rapporto.

Single, messi alla prova sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare quanto fatto in precedenza. Per chi è alla ricerca di una storia d'amore importante, sarà tempo di mettersi in marcia, dimenticando però tutto quello che è successo nei tempi indietro. Così facendo, andrete diritti alla meta e raggiungerete la felicità. Nel lavoro, i problemi vi assillano e si cumulano con altre questioni che dovreste risolvere, se non in giornata, almeno prima possibile. Cercate di chiedere consiglio alle persone giuste, le sole che potrebbero aiutarvi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 febbraio, predice un'ottima giornata da cinque stelle, tranquilla e serena.

Principalmente, riuscirete a sentirvi più sereni e a vostro agio e questo potrebbe favorire non poco molte coppie con problemi da risolvere. Ma anche per i nuovi rapporti sarà un momento piuttosto generoso, certamente capace di favorire una giornata serena, magari anche con delle piccole sorprese da parte della persona amata. Single, con un cielo così azzurro è facile ipotizzare qualche frizzante avventura. In altri casi potreste dover dire addio alla vostra tranquilla vita da solitari: fidatevi del vostro istinto, così da non impelagarvi in storie davvero troppo complicate. Presto raggiungerete un traguardo che solo poco tempo fa vi sembrava quasi impossibile. Nel lavoro, molti dei vostri progetti andranno in porto.

Le vostre idee saranno ascoltate ed apprezzate e ci saranno pure cambiamenti in positivo. Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità.

È possibile continuare per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 2 febbraio.