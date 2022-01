Ultima giornata del mese di gennaio che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 31 gennaio 2022 per tutti i segni con le previsioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore potreste sentirvi più critici in questa giornata e farlo pesare alla persona amata. Nel lavoro il pomeriggio è migliore della mattinata, avrete la possibilità di recuperare qualcosa rimasto in sospeso punto.

Toro: per i sentimenti la mattinata sarà migliore del pomeriggio, attenzione solo a qualche possibile discussione in serata. Nel lavoro i rapporti con gli altri saranno favoriti, per questo motivo seguite tutti i consigli.

Gemelli: a livello amoroso grazie a diversi pianeti favorevoli avrete la possibilità di vivere al meglio una storia. Se volete costruire qualcosa di importante fatevi avanti. Nel lavoro il cielo è dalla vostra parte e aiuta.

Cancro: in amore situazione non esaltante, per questo motivo attenzione a qualche tensione che potrebbe nascere. A livello lavorativo, se state pensando a un cambiamento portatelo avanti da qui ai prossimi mesi.

Leone: per i sentimenti attenzione a qualche momento di agitazione, gestite al meglio i rapporti per ritrovare maggiore stabilità. Nel lavoro, se avete accettato un nuovo impegno ora avrete la possibilità di farvi notare, ma evitate agitazioni inutili.

Vergine: per i sentimenti avrete la possibilità di superare diverse incomprensioni, il cielo è dalla vostra parte.

Nel lavoro le incertezze degli ultimi giorni saranno finalmente superate.

Previsioni e oroscopo del 31 gennaio 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, a causa di diversi pianeti in opposizione potreste sentire maggiormente nervosi. A livello lavorativo arrivano nuove opportunità, dovete però decidere che obiettivi raggiungere.

Scorpione: a livello sentimentale, a causa della Luna in opposizione potreste sentirvi maggiormente agitati. Meglio parlare con calma. Nel lavoro evitate di imporvi in questa giornata.

Sagittario: a livello amoroso grazie al Sole favorevole avrete la possibilità di recuperare dopo un periodo di calo. I progetti sono favoriti.

Nel lavoro, se qualcosa non sta andando come vorreste meglio chiedere aiuto a qualcuno.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata favorevole grazie a Venere positiva. A livello lavorativo coloro che hanno delle attività in proprio avranno la possibilità di recuperare.

Acquario: per i sentimenti grazie al Sole nel segno avrete la possibilità di vivere al meglio le relazioni. Nel lavoro attenzione dal punto di vista economico, meglio evitare gli investimenti azzardati.

Pesci: in amore situazione importante, in particolare per le coppie che stanno insieme da diverso tempo. Nel lavoro, se ci sono stati dei conflitti potreste ora rivedere una proposta.