L'oroscopo del giorno è pronto a dare conto su come andrà il prossimo mercoledì attraverso le previsioni zodiacali di mercoledì 2 febbraio 2022. Ansiosi di sapere cosa ci riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, passiamo pure "ai fatti": in primo piano, certamente da segnalare, l'ingresso di una pimpante Luna in Pesci, decisiva e fondamentale nelle questioni aperte riguardanti l'amore. Ad emergere su tutti quest'oggi, oltre ovviamente al sopracitato segno d'Acqua, Bilancia, classificato in giornata da cinque stelle.

Invece, a rappresentare i segni poco fortunati, Sagittario e Capricorno, rispettivamente valutati con tre e due stelline.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 febbraio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 2 febbraio

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 2 febbraio si presenta molto positiva, senza troppi ostacoli da superare. Giornata quindi che vi vede brillanti, lucidi e sono tutte qualità che sapete sfruttare molto bene. Se aveste qualche progettino un po’ ambizioso da realizzare, sarebbe il caso di non starci troppo a pensare e lanciarlo subito. Senza dimenticare di guardarsi attorno, di tenere le orecchie ben aperte perché potrebbe essere il caso di approfittare di un’occasione: potrebbe trattarsi di un gran colpo di...

fortuna. Se single, sarete in splendida forma: potrete ottenere risultati molto interessanti sfruttando le qualità personali e ciò che offre il destino. Individuate cosa va eliminato e come, sia che si tratti di un problema reale che di un pensiero pessimista. Nel lavoro, è un momento molto interessante: approfittatene perché potete seminare molto bene anche per il futuro.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì vedono il periodo abbastanza stabile, valutato come normale amministrazione. Quindi periodo scorrevole, senza luci né ombre e quindi senza troppe emozioni. Ma in fondo è quello che vi ci vuole, una volta ogni tanto. Per i sentimenti, ottima l'intesa nella coppia. Se siete presi da nuovi interessi, provate a condividerli col partner: insieme, sarà ancora più divertente.

Non rifiutate i consigli di una persona che, al momento, riesce a vedere le cose da una prospettiva più obiettiva della vostra. Single, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, ma chissà che andando ad aprire non vi troviate di fronte una vecchia conoscenza. Nella professione state riscuotendo successo, quindi non avete motivo per essere scontenti del vostro operato. Siete solo troppo nervosi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 2 febbraio annuncia una giornata monotona e poco reattiva, classificata con le tre stelle del sottotono. Il vostro umore purtroppo non è dei migliori: non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall’esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete, prima di agire.

In amore, se il comportamento del partner vi ha ferito, ma piuttosto che tirare conclusioni affrettate, fareste meglio a chiedere un chiarimento. Per i single: state già pensando ad una vacanza? Un viaggio, anche breve, sarebbe un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre. La parte riguardante il lavoro indica che forse vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nelle attività quotidiane gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per riposarvi.

Oroscopo e stelle del giorno 2 febbraio

Capricorno: ★★. Questa parte della settimana si prevede quasi sicuramente al rallentatore. Astri indecisi riverseranno sul settore turbolenze negative: attenzione alle azioni che andrete a mettere in ballo.

In merito agli affetti, se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e chi vi è accanto, ricordate che tutto può essere migliorato: basta volerlo. La Luna oggi non vi concede proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rinviare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Single, la tattica di scappare quando la cosa rischia di diventare importante non funziona più, ora che avete trovato qualcuno che fa sul serio. Nel lavoro, un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. Indaffarati ma soddisfatti: il buon andamento dei vostri progetti nasce anche dalla capacità di tenere le fila dei rapporti sociali.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che sarà probabilmente un periodo quasi tutto indirizzato alla pura normalità.

Con la solita vivacità, coltiverete amicizie e contatti, anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po’ di ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze. In campo sentimentale, straordinaria l’intesa con partner e figli. Qualcosa nell’aria esalta il vostro lato giocoso e scanzonato, perciò saprete divertirvi insieme. Single, state prendendo molto sul serio una nuova conoscenza, ma non siete certi dei sentimenti dell’altro? Una serata a due svelerà l’arcano. Nel lavoro, avete le carte in regola per accedere a spazi lavorativi più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Il ripetitivo trantran quotidiano di certo non vi alletta ma, perlomeno, i risultati compenseranno gli sforzi.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 2 febbraio annuncia un periodo davvero interessante. L'ingresso nel settore di una splendida Luna d'amore offrirà grosse opportunità per concludere positivamente questioni aperte. L'Astro ella Terra è vostro alleato e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: intraprendenza, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Buoni risultati nel lavoro ed entusiasmo al top per una visita inaspettata che vi riempie di gioia. Serenità e intesa nella coppia. Anche se a volte vi mancheranno le parole, il vostro cuore saprà come comportarsi in ogni occasione. Per coloro ancora single l'’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi imbarazza, ma non vi fa certo desistere dall’accettarne la compagnia.

Il lavoro andrà oltre le aspettative più rosee. Guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento.

Classifica oroscopo del 2 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 febbraio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Al primo posto in questo giro di boa settimanale figura il segno dei Pesci, favorito da una splendida Luna nel segno. A seguire il fortunato simbolo astrale di Acqua altri tre super-favoriti che andremo a svelare immediatamente.

