Continua la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 13 gennaio per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci. Ecco l'Oroscopo con lavoro, salute e amore.

Ariete: a livello sentimentale in questo periodo potrete fare dei progetti a lunga scadenza, in particolare se negli ultimi tempi avete risolto delle problematiche di coppia. Per quel che riguarda il lavoro però meglio non fare scelte azzardate.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da discussioni a livello sentimentale, sentite la necessità di maggiore sicurezza.

Nel lavoro possibili problematiche da risolvere. Attenzione alle difficoltà.

Gemelli: in campo sentimentale la situazione è favorevole, momento di recupero, vi sentite più energici. Nel lavoro importante ripresa, non mancano le intuizioni da sfruttare per nuovi progetti.

Cancro: con Venere in opposizione dovrete prestare attenzione ai vostri comportamenti in campo sentimentale, qualcuno potrebbe farvi innervosire. In campo professionale non sottovalutate le nuove proposte, potrebbero interessarvi.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di giovedì 13 gennaio sarà caratterizzata da soluzioni per quel che riguarda problemi d'amore. Nel lavoro sarà meglio mettere in chiaro quelle che sono le vostre idee.

Vergine: possibili discussione a livello lavorativo, qualcuno non comprende le vostre motivazioni. Con la Luna che presto sarà nel segno alcune incertezze in amore potranno essere superate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite agitati in questa giornata, nel lavoro è il momento di portare avanti le vostre idee.

Per quel che riguarda l'ambito sentimentale sarà importante trovare dei compromessi per poter portare avanti i vostri sentimenti.

Scorpione: in amore con la Luna in buon aspetto potrete vivere momenti entusiasmanti. Novità in arrivo per quel che riguarda il settore professionale.

Sagittario: nella giornata di giovedì 13 gennaio potrete dover far fronte ad alcune problematiche in campo amoroso, con anche la luna in opposizione non mancano le difficoltà.

In ambito lavorativo siete molto determinati ad ottenere ciò che desidera.

Capricorno: in amore possibili tensioni, meglio evitare le polemiche che potrebbero nascere in questa giornata a causa di dubbi. Nel lavoro non manca l'energia, i vostri progetti potrebbero avere successo.

Acquario: per il penultimo segno dello zodiaco la giornata nasce con Luna favorevole, recupero in amore. Per quel che riguarda il lavoro non mancano dei dubbi, cercate di comprendere come agire.

Pesci: sarà meglio evitare complicazioni in amore in questa giornata. Nel lavoro potrete ottenere soddisfazioni.