Continua la seconda settimana del 2022. Scopriamo come andrà quindi, sul piano astrologico, la giornata di mercoledì 12 gennaio e come le diverse disposizioni astrali andranno a modificare la situazione sentimentale, lavorativa e salutare di tutti i segni zodiacali.

La prima sestina zodiacale

Ariete: vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti. A livello lavorativo dei nuovi progetti possono essere presi in considerazione. In amore le relazioni nate in questo periodo potrebbero non essere importanti.

Toro: in amore sono possibili delle problematiche in questo momento, cercate di capire chi vi sta realmente a cuore.

Nel lavoro non mancano le buone idee, ma cercate di non stancarvi.

Gemelli: i single del segno potrebbero trovare l'anima gemella, non mancheranno delle buone occasioni. Nel lavoro con Giove contrario cercate di vivere le diverse situazioni che si presenteranno con maggiore calma.

Cancro: è un momento di stanchezza, attenzione a come gestite il lato lavorativo, riflettete prima di agire. In amore qualcuno potrebbe allontanarsi per chiarire alcuni dubbi.

Leone: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da alcuni momenti sottotono. In ambito lavorativo non mancheranno delle buone sorprese.

Vergine: con la Luna nel segno è un momento interessante riguardo la situazione sentimentale.

È un buon periodo in particolare per verificare i vostri sentimenti. Nel lavoro non mancheranno le possibilità, sono possibili dei nuovi incarichi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: nella giornata di mercoledì 12 gennaio vi sentite pronti ad agire per quel che riguarda la situazione sentimentale.

Nel lavoro possibili complicazioni dovranno essere affrontate con calma.

Scorpione: giornata migliore rispetto alle precedenti, in particolare a livello salutare. Nel lavoro possibili nuove conoscenze e collaborazioni. In ambito sentimentale qualcuno potrebbe farvi innervosire, sono possibili delle discussioni.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale la giornata di mercoledì 12 gennaio sarà caratterizzata da soluzioni in ambito lavorativo, sarete chiamati a fare delle scelte.

A livello amoroso possibili incontri.

Capricorno: in ambito sentimentale vi sentite più forti, le stelle sono dalla vostra parte. Sarà meglio però agire con cautela. Maggiore serenità riguarda il lato lavorativo.

Acquario: possibili nuovi progetti in amore, presto Venere sarà nel segno e potrete vivere una netta ripresa. Nel lavoro non manca creatività. Avete bisogno di maggior benessere.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la situazione sentimentale è giù di corda, sono possibili dei momenti di disagio. Attenzione alle discussioni che riguardano la sfera professionale.