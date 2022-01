L'Oroscopo di venerdì 14 gennaio 2022 è pronto a soddisfare curiosità e speranze in merito al prossimo giorno in calendario. Sotto analisi da parte dell'astrologia del giorno i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco.

Tra i segni migliori appartenenti alla sestina rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, si segnalano soprattutto Ariete e Gemelli. L'Ariete è preventivato alla massima positività in ambito affettivo/sentimentale, mentre per i Gemelli si preannuncia tanta fortuna generata dalla coppia Mercurio-Saturno, in questo frangente in ottimo trigono astrale alla Luna presente nel segno.

Per quanto concerne la parte negativa del periodo, questa purtroppo andrà ad interessare concretamente un solo segno tra i sei sopracitati. Tenendo conto della pessima qualità delle effemeridi nel periodo, le previsioni zodiacali del 14 gennaio sono obbligate a dare le due stelle del Ko al simbolo astrale del Leone.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, per poi passare all'oroscopo del 14 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: nessuno;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 14 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 gennaio al segno dell'Ariete pronostica una giornata vincente in amore.

Molti del segno chiuderanno la giornata in maniera eccellente, esattamente com'è iniziata. Il vostro buonumore in questo periodo è davvero contagioso. Perfetta sintonia con gli amici e una piacevole ventata di serenità anche nella coppia. Avrete un bel venerdì da trascorrere con la vostra dolce metà: non esitate a seguire il vostro intuito perché qualsiasi buona iniziativa nei confronti del partner porterà certamente ottimi frutti.

Single, qualcosa di piacevole accaduto nei giorni scorsi continuerà a farvi sorridere: potreste ricevere messaggi a ritmi incalzanti; insomma sarete gettonatissimi. Giorno ideale per formulare programmi destinati al successo, magari per corteggiare con grinta chi vi ha stregato il cuore. Nel lavoro, vi darete molto da fare per aumentare le risorse e costruire qualcosa per il futuro.

Toro: ★★★★. La necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringerà a volare basso. Tuttavia, troverete tempo anche per i vostri interessi. Se desiderate spiccare il volo, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. In campo sentimentale avrete risposte impreviste a domande che aspettavate da tanto tempo. Se saprete ritrovare un nuovo entusiasmo, nella vostra vita di coppia potrebbe accadere qualcosa di bello. L'audacia potrebbe tornarvi utile, anche perché sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portare a desideri spesso taciuti. Single, sarà un giorno movimentato per le relazioni sociali. In ottima evidenza i momenti che trascorrerete con i vostri amici. Chi attualmente è solo cercherà qualcuno con cui condividere entusiasmo e argomenti da approfondire.

Nel lavoro, qualcosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti, e in voi torneranno entusiasmo e voglia di fare.

Gemelli: ★★★★★. La Luna nel segno è pronta a dare ancora tanto sprint nei rapporti sentimentali. In amore sarete molto più attivi del solito, come se una spinta interiore vi invogliasse a credere di più in voi stessi. Non c'è nulla di meglio al momento, quindi proseguite pure con i vostri intenti. Tante anche le coppie che ritroveranno "il vigore dei bei tempi": potrete approfittare per fare dei passi in avanti. Progettate qualcosa, perché il periodo potrebbe spingere il partner a partecipare più attivamente alla relazione. Single, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza: avete slancio e spirito d'iniziativa e questo giorno potrà essere ricco di soddisfazioni.

La serenità si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Per rendere più elettrizzante la serata, un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi la vostra voglia di divertirvi. Nel lavoro, grazie alla curiosità, avrete l'opportunità d'imparare qualcosa di nuovo: si rivelerà utilissimo sul piano professionale.

Oroscopo e stelle di venerdì 14 gennaio

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, le stelle parzialmente amiche saranno un toccasana per il vostro umore. In generale sarete più tranquilli e sereni del solito, la famiglia tornerà a piacervi e vi sentirete come rassicurati, avendo un punto fermo su cui contare. Sarà il momento di una chiarificazione nella coppia, dove potrete finalmente agire indisturbati.

Il momento sarà favorevole se vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Single, una giornata positiva in cui la forza interiore si farà sentire con tutta la sua influenza. Varrà la pena di vivere insieme a tutte le persone che amate, poiché non c'è niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettervi pace e serenità. Infatti sarà proprio questa la parola che definirà perfettamente lo stato d'animo del momento. Nel lavoro, concentrati su argomenti pratici come la gestione delle vostre finanze, sarete meticolosi e ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori.

Leone: ★★. Meno propensi a sprecare risorse, venerdì 14 gennaio avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso.

Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese. In amore, nel rapporto con il partner cercate di essere più attenti al dialogo, alle sue necessità e alle dimostrazioni di affetto. Accettate i diversi lati della personalità della persona amata. Non siate esigenti o suscettibili, ne guadagnerete in serenità. Single, poche saranno le tracce d'entusiasmo che in genere vi contraddistinguono: non sentitevi in colpa se, causa la stanchezza, declinerete l'invito serale di amici. La benevolenza delle stelle e la sicurezza nelle vostre capacità acquisita negli ultimi tempi non ammettono comportamenti incoerenti o di ripicca. Dunque, perdonare sarà la cosa migliore da fare.

Nel lavoro, inizio di giornata non del tutto semplice: sarebbe meglio agire sempre con la massima cautela in ogni situazione. Potreste in parte risolvere alcuni problemi causati dalla distrazione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 14 gennaio invita a tenersi alla larga da indiscrezioni o voci di corridoio. Fate bene ciò che siete soliti fare, evitando di preoccuparvi d'altro. In campo sentimentale chiedete e vi sarà dato, questo potrebbe essere il motto della giornata. Aprendovi in modo coraggioso e sincero, troverete finalmente il modo di superare vecchie incomprensioni con la persona che amate. Continuate su questa strada, ben sapendo che parte delle stelle saranno dalla vostra parte. Mettendovi nelle grazie del partner, sarete coccolati e viziati con ciò che vi piace di più.

Single, giornata positiva che vi darà delle soddisfazioni inaspettate. L'umore sarà al top: questa è una di quelle giornate che vorrete rivivere all'infinito. Il vostro attuale cielo da cuori solitari sarà limpido, completamente senza nuvole: sarete raggianti e gioiosi con tutti i vostri amici. Nel lavoro, in questa giornata avrete al vostro fianco delle persone che vi sosterranno nelle vostre attività. Finalmente vi sentirete realizzati: riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo anche a qualcuno dei colleghi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 14 gennaio.