Un nuovo weekend sta per prendere il via per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo della giornata di sabato 15 gennaio 2022 per tutti i segni con le previsioni in particolare sull' amore e sul lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la mattinata è migliore del pomeriggio, attenzione solo a non stancarvi troppo. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore agitazione, siete alla ricerca di massima tranquillità.

Toro: per i sentimenti momento importante per le relazioni, ma attenzione alle storie parallele.

Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, per questo motivo meglio gestire tutto al massimo.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna favorevole le cose andranno meglio anche se potrebbe non mancare qualche calo nel pomeriggio. Nel lavoro sentite la necessità di fare qualcosa in più, Giove aiuta.

Cancro: in amore con la Luna nel segno arrivano emozioni positive, attenzione soltanto a qualche impegno in più. A livello lavorativo ci sono diverse cose da fare, ma tutto va come vorreste.

Leone: per i sentimenti è una giornata interessante, potrete vivere qualche bella emozione grazie alle stelle dalla vostra parte. Nel lavoro le idee ora sono vincenti, non si esclude qualcosa di nuovo da iniziare.

Vergine: a livello amoroso, grazie a Venere favorevole, il momento è da sfruttare, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro, se c'è una scelta da portare avanti, questo è un momento che aiuta.

Previsioni e oroscopo del 15 gennaio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore la Luna non è più in opposizione, attenzione solo a qualche piccola polemica.

Nel lavoro ora si può ripartire, attenzione ai rapporti con gli altri.

Scorpione: per i sentimenti la Luna torna favorevole, è un momento di grande importanza quello che arriva adesso. A livello lavorativo alcune cose non stanno andando come vorreste, ci vorrebbe maggiore chiarezza.

Sagittario: a livello amoroso la giornata è migliore nel pomeriggio, un recupero è previsto dopo alcuni momenti non esaltanti.

Nel lavoro ci sono scelte decisive in arrivo, iniziate a pensare fin da ora a tutti i passi da compiere.

Capricorno: in amore la Luna in opposizione potrebbe portare a dei ritardi, forse qualcosa che avevate programmato potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare agite adesso.

Acquario: per i sentimenti - con la Luna nel segno - arrivano maggiori soluzioni e vivrete momenti migliori assieme alla persona amata. Nel lavoro potranno essere risolte diverse questioni da qui ai prossimi giorni.

Pesci: in amore si avvicina una giornata importante, con vari momenti di maggiore serenità e discussioni superate. Nel lavoro il pomeriggio è migliore della mattina.