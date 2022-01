Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Come influenzeranno le scelte dei segni le stelle e i pianeti nel lavoro e in amore? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del 21 gennaio 2022.

Ariete: in amore se una persona vi interessa questo potrebbe essere un buon momento per farsi avanti. Attenzione soltanto alle polemiche nate di recente. Nel lavoro, se dovete portare avanti dei progetti questo è il momento migliore per fare delle scelte.

Toro: per i sentimenti arrivano adesso alcune giornate importante per le relazioni e per i nuovi incontri.

Nel lavoro nonostante alcune difficoltà del passato ora state assumendo nuovi compiti.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione a qualche polemica che potrebbe nascere, momenti di nervosismo da superare. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico sono da rivedere.

Cancro: in amore è importante portare avanti ora dei chiarimenti, in particolare nelle storie di lunga data. A livello lavorativo avrete la possibilità ora di recuperare e far ripartire alcuni progetti.

Leone: per i sentimenti arriva una giornata importanti per poter superare alcuni conflitti. Nel lavoro momenti di stanchezza che potrebbero cambiare la vostre scelte.

Vergine: a livello amoroso con la Luna favorevole le emozioni saranno migliori.

Nel lavoro possibili ripensamenti. Il periodo comunque aiuta e porterà novità nel corso delle prossime settimane.

Previsioni e l'oroscopo del 21 gennaio 2022: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante, avrete la possibilità di recuperare dopo alcune ore non esaltanti. Nel lavoro arriva ora un momento importante per le idee.

Scorpione: in amore momento interessante per portare avanti alcune scelte importanti. Nel lavoro delle attività sono da rivedere, in particolare per questioni economiche che ne bloccano l'avanzamento.

Sagittario: per i sentimenti momento di maggiore confusione, alcuni rapporti sono da chiarire. Nel lavoro giornata non esaltante, per questo motivo meglio mantenere il controllo.

Capricorno: a livello amoroso momento interessante, avrete la possibilità di recuperare. Nel lavoro non mancano delle intuizioni e delle idee da portare avanti da qui alle prossime ore.

Acquario: a livello amoroso giornata migliore, avrete la possibilità di superare alcune difficoltà. Nel lavoro sarete avvantaggiati in questo momento, vi sentite più forti.

Pesci: in amore con la Luna in opposizione potrebbe non mancare qualche momento di tensione. Nel lavoro alcune cose non stanno andando come vorreste, vi sentite rallentati.