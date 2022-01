Prosegue la terza settimana del mese di gennaio 2022. Approfondiamo quindi l'Oroscopo e le stelle relativamente a lavoro, salute e amore per la giornata di martedì 18 gennaio per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo sentimentale potrebbero nascere delle situazioni interessanti, grazie anche alla Luna favorevole. Non manca energia. Soluzioni riguardano invece l'ambito professionale, dove sarà possibile fare dei nuovi accordi per iniziare un cambiamento.

Toro: la giornata di martedì 18 gennaio nasce con la Luna contraria, in campo sentimentale bisognerà cercare di mantenere la calma.

Nel lavoro idee vincenti, non state alle incertezze.

Gemelli: in ambito lavorativo questa giornata sarà caratterizzata da opportunità, potrete iniziare attività per voi moto formative. In amore non fatevi problemi che possono rivelarsi inutili, il periodo importante per fare passi avanti.

Cancro: alcune scelte professionali potranno essere fatte in questo periodo dell'anno, potrete così ottenere qualcosa in più. In amore non manca la passione, ma attenzione e momenti di disagio con il partner causati da situazioni contraddittorie.

Leone: con la Luna in buon aspetto alcune questioni in sospeso potranno essere chiarite, anche se di recente avete vissuto una separazione. In ambito professionale con il Sole in opposizione non manca agitazione.

Vergine: la giornata potrebbe essere caratterizzata da fastidi salutari.

Nel lavoro presto potrete ottenere un buon successo. In amore sarà possibile programmare situazioni intriganti con il partner.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in ambito sentimentale, con la Luna nel segno, cercate di ritrovare una situazione importante con le persone che amate. In ambito lavorativo possibile agitazioni, avete l'esigenza di cambiamento.

Scorpione: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata, alcune dispute potrebbero crearvi delle problematiche. In amore sarà meglio trovare delle soluzioni alle crisi nate di recente per evitare conseguenze importanti.

Sagittario: vi sentite più forti in questo momento dell'anno, grazie anche la luna favorevole. In amore vi sentite pronti a fare dei passi avanti.

Per quel che riguarda l'ambito professionale bisognerà programmare degli eventi.

Capricorno: sarà possibile programmare qualcosa di interessante in ambito amoroso, questa giornata sarà importante se desiderate dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno. In ambito professionale siete pronti a raggiungere i vostri obiettivi.

Acquario: in amore è un periodo migliore rispetto alle giornate precedenti, le storie che nascono in questo momento sono importanti. Nel lavoro possibili ritardi.

Pesci: in ambito lavorativo, con Giove nel segno, si potrebbero creare delle buone sinergie. In amore sarete chiamati a fare delle scelte importanti.