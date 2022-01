L'oroscopo del giorno 22 gennaio 2022 sottolinea un importante transito a livello planetario, certamente in grado di rendere "appassionate" tantissime storie d'amore. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Nulla di segreto ovviamente, ma tutto in bella mostra: pronta a splendere nell'alto del firmamento una promettente Luna in Bilancia, in arrivo nel segno di Aria proprio questo sabato, precisamente alle ore 23:02 della tarda serata.

Iniziamo a sciogliere eventuali dubbi o perplessità in merito a chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, avrà il piacere di vivere un fine settimana rilassante e fortunato analizzando l'Oroscopo di sabato 22 gennaio su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 22 gennaio

Bilancia: "top del giorno". Con la Luna che nella tarda serata di sabato passa nel vostro segno, questo fine di settimana vi vede messi molto bene. Oltre a rilassarsi, poiché circola già una dose supplementare di spirito pratico agganciato al senso dell’opportunità, è il caso di fare un esame generale delle situazioni e aggiustare meglio il tiro in alcune situazioni sentimentali. In pratica, andrete a godere di un ottimo giorno in generale: non c’è situazione che vi veda a corto di idee o argomentazioni. Se vi sembra che ci siano difficoltà, fermatevi un attimo per riflettere su cosa fare. Non trascurate le relazioni, sia pubbliche che di lavoro: siete abili nei contatti e spesso suscitate ottime impressioni.

Qualcuno in questa giornata potrebbe avere una sgradita sorpresa nel caso vi avesse sottovalutato.

Scorpione: ★★. Con la Luna disarmonica a Marte (quadratura), in questo periodo dovete prestare moltissima attenzione, in particolare se ci sono decisioni da prendere. Non potete affatto permettervi errori da leggerezza. Se avete in mente qualcosa da mettere in pratica per ora tenetela per voi, perché questo sabato non è il giorno della fiducia incondizionata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In molti avete le idee abbastanza chiare, questo è certo, sappiate però che al dunque potreste essere avventati. Tranquilli, non è il caso di essere diffidenti o peggio ancora pessimisti in modo preconcetto, solo che dovreste essere più malleabili almeno come atteggiamento. Questo per non agire in modo disordinato, magari anche precipitosamente, dando vantaggio alla negatività.

Sorridete dunque, ovviamente senza abbassare la guardia: capirete da voi se e quando poter agire. In fin dei conti si tratta di aspettare che passi questo weekend.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del giorno mette in risalto il fatto che La Luna a questo giro è negativa. Pertanto indicare un cielo definendolo imbronciato è fargli un complimento. Di certo il buon senso personale è l’elemento che può aiutare a mantenere serenità e lucidità di giudizio, sicuramente molto utili per non far precipitare eventuali situazioni in bilico. Marte nel segno si troverà quadrato alla Luna in Vergine e questo vi potrebbe mettere davvero di malumore. In alcuni ambiti, specialmente in quello lavorativo, non avrete intenzione di ascoltare le ragioni degli altri, fissando l’attenzione polemica sui particolari inutili.

Facendolo potreste perdere il filo mentre gli interlocutori potranno capire i vostri punti deboli e approfittarne. Sapete benissimo che una persona (che ben sapete) non aspetta altro per farvi lo sgambetto!

Oroscopo e stelle del giorno 22 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Con Venere e Plutone nel segno, la Luna insieme a Urano vi lancia segnali positivi per l'intera giornata. Anche per il periodo successivo promette bene. Sapete ciò che volete e sapete benissimo come fare per ottenerlo o, quanto meno, fare sostanziosi passi di avvicinamento. Anche nel privato, come segno la situazione può essere molto più serena dei giorni scorsi. Se siete in stato singolo, è un eccellente momento per incontrare gente e fare amicizia.

Questo sabato vi è la concreta possibilità che possa nascere un rapporto che vale la pena di essere preso in considerazione per il futuro. Tra spirito pratico e razionalità siete in grado di agire con determinazione. È un ottimo giorno per dare una raddrizzata a quello che non va, facendolo a ragion veduta, creando attorno spazi sicuri e certezze. Potete capire chi è affidabile e chi vi sta solo accarezzando: l’arma migliore per liberarsene è la diplomazia.

Acquario: ★★★★★. Con la Luna positiva per tutto questo sabato, il fine settimana vi vede in eccellente forma psicofisica. Oltre a quello che potete fare in prima persona, anche le circostanze esterne vi assecondano: sarete una compagnia piacevolissima per gli altri e potrete divertirvi senza sentirsi affatto frivoli, anzi.

Il consiglio è di non trattenersi dall'essere sé stessi, sarebbe un vero peccato non far godere il prossimo di questo vostro lato così umano e piacevole. Il privato senz'altro può essere considerato il giardino dell’Eden, con un giorno positivo in generale. Sarete dinamici, lucidi e in grado di individuare se e dove ci fossero punti deboli nei progetti o nel comportamento generale delle persone. Se ci sono resistenze da parte di qualcuno, non arrendetevi: siete più che in grado di trovare il modo per superare ogni complessità, magari facendo di un nemico un alleato. Naturalmente mai abbassare la guardia. Come segno, benissimo in amore e nel lavoro, qualunque sia l'attuale situazione sentimentale.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 22 gennaio invita a fare attenzione all’impulsività, potreste svegliare il cane che dorme. Se pensate di chiudere qualche rapporto, aspettate fino all’ultimo tenendo in considerazione anche il più piccolo ragionevole dubbio. Questo potrà evitarvi eventuali strascichi sgradevoli, etichette antipatiche sulla vostra personalità o sull'affidabilità. Ascoltate i buoni consigli delle persone che vi vogliono bene, di certo potranno essere utili per evitare sgraditi scivoloni. In molti casi questo sabato è da classificare tra quelli della serie "vivi e lascia vivere", dicendo e facendo solo l’indispensabile nel miglior modo possibile. Nel lavoro, con gli amici, nel privato, il rischio è di risultare eccessivamente critici e poco ironici: questo atteggiamento no bene alla tua immagine.

Attenzione agli attacchi di originalità che può essere solo stravaganza, le impressioni poco favorevoli restano mentre la Luna, con lo spirar del giorno, passa in aspetto neutro. Rapporti sociali vivacissimi e occasioni d’incontri numerose. Se anche non sarà amore, saranno comunque amicizie solide e durature

Classifica oroscopo del 22 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In primo piano in questo inizio weekend spicca su tutti il simbolo astrale della Bilancia, favoritissimo in amore per via della presenza della Luna nel proprio comparto.

Non bene la giornata di sabato invece alcuni segni tra cui il Leone e il Sagittario, indicati in periodo "no". I dettagli nel prospetto a seguire.

Le stelline di sabato 22 gennaio: