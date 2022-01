Martedì 25 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere sui gradi dello Scorpione, mentre Urano sosterà nel segno del Toro. Nettuno assieme a Giove, invece, resteranno stabili nel domicilio dei Pesci, così come il Sole, Saturno e Mercurio proseguiranno il moto in Acquario. Plutone, Venere e Marte, infine, continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Gemelli, meno conciliante per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: affascinanti. Ad avere una marcia in più questo martedì saranno presumibilmente i single di seconda decade di casa Scorpione, i quali saranno dotati di un fascino da capogiro che mieterà più 'prede' affettive di quanto si sarebbero mai immaginati.

2° posto Gemelli: percettivi. Nonostante la marcia indietro ingranata da Mercurio nel loro Elemento, i nati Gemelli potrebbero mettere in campo, grazie soprattutto al duetto Plutone-Sole, un mood particolarmente percettivo, che li aiuterà ad anticipare le mosse altrui e ciò si rivelerà un asso nella manica da non sottovalutare.

3° posto Leone: cambio di marcia. L'Ultimo Quarto lunare in quadratura sommato alla congiunzione tra il Luminare giallo e il Messaggero degli Dei in opposizione spingeranno, con ogni probabilità, i felini a dare una svolta repentina ma significativa alla loro quotidianità, la quale si concretizzerà sempre più sino al 1° febbraio.

I mezzani

4° posto Pesci: amore top. Spiccatamente attenti alle esigenze del partner, i nati Pesci avranno buone chance di far emergere la parte più dolce e affettuosa del loro carattere nel ménage amoroso.

Al lavoro, invece, probabili perplessità coi nuovi colleghi per la prima decade.

5° posto Cancro: attendisti. La terza decade di casa Cancro, al momento la più libera dalle pressioni planetarie, potrebbe comprendere, nel corso di questa giornata invernale, che sarebbe meglio togliere il piede dall'acceleratore sul fronte professionale, così da attendere il momento propizio per fare le loro mosse in tal senso.

6° posto Bilancia: schietti. Nel nido domestico dei nati Bilancia non ci sarà, c'è da scommetterci, spazio per parole non dette o dietrologia, in quanto il segno Cardinale non avrà peli sulla lingua, specialmente coi figli che rispetteranno le regole senza fiatare.

7° posto Vergine: amore in primo piano. La prima e seconda decade del segno Mobile parrà non avere occhi che per l'amato bene in questa giornata d'inizio 2022, però ciò comporterà una minore dedizione riguardo le faccende pratiche e professionali.

8° posto Capricorno: prove. Martedì che potrebbe rivelarsi avaro di risultati in campo lavorativo, coi nativi che decideranno, di conseguenza, di procedere un passo dopo l'altro, magari facendo delle piccole prove in diverse direzioni così da sapere con maggior precisione quale strada professionale imboccare.

9° posto Sagittario: routine. Giornata invernale che avrà buone possibilità di trascorrere sui binari della routine per il terzo segno di Fuoco, il quale, però, non disdegnerà di conoscere in anticipo su quali colleghi fare affidamento e da quali clienti attendersi una lauta mancia.

Ultime posizioni

10° posto Toro: destabilizzati. Al trambusto planetario andrà ad aggiungersi una Luna opposta sia a Giove che al loro Sole di nascita e i nati Toro, con ogni probabilità, avvertiranno un senso di stordimento e destabilizzazione che li farà optare per limitare i contatti con le altre persone questo martedì.

11° posto Acquario: taciturni. Una proposta professionale, figlia di un'idea non troppo convincente, fatta dai nati Acquario ai vertici aziendali o ai soci potrebbe essere rispedita al mittente e ciò indurre il segno Fisso a chiudersi in sé stesso, divenendo particolarmente silenzioso.

12° posto Ariete: stand-by. Coi nervi a fior di pelle e una questione sentimentale poco chiara con cui dover fare i conti, i nati Ariete farebbero meglio a dedicare questa giornata esclusivamente a loro stessi, magari facendo un rilassante bagno caldo contornati da candele profumate.