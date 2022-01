Si conclude la prima settimana completa del mese di gennaio 2022. Scopriamo quindi come andrà, sul piano astrologico, in particolare la giornata di domenica 9 gennaio per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete sino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: questa domenica inizierà con momenti di agitazione, anche se la Luna è del segno. Possibili problematiche da dover affrontare in amore. Nel lavoro attenzione ai conflitti.

Toro: momento importante per le relazioni, cercate di essere forti e comprendere come portare avanti il vostro rapporto in modo costruttivo.

Con Saturno dissonante in arrivo cambiamenti professionali.

Gemelli: potrete mettervi in gioco in campo sentimentale, dopo le difficoltà e i momenti di stress vissuti negli ultimi tempi, ci sarà la possibilità di fare dei passi avanti. Nel lavoro possibili proposte in arrivo.

Cancro: momento impegnativo per quel che riguarda la situazione lavorativa, ci sono alcune questioni da affrontare, ma non mancheranno delle opportunità per alcuni progetti. In amore sarà meglio mantenere la calma, in particolare se ci sono delle questioni su cui discutere.

Leone: con la Luna in buon aspetto, è un buon momento per la coppia, soprattutto quelle in crisi. Le vostre idee sono più chiare e riuscite ad esprimere i vostri sentimenti.

Nel lavoro con Giove e Saturno contrario attenzione a mantenere il giusto equilibro.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di domenica 9 gennaio sarà caratterizzata da indecisioni sentimentali. Nel lavoro siate cauti: prima di fare una scelta riflettete.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili agitazioni in campo amoroso, cercate di comprendere se è necessario lasciare nel passato una persona importante. Nel lavoro chi è in cerca di un'occupazione sarà meglio valuti bene le diverse proposte.

Scorpione: nel lavoro saranno diverse le situazioni da dover affrontare.

Se siete in attesa di risposta, essa potrebbe finalmente aggiungere. In amore potrete trovare delle soluzioni ad alcune problematiche di coppia.

Sagittario: con la Luna favorevole sono belle le stelle che riguardano il lato sentimentale, cercate quindi di non farvi prendere dall'ansia. In ambito professionale non distraetevi.

Capricorno: la giornata del 9 gennaio sarà caratterizzata da possibili discussioni amorose. In questo periodo potrebbero infatti esserci dei cambiamenti che vi disturbano. Non mancano opportunità e novità nel lavoro.

Acquario: nel lavoro è possibile che dobbiate dare delle spiegazioni ad alcuni collaboratori, vi sentite stanchi. In amore presto Venere sarà nel segno e potrete vivere una situazione di ripresa.

Pesci: vi sentite affascinanti in questa giornata, quindi non sottovalutate gli incontri. Nel lavoro non manca l'energia.