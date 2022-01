L'oroscopo di lunedì 10 gennaio 2022 riserva interessanti novità ma anche fastidiosi contrattempi per alcuni segni. In anteprima la nuova classifica stelline completa, nonché le immancabili previsioni zodiacali di lunedì, in questo contesto applicate alla seconda metà dello zodiaco. Curiosi di sapere chi avrà il periodo fortunato? Bene, partiamo subito con il sottolineare il segno migliore tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Senz'altro a ben figurare in amore quanto nel lavoro saranno coloro appartenenti a Scorpione, Sagittario e Capricorno, trio valutato con le cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 10 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 10 gennaio

Bilancia: ★★★★. Partirà abbastanza bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì discretamente buono in molti settori. In amore, la ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. Il rapporto di coppia che state vivendo si basa sul dialogo e sulla stima reciproca, proprio per questo non conosce momenti di crisi. Single, la giornata vi vede piuttosto volubili e facili prede delle emozioni. Meglio rimandare ad altra data eventuali incontri romantici.

Nel comparto lavoro, occupatevi di una questione pratica che richiede tutta la vostra concentrazione, senza interferire sul metodo di lavoro degli altri.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano l'arrivo di un giorno quasi perfetto sotto molti punti di vista. La giornata senz'altro sarà bella e pregna di soddisfazioni specialmente nel comparto legato ai sentimenti.

In amore tutto molto bene. Mostratevi intraprendenti ed abbandonate le incertezze: avete tutti i numeri per riuscire se non vi fermerete di fronte agli ostacoli. Single, un incontro inatteso vi riempie di gioia, soprattutto quando scoprirete di avere di fronte qualcuno che comprende le vostre emozioni. Nel lavoro, la Luna in Ariete ma in procinto di entrare in Toro vi sostiene ed incoraggia l’iniziativa: avrete la sensazione che il clima sia più disteso e sereno.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 gennaio al Sagittario indica che potrebbe risultare molto soddisfacente questa fase iniziale della settimana, regalando soddisfazioni in diversi settori. In amore, un lunedì fortunato anche per le vostre faccende più intime. Un ribollire di calde emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Per i single, non è il momento di fare esperimenti, le stelle vi garantiscono una rassicurante stabilità. Optate per la consuetudine. La parte riguardante il lavoro invece vi vede un po' perplessi: se vi serve un buon consiglio, consultatevi con un esperto. Meglio affidarsi all’esperienza passata piuttosto che tentare novità.

Oroscopo e stelle del giorno 10 gennaio

Capricorno: ★★★★★.

Una telefonata, un messaggio o un incontro rimette in moto emozioni e desideri che credevate accantonati. Che si tratti di un ritorno di fiamma? Tirate fuori quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto: presto potrebbe diventare realtà. In merito agli affetti, se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Siete amanti teneri, appassionati e i vostri interessi sono in piena armonia con quelli della persona amata. Single, Mercurio e Venere vi fanno l’occhiolino e chissà che tra le tante amicizie che vi circondano non salti fuori una speciale. Nel lavoro, è possibile che abbiate l’opportunità di stringere contatti, che in seguito daranno ottimi frutti.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno sottolineano la possibilità che molti di voi tenderete a disperdere tempo e fatica in attività di poco conto, mentre vi mostrerete dubbiosi di fronte alle iniziative davvero importanti. In famiglia, cercherete di far passare per “lezioni di disciplina” i vostri atteggiamenti autoritari. In campo sentimentale, una bella serata da vivere in piena libertà dimenticando, almeno per un attimo, passato e futuro. Oggi conta solo il presente. A parte qualche piccolo screzio, la vita di coppia procede spedita. Single, il desiderio di affetti sicuri si fa sentire, tanto da indurvi a cambiare totalmente atteggiamento: ai modi bruschi subentra la dolcezza. Nel lavoro, non irrigiditevi su questioni di scarsa importanza.

Puntate invece sull’armonia nello staff, per migliorare il rendimento.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 gennaio predice che (forse) una nuova e simpatica amicizia aprirà i vostri orizzonti, offrendovi l’occasione di occuparvi di un progetto che vi intriga moltissimo. In questo periodo siete dotati della rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali. In amore anche se ci sono cose che non vanno nel rapporto di coppia, l’amore e la disponibilità a mettersi in discussione stanno dando i loro frutti. Per coloro ancora single, energie in risalita, tuttavia cercate di non strafare, Marte contrario è sempre lì a ricordarvi che l’imprudenza può mettervi nei guai. Nel lavoro per il momento non si vede neanche l’ombra delle risposte che aspettavate.

Volenti o nolenti, vi toccherà mettervi l’anima in pace.

Classifica oroscopo del 10 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In primissimo piano spicca il segno del Toro, favorito questo lunedì dall'ingresso nel settore di una specialissima Luna d'amore. Particolarmente affollata la seconda posizione della scaletta odierna con ben cinque segni su dodici valutati a massima positività. Tra questi superfortunati figurano Cancro, Scorpione, Capricorno, tanto per citarne qualcuno. Pessimo l'avvio della settimana intanto per Gemelli e Acquario, sottoscritti rispettivamente da tre e due stelle.

Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione espressa nello schema posto a seguire.

Le stelline di lunedì 10 gennaio: