Per tutti e dodici i segni zodiacali si sta avvicinando un nuovo fine settimana, il primo del mese di gennaio. Nel frattempo approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni per la giornata di venerdì 7 gennaio 2022 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore potrebbero esserci delle tensioni in questa giornata, per questo motivo fate attenzione anche nel corso del prossimo fine settimana. Nel lavoro nel complesso ci sono alcuni problemi da dover superare, in particolare nei rapporti con gli altri.

Toro: per i sentimenti i single del segno dovrebbero agire, visto che l'inizio di questo nuovo anno porterà qualcosa in più.

Nel lavoro alcuni pianeti sono dalla vostra parte, per questo motivo periodo da sfruttare per far partire qualcosa di importante.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna in opposizione potrebbe portare dei problemi, per questo motivo meglio tenere sotto controllo il nervosismo. Nel lavoro attenzione nei rapporti con gli altri.

Cancro: in amore occorre fare attenzione in questa giornata, sarà meglio evitare contrasti. Alcune persone potrebbero essere contro di voi. A livello lavorativo se ci sono delle scelte da fare agite adesso.

Leone: a livello sentimentale la Luna è nel segno per tutto il fine settimana, pertanto vi sentite più forti. Nel lavoro ci saranno delle buone occasioni da sfruttare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è un momento complicato, ma nel complesso la giornata sarà interessante. Nel lavoro evitate gli azzardi, siate più razionali.

Previsioni e l'oroscopo del 7 gennaio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore è meglio mantenere la calma in questa giornata e anche nel prossimo weekend.

Alcune situazioni sono ancora poco definite. Nel lavoro sfruttate il momento per risolvere qualche problema.

Scorpione: per i sentimenti momento interessante, ma attenzione soltanto a vivere rapporti di coppia al meglio. Nel lavoro alcuni hanno cambiato attività, cercate per questo di risolvere tutto adesso.

Sagittario: a livello amoroso momento di maggiore agitazione visto che alcune cose non sono chiare.

Se alcune storie non vanno meglio ripensarci. Nel lavoro momento maggiormente faticoso, andrà meglio il fine settimana.

Capricorno: per i sentimenti c'è una fase di recupero, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro, se è partito un nuovo progetto ora inizierete a vedere i primi risultati.

Acquario: a livello sentimentale è meglio evitare discussioni in questa giornata. Fortunatamente nel weekend le cose andranno meglio. Nel lavoro alcune collaborazioni che non vanno potrebbero essere interrotte.

Pesci: in amore, con Venere nel segno, vivrete al meglio le relazioni, in particolare per le coppie di lunga data. Nel lavoro avrete la possibilità di lanciare nuove iniziative, il periodo aiuta.