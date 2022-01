Prosegue il weekend dei segni zodiacali. Come andrà la giornata di sabato 8 gennaio 2022? Leggiamo l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la luna nel segno è un momento migliore in campo sentimentale, alcune questioni possono essere risolte. In ambito professionale presto arriveranno delle novità, al momento però vi sentite stanchi.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di sabato 8 gennaio sarà caratterizzata da situazioni belle in campo amoroso, cercate però di non essere troppo polemici con il partner.

Nel lavoro vi sentite più forti, pronti a superare chi non la pensa come voi.

Gemelli: vi sentite agitati in queste giornate di inizio gennaio, nel lavoro possibili le nuove collaborazioni da dover gestire. Per quel che riguarda la situazione sentimentale alcune questioni che negli ultimi tempi vi hanno preoccupato, potrebbero migliorare.

Cancro: possibili incontri lavorativi in questa giornata, cercate di gestirli al meglio. In amore momento di incertezza, sarebbe meglio capire come agire riguardo ad alcune relazioni.

Leone: giornata migliore rispetto alle precedenti. Attenzione all'ambito lavorativo, è possibile che vi sentiate agitati. In amore sarà una buona giornata, in particolare per parlare di cose importanti.

Vergine: avrete le idee più chiare riguardo la vostra situazione professionale, in questo periodo potrete pensare di fare di più. In amore la luna non è più in opposizione e potete recuperare alcuni rapporti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili conflitti sentimentali con la luna in opposizione, vi sentite perplessi riguardo alcune questioni d'amore.

Nel lavoro sarà possibile affrontare dei cambiamenti.

Scorpione: situazione astrologica interessante con diversi pianeti dalla vostra parte, in amore potrete recuperare la serenità che da tempo cercate. In ambito professionale sarà possibile fare dei cambiamenti, ma agite con cautela.

Sagittario: la giornata potrebbe essere caratterizzata da nervosismo in ambito lavorativo.

Per quel che riguarda l'amore sarà possibile risolvere dei dubbi che negli ultimi tempi vi hanno tormentato.

Capricorno: potrete confrontarvi con i collaboratori per poter portare avanti i nuovi progetti professionali. In amore periodo di agitazione, nel weekend potreste essere in disaccordo con qualcuno.

Acquario: sarà meglio essere pazienti in questa giornata, in particolare nel lavoro. In amore attenzione alle discussioni, in questo fine settimana i single potrebbero fare degli incontri.

Pesci: a livello sentimentale la giornata sarà caratterizzata da buone opportunità lavorative con Giove nel segno. In amore alcune situazioni potrebbero cambiare, evitate di pensare a vecchie relazioni.