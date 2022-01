L'Oroscopo di domenica 9 gennaio preannuncia una giornata colma di sorprese. Alcuni segni zodiacali decideranno di dedicarsi alla famiglia, mentre altri si prepareranno per l'inizio di una nuova settimana. I pianeti, tramite i loro transiti, influenzeranno la vita sociale e sentimentale.

In particolare, il Toro e la Vergine non riusciranno ad entrare in sintonia con il partner, mentre il Cancro, il Leone e l'Acquario sapranno ascoltare con estrema attenzione. La Bilancia e i Pesci saranno molto preoccupati per il loro futuro, e i Gemelli si attiveranno per provare a realizzare i loro sogni.

Il Capricorno non vorrà ascoltare ragioni, al contrario dello Scorpione e del Sagittario che saranno molto dolci.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 gennaio.

Oroscopo di domenica 9 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vedrete l'ora di tornare al lavoro. Sarete pronti a impegnarvi al massimo e a dare prova delle vostre grandi capacità. Sfrutterete la giornata di domenica 9 gennaio per rilassarvi e per dare attenzione al partner. Il vostro rapporto sarà caratterizzato da un profondo legame e dal desiderio di crescere insieme.

Toro: il rapporto con il partner non sarà dei migliori. Ci saranno delle incomprensioni che vi impediranno di fortificare il vostro feeling e di immedesimarvi l'uno nell'altro.

Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a risolvere subito la cosa, in modo da attenuare le eventuali conseguenze.

Gemelli: niente e nessuno riuscirà a fermare la vostra determinazione. Sarete certi che, con un pizzico di audacia e tanta volontà, potrete realizzare tutti i vostri sogni. Non avrete paura di agire o di esporvi al giudizio degli altri.

Le critiche non faranno altro che rafforzare il vostro carattere.

Cancro: mostrerete tanta comprensione nei confronti della persona amata. Cercherete di aiutarla nelle difficoltà della giornata e di supportarla in tutte le decisioni che prenderà. Sarete molto creativi e sfrutterete ogni momento libero per dedicarvi alle vostre passioni più importanti.

Previsioni astrologiche del 9 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: anche se dall'esterno potrete sembrare burberi, sarete molto teneri dal punto di vista caratteriale. Conforterete i vostri amici e cercherete di aiutarli a prendere decisioni importanti. Con il partner, mostrerete tutta la vostra dolcezza e il desiderio di donare affetto incondizionato.

Vergine: le incomprensioni con il partner diventeranno sempre più marcate. Le cause saranno tra le più disparate e, nella maggior parte dei casi, si tratterà di motivi futili e facilmente risolvibili. Il consiglio di un amico potrebbe aiutarvi a vedere le cose da un'altra prospettiva. Attenzione a non agire per partito preso.

Bilancia: l'idea di un futuro incerto vi turberà molto.

Non saprete ancora che strada prendere perché avrete in mano diversi progetti. Le previsioni zodiacali consigliano di non isolarvi e di cercare conforto nelle persone care. Sicuramente le loro parole vi saranno di grande aiuto.

Scorpione: allontanerete i cattivi pensieri per dedicarvi totalmente alle persone care. Le ascolterete senza giudicare e sarete sempre pronti a confortarle. Il rapporto di coppia vi darà tante soddisfazioni, soprattutto grazie agli ultimi sviluppi positivi. La famiglia sarà fiera dei vostri progressi.

Astrologia del 9 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata del 9 gennaio sarà molto positiva. Dimostrerete una grande comprensione verso gli amici e non avrete alcun problema ad ascoltare gli sfoghi del partner.

Il sorriso sarà la vostra arma migliore perché riuscirà a donare serenità agli altri. Il pensiero del lavoro non vi turberà.

Capricorno: sarete determinati a prendere da soli le vostre decisioni. Non ascolterete i consigli altrui, anche se vi sembreranno ragionevoli. Il vostro orgoglio vi impedirà di fare un passo avanti nelle discussioni e nei contrasti con il partner. Questo potrebbe causare una frattura importante tra voi.

Acquario: anche se gli ostacoli saranno tanti, riuscirete a trovare un po' di tempo da dedicare al partner e agli amici. I vostri consigli saranno molto apprezzati perché verranno dal cuore. Non sopporterete le discussioni e cercherete di evitare qualsiasi provocazione.

Attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia.

Pesci: non riuscirete a stare tranquilli. Ci saranno degli aspetti della vostra vita che vi preoccuperanno molto. L'incertezza del futuro, in particolare, non vi lascerà riposare serenamente. Avrete paura di non riuscire a realizzare i vostri sogni e di incontrare numerose difficoltà lungo il cammino.