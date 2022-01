Avanza senza freni il secondo mese dell'anno nuovo e l'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 febbraio anticipa che saranno delle giornate di un certo spessore. Per prima cosa passiamo in rassegna il cielo astrale. Lunedì e martedì la Luna sarà nella casa del Toro e questo potrebbe portare a dei cambiamenti o complicazioni. Da mercoledì a venerdì l'astro d'argento sarà nei Gemelli e questo comporterà una maggiore spontaneità e disinvoltura, utile nell'affrontare gli ultimi accadimenti verificatisi. Infine spazio a un weekend intenso e con maggiori certezze grazie alla Luna in Cancro.

Sabato e domenica sarà possibile dedicarsi alle attività di svago e relax, magari trascorrendo del tempo di qualità con le persone care o il partner. Amore, lavoro, salute, soldi, umore, passiamo in rassegna le previsioni degli astri di questa settimana.

Oroscopo, previsioni astrali settimanali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Un po' sottotono saranno le prime giornate di questa settimana destinata a finire in maniera particolare. Qualcosa o qualcuno catturerà la vostra attenzione, inoltre le stelle mettono in guardia dalle tensioni familiari. Apprendere una notizia su una persona di vostra conoscenza. Chi lavora, che sia alle dipendenze altrui oppure è un freelance, avvertirà una maggiore pressione.

Sarà bene prendere in considerazione qualche attività antistress altrimenti a farne le spese sarà l'organismo! Si avvicina San Valentino, organizzate qualcosa di bello da fare nel weekend assieme alla persona del cuore.

Toro - Da un po' di tempo vi sentite demotivati e apatici. State sfogando le vostre frustrazioni interiori sul cibo e questo sta danneggiando la linea e il rendimento generale.

Del resto una bella mente attiva dipende anche e soprattutto da ciò che si ingerisce e da quanto movimento si faccia. Perciò alzatevi dal divano e datevi una mossa! La coppia deve essere reinventata perché c'è una situazione stagnante. I nati del Toro sono quelli più indipendenti e pretenziosi in amore, infatti chi è single lo è perché non riesce a provare del vero interesse oppure perché incontra solo persone strambe, i cosiddetti 'casi umani'.

Gemelli - Le coppie sposate o che convivono da moltissimi anni si ritroveranno a vivere una settimana tesa. Magari il partner è troppo aggressivo nei vostri confronti o forse vi sentite dati per scontati e desiderate il romanticismo dei primi tempi. Evitate di mettere altra carne a cuocere e sparite un po' dalle scene. Prendersi del tempo per se stessi giova alla salute mentale della coppia. Voglia di cambiare look, ma gli incrementi di questi ultimi tempi vi stanno costringendo a fare ancora più sacrifici di prima. Considerate un'altra entrata oppure allargate le vostre competenze professionali. Tra amici non sempre ci si capisce, perciò non prendetevela troppo se qualcuno potrebbe dirvi qualcosa di spiacevole.

Continuate a investire su voi stessi e uscirete dal tunnel ombroso in cui vi ritrovate.

Cancro - Reduci da una settimana stressante, in cui vi siete fatti in quattro per stare dietro ai mille impegni, ecco che potrete allentare un po' la corda! Potreste ritrovarvi a riflettere su alcune questioni sorte di recente e che vi stanno turbando. In famiglia l'unità non mancherà, specialmente dopo le liti avvenute qualche giorno fa. Sentirete l'esigenza di essere più forti e meno codardi. Nel lavoro potrebbe essere necessario reinventarsi, ma cercate di non accettare ulteriori incarichi. Casa, famiglia, colleghi, soldi, lavoro avete troppa carne a cuocere ultimamente perciò, almeno fino a settembre prossimo, cercate di perfezionare ciò che avete e dedicate più tempo e attenzione alla salute.

I vostri pensieri andranno a una persona che avete perso e che purtroppo non è più accanto a voi. Weekend speciale, la Luna sarà con voi e lavorerà per voi.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sostenetevi di più e credete in ciò che fate. C'è da dire che il tempo vi ha reso diffidenti e meno sognatori, ma tutto questo non sempre è un bene. Cercate, in questa settimana, di ritrovare i vostri interessi e coltivate ciò che più vi appassiona. Non lasciatevi influenzare dal giudizio o dal parere altrui. Si vive una sola volta ed è un vero peccato indossare dei panni che non ci appartengono, perciò fregatevene e fidatevi del vostro istinto. Gli errori e i fallimenti non sono irreversibili, perché sbagliando si aggiusta il tiro e si evita di ricadere nelle solite trappole.

Chi ha dei figli sembra avere un contrasto con il partner, in tal caso sarà importante trovare un compromesso. Si avvicina San Valentino e chi è single vorrebbe dichiararsi alla persona che lo attrae. Weekend in giro per i negozi, ma attenzione al portafogli.

Vergine - In settimana sarete molto indaffarati. Tempo di esami e verifiche per gli studenti, mentre chi lavora potrebbe dover consegnare un progetto oppure conquistare nuovi clienti. Anche chi bada alla famiglia e alla casa avrà il suo bel daffare, mica è facile occuparsi di queste cose! Attenzione allo stress che rischierà di mettere a dura prova il vostro corpo. Un po' di febbre, problemi digestivi, freddo, cercate di non allarmarvi.

Ultimamente vi sentite scoraggiati perché non fate in tempo a prendere la paga che già dovete esaurire il denaro duramente guadagnato per bollette, mutui e innumerevoli imprevisti che spuntano come asparagi! Portate pazienza e allargate la mente in cerca di soluzioni creative. Di questi tempi è bene essere sempre aggiornati per non rimanere troppo indietro.

Bilancia - Settimana in cui vi sentite ancora di più pantofolai. Anche se forse in questo periodo non vi sentite granché ispirati e motivati, non dovete commettere l'errore di rinchiudervi in voi stessi e gettare la spugna. Se un progetto o un lavoro non funziona, allora fareste meglio a rivedere i vostri piani e a cambiarli qualora lo ritenesse necessario.

Non perdete tempo, la vita è più breve di quanto si pensi. Muovetevi! In questa settimana potrete togliervi delle soddisfazioni, che sia un telefono nuovo, una gita, un incontro oppure un appuntamento galante. Per arrivare in cima alla vetta occorre fare un duro lavoro. In ogni caso cercate di sostenervi rendendo più interessante il vostro mestiere e la quotidianità. Sbarazzatevi delle brutte abitudini e smettetela di sfogarvi online o abbuffandovi in maniera incontrollata.

Scorpione - Ultimamente sta tirando un'aria difficile, magari in casa c'è tensione tra famigliari o forse a lavoro state facendo molta fatica. Le stelle consigliano di prendersi una pausa, quindi cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Dedicatevi agli hobby, quelli che avete lasciato da parte e smettetela di trascurarvi. Prenotate dal parrucchiere e/o dall'estetista, una bella rinfrescata gioverà alla vostra mente. Uscirete da questo difficile periodo, dovete solamente stringere i pugni e fare del vostro meglio. Non puntate alla mediocrità, anzi assicuratevi di fare sempre un lavoro ben fatto e accurato. Non è bello campare sulle spalle degli altri quando si può benissimo rimboccarsi le maniche. Ascoltate i segnali del vostro corpo!

L'oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana grandiosa, se non siete stati bene finalmente vi ripiglierete. Il lavoro, la salute, le relazioni interpersonali, noterete un sensibile miglioramento di ciò che vi sta stringendo il collo.

Occorrerà collaborare, perciò sinceratevi di andare d'accordo con i vostro compagni o colleghi. Mantenete le distanze da ogni pettegolezzo di paese, non giudicate troppo in fretta. Chi non ha un impiego, in settimana avrà maggiori carte da giocare. Tuffatevi nella lettura e nella scrittura, vi sapranno risollevare l'animo oltre ad aprirvi la mente. Puntate sempre al massimo. In amore non dovete accontentarvi, perciò se ritenete che il vostro partner vi presti poca attenzione oppure se siete in una relazione tossica, fuggite a gambe levate! Appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista. Shopping.

Capricorno - Per le coppie innamorate questa sarà una settimana a dir poco favolosa. In vista di San Valentino sarete alle prese con la programmazione di una serata speciale, oppure un weekend.

Potreste ritrovarvi a fare shopping, ma non date fondo al portafogli perché ultimamente state affrontando grosse spese. All'interno della sfera lavorativa sarà bene concentrarsi di più. Ultimamente siete distratti e rendete poco. Il capo potrebbe muovervi un rimprovero, quindi attenzione! Evitate pettegolezzi sul lavoro o a scuola, non inimicatevi nessuno. Chiamate o messaggi in arrivo, qualcuno potrebbe dichiararsi!

Acquario - In queste giornate intense potreste trovarvi di fronte a un fatto compiuto. Si avvicina il vostro compleanno, o forse avete già spento le famose candeline. Siete determinati a fare del vostro meglio, che sia in famiglia, a lavoro oppure a scuola, sarete pronti a mettere la testa a posto e a dire basta alle scuse.

Nel perseguire i vostri scopi non dovrete permettere alla paura di intralciarvi. Occhio a un legame che rischierà di deteriorarsi irreparabilmente. Avrete molta fame, ma si tratterà più di una fame nervosa, dovuta alle troppe responsabilità che vi gravano addosso. Prendetevi del tempo e fate delle belle passeggiate all'aria aperta.

Pesci - La paura di ha lungamente tenuto bloccati al punto zero. In settimana sarete molto riflessivi e carismatici. Vi dedicherete a quelle passioni che avete messo da parte per via della famiglia o del lavoro. Via libera alla cucina, alle passeggiate e alle uscite con gli amici o il partner: è tempo di rimettersi in carreggiata. Potreste risentire una vecchia conoscenza e apprendere le ultime novità. I limiti non esistono, perciò fareste meglio a superarli. Voltate pagina e non portate rancore. Puntate alla straordinarietà e non prendete delle inutili scorciatoie. Ascoltare e osservare attentamente si rivelerà provvidenziale, perciò tenete le orecchie e gli occhi bene aperti. Serenità in famiglia, finalmente!