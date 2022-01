L'oroscopo di domani è pronto a dare una traccia su come potrebbe andare questo secondo giorno della settimana. In analisi da parte delle previsioni zodiacali di martedì 1° febbraio 2022 i segni relativi alla prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vogliosi di scoprire chi avrà una giornata fortunata e chi invece sarà costretto a stare "alla finestra"? Di certo ci sarà chi dovrà impegnarsi un bel po', giusto per limare potenziali danni e portare a buon fine la giornata, come per esempio il segno dell'Ariete. Nulla da temere invece avrà la Vergine, in questo contesto considerato segno al top del giorno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 1° febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Leone;

4° posto - ★★★: Ariete.

Oroscopo e stelle del 1° febbraio, primi sei segni

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 1° febbraio al segno dell'Ariete pronostica una giornata "sottotono". In amore, sarà un periodo un po' faticoso e per niente tranquillo, tanto che vi sentirete come tra l'incudine e il martello. Questa continua ansia e nervosismo metterà a dura prova il rapporto con il partner. L'unica soluzione sarebbe un periodo di totale relax, lontano da tutti e da tutto per rigenerarsi e rilassarsi.

Single, fate una vita regolata, tranquilla, se non volete arrivare esauriti a sera. Visto che il periodo vi remerà contro, converrà allentare i ritmi, rimandare qualche impegno. Inoltre potreste avere una scarsa socievolezza, malesseri passeggeri e qualche pensiero di colore grigio: potrebbero rendere tesa la giornata. Cercate di reagire, concentrando energie e attenzione solamente su di voi, vedrete che andrà subito meglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, dovrete pazientare ed aspettare che le acque si calmino per portare a termine i vostri progetti.

Toro: ★★★★. Giornata routinaria su più fronti. In campo sentimentale, il cielo vi aiuterà a capire dove conviene perfezionare eventuali progetti. Piccole novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi o la condivisione d'interessi e hobby.

Dedicate tutto il vostro tempo alla persona che amate e sarete sereni entrambi. Single, le stelle lavoreranno parzialmente a vostro favore, acuendo la vostra sensibilità e riportando in luce potenzialità e ricordi impolverati dal tempo. In parte sarete protetti da alcuni transiti negativi. Come per incanto, i rapporti umani si faranno positivi: gli amici e la famiglia vi dimostreranno la loro stima e il loro affetto. Nel lavoro, qualcosa di interessante vi attende. Grazie alle stelle potreste scoprire qualcosa di nuovo: portate avanti solo le idee che ritenete geniali o vincenti.

Gemelli: ★★★★★. In amore, il sole tornerà a splendere per voi, ritroverete il giusto umore per affrontare al meglio ogni situazione.

Questo vorrà dire che ci sarà una maggiore tranquillità per quanto riguarda le relazioni e i rapporti nuovi di zecca. Sarà davvero una giornata niente male: le stelle cercheranno di supportarvi soprattutto nelle questioni d’amore, regalando serenità sia alle coppie vecchie che alle relazioni appena iniziate. In arrivo nuove passioni, ma soprattutto un grande romanticismo. Single, creatività e fantasia saranno la vostra forza e vi offriranno preziosi spunti per migliorare le vostre attuali condizioni. Affrontate le diverse situazioni ordinatamente, ma con energia. Dove il vento soffia propizio sarete avvantaggiati dalla determinazione, dove invece ci fossero ostacoli troverete subito le strade più adeguate per superarli in bellezza.

Nel lavoro, avrete le idee molto chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. Ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere interessanti opportunità.

Cancro: ★★★★★. Giornata valutata a cinque stelle. Per i sentimenti, sarà un giorno molto positivo secondo l'Astrologia: la stanchezza ormai è passata ed i progetti che vi interessano saranno finalmente raggiungibili. Arriverà anche un tocco di novità nella relazione e inventerete nuovi modi per stare insieme serenamente. Vi piace, infatti, il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono, anche in amore. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso sarà disponibile ad ogni esperienza. Sarete stimolati da un pugno d'astri che vi invitano ad elettrizzare eventuali incontri.

Il vostro desiderio di sedurre qualcuno sarà evidente, questo vi farà apparire ammalianti e pronti da scartare come se foste un pacco regalo inatteso e costoso. Nel lavoro, questo martedì promette tante soddisfazioni. Non si tratterà di grandi traguardi ma di piccoli passi capaci di portare lontano. Non mancherà certo la pazienza e la tenacia necessarie per giocare su tempi lunghi.

Leone: ★★★★. Periodo all'insegna della solita routine. In amore, la vostra giornata sarà disseminata da tanti piccoli momenti positivi e per questo potete ringraziare la Luna che insieme al Sole stanno spargendo una magica polvere sulla vostra vita. Godete questo giorno serenamente con chi amate, senza farvi troppe domande, perché la vita va vissuta serenamente giorno dopo giorno, senza pensare troppo al domani.

Single, in questa giornata ci potrebbero essere dei risvolti in amore che potrebbero stupirvi. Avrete tante possibilità per essere più disponibili con le persone e più propositivi verso alcune vostre ultime conoscenze. Provate a fare meno di tanti giri di parole e cercate di essere più diretti con la persona che vi interessa, il resto verrà da sé. Nel lavoro, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare da tutto e da tutti.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 1° febbraio, indica che gli influssi benefici della Luna porteranno tanta allegria e fortificheranno il vostro rapporto a due. Da adesso guarderete il mondo che vi circonda con positività e questo vostro stato d'animo sarà apprezzato da chi vi vuole bene e vuole tanto vedervi felici.

Infatti, il vostro partner si sta svegliando dal torpore, pronto per partire col piede giusto: approfittatene per proporgli qualcosa di originale che non avete ancora fatto assieme. Metterete così un po' di pepe nella vostra relazione, rendendola ancora più interessante. Single, qualsiasi cosa facciate o pensiate, in questa giornata sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene e pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo e otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere ma tutto vi arriverà in modo spontaneo. Nel lavoro, datevi da fare e non perdete neanche un minuto di questa giornata. Il successo sarà assicurato: potrete anche contare su ottimi guadagni.

È possibile continuare per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 1° febbraio.