L'arrivo di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6 non ha lasciato indifferenti nessuno. La modella venezuelana, al centro del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e il suo compagno Alex Belli, come un turbine ha scombussolato i già precari equilibri tra i vipponi. Il pubblico, così come i fans del reality, si divide tra sostegno e accuse. Nella casa ha trovato la solidarietà di molte donne, ma non mancano gli scontri, anche molto accesi. Ultimo in ordine di tempo, quello con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Sophie Codegoni.

È lite accesa tra Delia Duran e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano: 'Chi ti considera'

La scorsa notte, Delia e Alessandro Basciano sono stati protagonisti di una discussione molto accesa. Tra i due sono volate parole piuttosto pesanti. Tutto è iniziato in cucina, da un'accusa ben precisa che la compagna di Alex Belli ha rivolto a Basciano. Delia nello specifico, lo ha accusato di aver sparlato di lei. Alessandro, a queste affermazioni, è andato su tutte le furie e ha esclamato: "Ascolta, ma chi ti considera. Ti ho mai considerato?. E poi ancora: "Tu stai fuori, sei folgorata! A te ha dato alla testa tutto questo teatro." Ad un certo punto della discussione, poi, si è rivolto così nei confronti di Delia: "È arrivata Miss Venezuela!".

Immediata, non si è fatta attendere la replica al vetriolo di Delia Duran.

La replica della modella venezuelana Delia Duran ad Alessandro Basciano: 'Parlate di voi e non di me'

La discussione è andata avanti a lungo e l'attrito tra i due non accenna ancora a placarsi. Sicuramente, se ne parlerà nel corso della diretta di questa sera.

Intanto, dopo la discussione, Alessandro ne ha parlato con gli altri affermando che Delia si mette sempre in mezzo con i suoi "teatrini falsissimi." Poi ha aggiunto di non calcolarla e non considerala affatto perché si crede di essere chissà chi. Delia, però, era dietro l'angolo ed ha ascoltato tutto. Così la discussione è ricominciata con la modella venezuelana che ha esclamato su tutte le furie: "Parla di te e della tua relazione, non di me e del mio privato." La donna ha ammesso che la storia con Alex le ha dato effettivamente alla testa.

Poi ha anche aggiunto, rivolgendosi ad Alessandro Basciano, che deve andare a dire cose brutte ad altri e non a lei. Viste le premesse, la nuova puntata si annuncia scoppiettante e ricca di argomenti di cui parlare. Anche perché, nelle scorse ore, Delia ha sfilato la fede nuziale ed ha dichiarato di essere una donna libera.