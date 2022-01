L'oroscopo di lunedì 17 gennaio preannuncia una giornata ricca di novità. Alcuni segni zodiacali faranno di tutto per emergere sul posto di lavoro, mentre altri preferiranno concentrarsi sulla loro vita sentimentale. I transiti dei pianeti avranno un ruolo determinante nelle nostre scelte e in alcuni aspetti quotidiani. Stando alla configurazione planetaria di domani, l'Ariete, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto competitivi, mentre la Bilancia e l'Acquario punteranno al loro benessere personale. I Gemelli e il Leone affronteranno alcune tra le loro più grandi paure, al contrario dei Pesci che saranno piuttosto timorosi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 gennaio.

Oroscopo di lunedì 17 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto intraprendenti sul lavoro. Desidererete di dare il massimo per poter ottenere grandi risultati. Non amerete il gioco di squadra perché preferirete cavarvela da soli. Questo potrebbe comportare una piccola battuta d'arresto. Forse potrebbe essere il momento giusto per rivedere alcuni atteggiamenti.

Toro: la vostra energia verrà apprezzata dalle persone che vi circonderanno. Tutti vorranno frequentarvi e condividere con voi qualcosa di bello. Il lavoro, però, occuperà buona parte della vostra giornata, spingendovi a rinunciare alla vostra vita sociale e sentimentale.

Gemelli: dimostrerete di essere molto coraggiosi.

Nonostante le perplessità, vi metterete in gioco e farete di tutto per dare il massimo. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi, ma andrete perfettamente d'accordo con gli amici. Tra voi ci sarà un profondo legame di affetto.

Cancro: non sarete molto contenti della vostra relazione di coppia. Gli atteggiamenti del partner vi faranno perdere la pazienza e vi spingeranno a tornare sui vostri passi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di ricorrere al dialogo e alla comprensione. Solo così potrete apportare dei miglioramenti.

Previsioni zodiacali di domani 17 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: inizierete a dubitare di voi stessi e delle vostre capacità. Avrete bisogno di un momento di raccoglimento per comprendere le vostre esigenze e per aumentare l'autostima.

Le parole degli amici saranno fondamentali, ma dovrete imparare a contare anche su voi stessi. Non ci saranno novità in amore.

Vergine: tenderete a essere molto precisi e ordinati. Non sopporterete gli imprevisti e reagirete con rabbia davanti agli eventi che non sarete in grado di controllare. Questo potrebbe indispettire le persone care e dare vita a inutili discussioni. L'oroscopo di domani vi consiglia di non sprecare energie preziose.

Bilancia: dovrete affrontare qualche piccolo problema di salute che inciderà negativamente sul vostro umore. Non sarà facile lasciarvi alle spalle le recenti difficoltà ma, con un pizzico di determinazione e forza di volontà, ce la farete. Il partner e gli amici vi dimostreranno tutto il loro affetto.

Scorpione: tenderete a mettervi in competizione con i vostri colleghi di lavoro. Non accetterete l'idea di fallire, ma non sarete neanche pronti a privarvi del tempo libero. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di trovare un punto di equilibrio, in modo da poter vivere più serenamente.

Astrologia del 17 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: riporrete fiducia nel partner e nel vostro rapporto. Sarete convinti di poter costruire qualcosa di speciale insieme, nonostante il brutto periodo. Per voi, sarà fondamentale condividere la quotidianità e organizzare esperienze divertenti da fare insieme. Un tocco di romanticismo non guasterà.

Capricorno: il vostro obiettivo sarà quello di essere notati dai vostri superiori.

Cercherete di realizzare dei progetti tutti vostri, in modo da poter spiccare sugli altri. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non esagerare: dovrete anche essere pronti a lasciare spazio agli altri.

Acquario: avrete bisogno di rilassarvi per iniziare la settimana con ottimismo. Non potrete lasciarvi travolgere dall'ansia e dall'insicurezza perché, in questo modo, rischierete di non trovare la concentrazione necessaria. La cura per il vostro benessere vi aiuterà a ottenere una marcia in più.

Pesci: agirete in modo cauto perché avrete paura di commettere errori. Cercherete di non dare fiducia a chi conoscete poco e di concentrarvi sulle amicizie di vecchia data. Le novità vi trasmetteranno un forte senso di ansia e, per questo, preferirete aggrapparvi alla vostra quotidianità.