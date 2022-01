L'oroscopo del 15 gennaio preannuncerà una giornata ricca di sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali lotteranno per affrontare le paure, mentre altri faranno fatica ad allontanarsi dal loro porto sicuro.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 15 gennaio.

Oroscopo di sabato 15 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto socievoli nei confronti delle persone care. Tenderete ad allargare facilmente la vostra cerchia di amici e a sviluppare interessi romantici. Sul lavoro, sarete determinati e pronti alla sfida. Le critiche non vi renderanno felice, ma cercherete di sfruttarle per migliorarvi.

Toro: avrete tante aspettative per il futuro. Inizierete a pensare di aver raggiunto uno dei traguardi desiderati, però, le cose potrebbero cambiare velocemente. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non gettare la spugna e di continuare a sognare. Presto, vi imbatterete in incredibili novità.

Gemelli: perderete il sorriso con molta facilità perché vi farete trascinare da pensieri negativi. Sarà importante frequentare persone allegre e spensierate, in modo da poter condividere parte della loro energia. Il lavoro vi darà tante soddisfazioni, ma vi sottoporrà anche a un livello di stress non indifferente.

Cancro: la malinconia si impossesserà di voi a causa dei recenti stress. Svolgere le attività di tutti i giorni sarà difficile, soprattutto perché vi sentirete demotivati e poco energici.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di concentrarvi sul vostro benessere personale e sulla vostra serenità.

Previsioni zodiacali di domani 15 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: tra voi e il partner ci sarà una grande sintonia. Condividerete tutto della vostra giornata e non permetterete a nessuno di separarvi.

Gli impegni non faranno altro che alimentare il desiderio di stare insieme. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di lavorare sul dialogo e sull'empatia.

Vergine: la giornata di domani sarà caratterizzata da tanti dubbi. Non saprete prendere una decisione netta e questo vi turberà molto. Farete fatica ad allontanare lo stress e ad aprirvi con le persone care.

Il partner, per fortuna, sarà disposto ad ascoltarvi e a donarvi preziosi consigli. Gli amici faranno lo stesso.

Bilancia: avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. Tenderete a essere insicuri e a dare troppo spazio ai dubbi. Non farete altro che paragonarvi con le persone che vi staranno accanto, cercando di confrontare le vostre competenze. Questo atteggiamento non farà altro che peggiorare le cose.

Scorpione: adorerete creare oggetti con le vostre mani e dedicarvi ai vostri hobby. Darete massima priorità alla vostra vena artistica perché sarete certi di poter realizzare grandi cose. Seguirete l'istinto, ma non darete per scontata l'opinione altrui. Cercherete di migliorare e di puntare in alto.

Astrologia del 15 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto con la famiglia non sarà facile da gestire. Dovrete trovare un punto di incontro, in modo da riportare la pace e la serenità. Forse, non riuscirete subito nel vostro intento e dovrete attendere un po' affinché ciò accada. Gli amici costituiranno un valido supporto emotivo grazie alla loro presenza.

Capricorno: vi dedicherete al vostro lavoro in ogni momento della giornata. Il vostro desiderio sarà quello di perfezionarvi dal punto di vista professionale e di raggiungere una posizione di successo. L'oroscopo di domani, però, vi suggerisce anche di dare spazio agli hobby e alle relazioni interpersonali.

Acquario: non saprete dire di no alle persone care.

Proverete ad assecondare ogni loro richiesta, però, potrebbero esserci delle situazioni difficili da gestire. Sarà importante analizzare dettagliatamente il contesto, senza perdere di vista le vostre necessità e la vostra serenità. In amore ci saranno alti e bassi.

Pesci: non sarete ancora pronti a lasciarvi andare con la persona amata. Proverete ad aprire il vostro cuore, ma preferirete procedere a piccoli passi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non forzare le emozioni di vivere con semplicità ogni piccola cosa. Gli amici resteranno al vostro fianco.