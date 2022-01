Inizia la terza settimana di gennaio. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 17 gennaio e come le diverse disposizioni dei pianeti modificheranno l'andamento sentimentale, lavorativo e salutare di tutti i segni zodiacali.

Ariete: manca energia a livello sentimentale in questa giornata. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio non mettere troppa carne al fuoco, per poter riuscire a riorganizzare ogni progetto.

Toro: giornata interessante per l'amore, meglio agire in questo periodo per poter portare avanti qualcosa di importante. Nel lavoro momento di calo, se dovete fare delle richieste affrettatevi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di lunedì 17 gennaio sarà caratterizzata da tranquillità in campo amoroso. Potrebbero esserci delle situazioni interessanti, che sarà meglio sfruttare punto nel lavoro possibili cambiamenti e nuove collaborazioni in vista.

Cancro: con la luna favorevole in amore potrete vivere delle belle emozioni, opportunità per i single del segno. Nel lavoro sarà possibile iniziare dei nuovi progetti, ma attenzione alla situazione economica.

Leone: evitate i conflitti d'amore in questa giornata, potreste per fare qualcosa di importante per le persone che amate. In ambito professionale sarà meglio gestire i rapporti con prudenza.

Vergine: diversi i pianeti dalla vostra parte, momento di ripresa per l'amore.

Cercate di non innervosirvi se qualcuno non la pensa come voi. Nel lavoro cambiamenti in vista, vi sentite più forti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento conflittuale in campo amoroso, sarà meglio rimandare discussioni importanti. In ambito lavorativo non manca la passione, potrete fare dei nuovi progetti.

Scorpione: momento interessante per l'amore, sarà possibile affrontare alcune questioni che negli ultimi tempi hanno creato delle problematiche nella coppia. In ambito lavorativo possibili cambiamenti in vista, cercate di riflettere prima di agire. Non mancano le energie.

Sagittario: nella giornata di lunedì 17 gennaio vi sentite più forti e determinati rispetto alle giornate precedenti.

In amore con Mercurio della vostra parte favoriti i nuovi incontri. Per quel che riguarda la situazione lavorativa sarà meglio impegnarsi per ottenere ciò che si desidera.

Capricorno: in ambito lavorativo sarà meglio agire, se qualcosa non è andata come avevate previsto. In amore se ci sono state delle difficoltà negli ultimi tempi, meglio cercare di gestirle.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale possibili discussioni d'amore, cercate di fare chiarezza. Nel lavoro non fate scelte azzardate.

Pesci: momento romantico per il segno, sarà possibile vivere belle sensazioni in questa giornata, evitate discussioni. Nel lavoro momento di ripresa.