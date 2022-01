L'oroscopo di martedì 18 gennaio 2022 è pronto all'appuntamento quotidiano con le previsioni zodiacali e la classifica a stelline, in questo caso relativi alla giornata numero due di questa settimana. Sotto analisi specifica, quest'oggi, i soli segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco per quanto concerne le analisi astrologiche, come sempre sottoposti ad approfondimenti e valutazioni su amore e lavoro. Invece la classifica è impostata sull'intero zodiaco e funge da riepilogo definitivo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 18 gennaio

Bilancia: ★★. Si preannuncia un martedì dal profilo molto basso, valutato con le due stelle del "ko". Sentimentalmente parlando potreste trovare difficoltà: puntando tutto sulla persona amata, riuscirete con meno impegno a portare a buon fine ciò di cui avete bisogno. Il partner con un suo sguardo di solito riesce a tirarvi su il morale, e anche questa volta sarà in grado di farvi tornare il sorriso. Gli astri invitano a rilassarsi puntando tutto sul buon dialogo e sulla sincerità. Single, molti di voi si staranno chiedendo che cosa mai stia succedendo in questo periodo. Sarete troppo impegnati a capire i "misteri dell'amore" per porvi domande che possano in qualche maniera favorire il ritorno della felicità.

Nel lavoro, dovrete agire con prudenza, vigilare con attenzione, ponderare bene i vostri passi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un giornata normale, valutata come un momento adatto a meditare e rilassarsi. In amore, ci saranno delle situazioni da trascorrere in assoluto relax, specialmente la sera, che passerete insieme al vostro amore: gli astri raccomandano niente bronci.

Se c'è qualcosa che vi turba, parlando con chi vi ama riuscirete a risolvere tutto. Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita. Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire ogni nuova conoscenza, non si sappia mai. Nel lavoro navigherete con il vento in poppa, verso nuovi e interessanti obbiettivi, specialmente se lavorate alle dipendenze altrui.

Invece, se siete liberi e indipendenti nella professione, date spazio a novità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 gennaio predice che andrà a gonfie vele questo nuovissimo martedì, certamente in grado di confermare il già splendido inizio settimana. In amore, dedicherete maggior attenzione al partner e alle sue esigenze, imparerete ad assecondarlo sotto una luce nuova. L'influsso della Luna in Leone vi renderà propensi ad ascoltare la voce del cuore. Sorprenderete così il vostro partner dimostrando tutto l'immenso sentimento che provate. Per i single, in più di qualche occasione vi sentirete incompresi da chi sapete. Quello che di solito è il miglior rimedio a tutte le controversie sentimentali, vale a dire il sesso, non vi sarà affatto di aiuto: pensate a qualcos'altro.

Nel lavoro, spirito di collaborazione molto profondo che vi permetterà di fare un buon operato, il che alimenterà non solo i guadagni, ma anche la vostra autostima.

Oroscopo e stelle del giorno 18 gennaio

Capricorno: ★★★★. Il prossimo martedì è messo in preventivo come abbastanza nella norma, impregnato in massima parte nella solita scontata routine. Ridimensionate le attese e vi accorgerete che la serenità, in realtà, potrebbe essere assai più vicina di quanto non possiate pensare. In amore, potrebbe insorgere qualche difficoltà nel rapporto: forte potrebbe essere la tentazione per un'avventura extra-coniugale. Un dubbio amletico vi accompagnerà per l’intera settimana: tradire o non tradire?

Non fatelo! Per i più giovani, il periodo sarà, invece, quanto mai eccitante: sarete corteggiati e ricercati da chiunque. Single, farete presto un incontro fortunato, non perdete nessuna occasione che potrebbe permettervi di iniziare nuovi rapporti interessanti. Nel lavoro, oggi potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali al segno dell'Acquario preannunciano una giornata "sottotono", pertanto valutata come un periodo piatto. In amore, secondo le stelle, vorreste vivere momenti idilliaci con la persona del vostro cuore, certamente per sentirvi amati come non mai: purtroppo, tra il dire e il fare... Un tocco di perfezionismo scorrerà nelle vostre vene: vorrete vedere tutte le cose al proprio posto e questo potrebbe creare qualche diverbio con chi vi sta a fianco; calmatevi!

Single, il giorno si profila poco favorevole alle iniziative sentimentali: vi sentirete obbligati a sospendere o a rimandare alcuni progetti già in cantiere. Non mettete alla prova la pazienza della persona che sapete... Nel lavoro, una forma fisica non troppo soddisfacente invita ad avere più cura di se stessi, soprattutto se i ritmi dovessero essere più incalzanti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 18 gennaio predice una giornata abbastanza buona, valutata con le quattro stelle dei periodi normali. L'amore vi soddisferà in modo discreto: anche se non dovesse essere proprio una giornata fantastica, potrete ugualmente organizzare qualcosa da fare a casa, almeno per assaporare insieme alla persona del cuore un po' di romantiche effusioni.

Vedrete, sarà perfetto! Single, l'ambizione non vi è mai mancata e con la grinta che possedete riuscirete a conquistare chi volete. Domanda: mica avete scelto di proposito di rimanere soli? Se così fosse, allora concedetevi pure (ogni tanto) una scappatella intrigante, tanto siete liberi di farlo in qualsiasi momento. Nel lavoro, aria abbastanza pesante a causa di dissonanze astrali: potrebbe emergere una scarsa disponibilità nei confronti dei colleghi e questo creerà problemi.

Classifica oroscopo del 18 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 gennaio è pronta regalare gioia o dubbi in merito al prossimo martedì. Ansiosi di sapere cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco?

Lo scoprirete solo sbirciando la nostra scaletta con le stelline relative al periodo.

Le stelle di martedì 18 gennaio:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine, Sagittario;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Scorpione, Capricorno, Pesci;

4° posto - ★★★: Toro, Acquario;

5° posto - ★★: Bilancia.

Come possiamo notare, il primo posto della classifica del giorno c'è il Leone, meritatamente vincitore e degno di avere la corona di migliore in assoluto. Questo grazie alla Luna, nel segno proprio questo martedì. Molto popolata la posizione numero due, con ben quattro segni considerati in giornata da cinque stelle. Posizioni finali occupate a questo giro da Toro e Acquario (sottotono) e dalla Bilancia (ko).