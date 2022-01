L'oroscopo di giovedì 20 gennaio è caratterizzato da varie sorprese e novità. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali muterà in base ai diversi transiti planetari. Osservando il cielo di domani, tra i principali aspetti planetari spiccherà la congiunzione tra Sole e Plutone e quella tra Mercurio e Saturno. Inoltre, Venere sarà in trigono a Urano. Nel dettaglio, il Cancro, la Vergine e il Sagittario vorranno rendersi autonomi, mentre la Bilancia e l'Acquario saranno interessati all'amore. Il Toro, il Leone e il Capricorno non avranno tempo da perdere a causa dei loro impegni, al contrario dello Scorpione e dei Pesci che vivranno una giornata tranquilla.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 gennaio.

Previsioni zodiacali di giovedì 20 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete ancora pronti ad aprire il vostro cuore alla persone amata. Le parlerete del più e del meno, ma senza entrare nei dettagli. Questo potrebbe causare qualche piccolo litigio ma, se userete le parole giuste, avrete modo di risolvere velocemente. Il consiglio di un amico si rivelerà molto prezioso.

Toro: la giornata di domani sarà caratterizzata da vari impegni. Rischierete di non fare in tempo a fare tutto, però la cosa che vi metterà più in ansia sarà la possibilità di non essere abbastanza efficienti. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a lavorare sulle vostre capacità organizzative.

Gemelli: la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete invasi da un forte senso di disagio che vi accompagnerà fino a sera. Per fortuna, gli amici non vi lasceranno soli e cercheranno di farvi stare meglio. Anche il partner non potrà fare a meno di notare il vostro stato d'animo.

Cancro: vi impegnerete al massimo per raggiungere una buona posizione economica.

Il vostro obiettivo sarà quello di diventare indipendenti e di poter gestire da soli il vostro lavoro. Non sarà semplice e occorrerà del tempo affinché ciò accada. L'importante sarà non gettare mai la spugna.

Oroscopo di domani 20 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà fondamentale non abbandonarvi alla procrastinazione.

Ogni piccola distrazione, infatti, avrà delle ripercussioni importanti sulla tabella di marcia. Sarete soddisfatti di voi stessi solo se, a fine giornata, riuscirete a portare a termine tutti i vostri incarichi. Il partner sentirà la vostra mancanza.

Vergine: non amerete l'idea di fare affidamento sugli altri. Cercherete di differenziarvi e farvi carico di maggiori responsabilità. L'aspetto economico potrebbe giovarne, ma anche la vostra autostima subirà un'evoluzione positiva. Il partner e gli amici dimostreranno di fidarsi ciecamente di voi.

Bilancia: darete spazio al vostro animo romantico. Cercherete di organizzare qualcosa di speciale per il partner in modo da trascorrere una giornata spensierata e all'insegno dell'affetto reciproco.

Anche se non sarete del tutto soddisfatti, la persona amata rimarrà incantata da voi.

Scorpione: allontanerete tutti i pensieri negativi e cercherete di affrontare serenamente le sfide di domani. Il vostro buonumore vi aiuterà a non farvi schiacciare dalle difficoltà. Potrete contare anche sull'aiuto delle persone care e su quello del partner. Una piccola sorpresa potrebbe cambiare la vostra routine.

Astrologia del 20 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete abbastanza forti da prendere le distanze dalla vostra routine quotidiana. Il lavoro assumerà massima priorità perché sarà proprio tramite esso che potrete rendervi economicamente indipendenti. In amore non ci saranno molte novità, mentre i rapporti di amicizia andranno a gonfie vele.

Capricorno: sarete molto duri con voi stessi. Tenderete a mettervi continuamente alla prova e a non accettare un 'no' come risposta. Il tempo sarà spietato nei vostri confronti perché scorrerà davvero molto velocemente. Per fortuna, non avrete paura di usare strategie alternative.

Acquario: il partner avrà un ruolo centrale nella giornata di domani. Vi sentirete molto vicini a lui e cercherete, in tutti i modi, di rafforzare il vostro feeling. Forse un piccolo imprevisto vi impedirà di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Per fortuna avrete ottime capacità di adattamento.

Pesci: non vi lascerete prendere dal panico, neanche davanti alle sfide più impegnative. Farete affidamento sulle vostre capacità e sfrutterete tutte le risorse a vostra disposizione. L'obiettivo sarà quello di condurre una giornata serena e soddisfacente, senza drammi o eccessive prese di posizione.