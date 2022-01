L'oroscopo del giorno è pronto a svelare come andrà questo venerdì 21 gennaio 2022. Dunque, in analisi quest'oggi l'inizio di una nuova giornata tutta da vivere secondo i consigli riservati dall'Astrologia: curiosi di sapere come sono stati preventivati i comparti relativi ad amore e lavoro? Sicuri della risposta affermativa, andiamo subito a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di venerdì in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci togliendo il velo all'Oroscopo del giorno 21 gennaio per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 21 gennaio

Bilancia: ★★★★★. Giornata se non perfetta, poco ci manca. Cinque stelle indicative di buona sorte stanno a significare che la parte buona dell'Astrologia è dalla vostra parte, pronta a dare una mano favorendo eventi, situazioni, sogni e speranze. Unica cosa, serve crederci, solo così potrete aiutare le stelle nel loro positivo proposito di collaborazione. La vita quotidiana poi, lo sappiamo, è ricca di elementi positivi che possono farvi potenzialmente trascorrere una giornata serena, certamente con le persone che più amate al mondo. Il rapporto con il partner è un altro elemento capace di aiutare ad avere più sicurezza nelle proprie capacità di espressione, di essere capiti e anche di riuscire a comprendere i propri bisogni.

Se aspiraste ad un flirt, voi single, sappiate che le stelle prevedono incontri durante le uscite pomeridiane o nei soliti luoghi di ritrovo. A volte basta girare lo sguardo per restare felicemente folgorati...

Scorpione: ★★★★. La giornata di venerdì si presume possa portare poche novità di rilievo. In pratica vi stiamo dicendo (ovviamente per bocca delle stelle) che a dominare le scene in questo momento è la solita scontata routine.

Inutile sbuffare: spesso una "minestra riscaldata", come si suol dire, è sempre meglio di una condizione di negatività, siete d'accordo? Bene, assodato ciò, per affrontare la giornata caratterizzata dal un probabile forte contrasto interiore forse accompagnato da impulsi destabilizzanti, sarebbe saggio se non auspicabile mantenersi calmi, magari lontano da quelle persone che riescono a turbare l'umore, spesso anche solo con la loro presenza: via da costoro!

Circondatevi invece di gente positiva che pensa positivo e che porta sempre il sorriso non solo sulle labbra ma nel cuore. Qualcuno che vive lontano dal vostro solito ambiente vi convincerà che per stare bene con la propria persona c'è bisogno di respirare aria nuova.

Sagittario: ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano un venerdì poco efficace. In genere quando è così, la spunta attribuita è quella relativa ai momenti "sottotono", tuttavia nulla è mai perduto a priori. Come sempre bisognerà lottare con tutte le proprie forze a disposizione per rendere ogni attimo della nostra vita accettabile, quantomeno vivibile. Le stelle per questo venerdì di fine settimana appoggiano senz'altro quelle iniziative atte a migliorare la propria immagine sociale, magari anche permettere di fare passi avanti nella carriera lavorativa.

Buone occasioni di farsi valere in campo professionale non devono però trovarvi impreparati, sarebbe un errore difficilmente riparabile. Lo studio invece procede a meraviglia: si prospettano ottime valutazioni ai prossimi esami. Se non vi lascerete condizionare dalla paura di non farcela potrete di certo migliorare la posizione personale senza grandi sacrifici.

Oroscopo e stelle del giorno 21 gennaio

Capricorno: ★★★★. In questo periodo il vostro cielo astrale è quasi sempre molto fluido, anche se in alcune circostanze non affatto privo di aspetti semi-ostili. Comunque, fasi negative o meno, non tutte potranno minacciare il vostro benessere psicofisico già raggiunto, specie se siete nati nelle prime due decadi del segno.

Per lavoro e finanze è un’ottima giornata da prendere in considerazione: benvenute spese da mettere in pratica, eventuali vendita di immobili, terreni o semplicemente tentare un colpetto di fortuna al gioco. Potreste essere chiamati anche a realizzare un progetto di vecchia data o vedersi offrire l’occasione per un salto di qualità nell’ambiente dove si opera abitualmente. Serata abbastanza positiva, movimentata quanto basta per rendere frizzante l'atmosfera in famiglia.

Acquario: ★★★★★. In alcuni momenti di questa fortunatissima giornata potreste avere l’impressione di essere a bordo di una navicella spaziale, proiettati verso gli spazi siderali molto promettenti. E non è così strano questa sensazione perché, proprio in questi giorni formidabili, le stelle vi donano un’acutezza mentale, una creatività e una visione più profonda delle realtà oggettive che si riflettono beneficamente su tutti i settori della vita.

In molti del segno potrete benissimo permettervi di vivere sopra le righe. Intuito da sfruttare grazie al buon aspetto del vostro Sole, nel contesto in congiunzione a Plutone, quest'ultimo nel segno del Capricorno. Il periodo vi dona nuovi mezzi per esprimersi al meglio oltre che una vivace intelligenza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 21 gennaio fa presente che avrete a disposizione poche chance di successo, visto il cielo del periodo (sottotono). Comunque potrete sempre fare affidamento su quel pizzico di fortuna, creatività e fascino personale che contraddistingue voi del segno. In vista in giornata anche dei buoni aiuti da parte di amici o da persone stimate. Un bel mix di elementi, indispensabili per far breccia nell’animo di chi vi interessa.

Sentirete impellente il bisogno di agire, espandervi e realizzare. La sicurezza nei vostri buoni propositi non manca di certo. Potreste essere attratti da nuove filosofie di vita, specie se nativi a fine segno. La ricerca della felicità potrebbe sembrare in certi momenti davvero difficile da raggiungere: è davvero così? Ebbene, essere felici non vuol dire avere l'oggetto del desiderio, la fama, la ricchezza o qualsiasi cosa vi passa per la mente. La felicità si misura in attimi e non si compra, non si acclama, non si programma... La felicità, quella vera, è una dolce carezza da portare dentro l'anima per l'eternità...

Classifica oroscopo del 21 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Benissimo, allora iniziamo pure a dare voce alla scaletta con le stelline quotidiane sottolineando il fatto che, questo venerdì, ad occupare meritatamente la vetta più alta saranno gli amici del Toro.

Le stelline di venerdì 21 gennaio: