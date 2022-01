L'oroscopo di domani è già pronto a decretare vincitori e vinti relativamente alla giornata di venerdì 21 gennaio 2022. A dare un senso al periodo che sta per arrivare è compito come sempre della buona Astrologia, fonte inesauribile di consigli utili adatti soprattutto a coloro con problemi da risolvere. Cosa c'è di meglio di una buona previsione capace di ridare un po' di serenità o semplicemente di favorire un sorriso?

Diciamo subito che quest'oggi la "top del giorno" in classifica spetta meritatamente al Toro, sostenuto pienamente dall'ottimo trigono da Venere verso Urano nel segno: ottimo il periodo pertanto da sfruttare sia in amore come anche nel lavoro.

Ansiosi di sapere cosa hanno riservato gli astri a tutti i restanti segni? Logico che si, altrimenti non sareste qui a sbirciare l'Oroscopo di domani 21 gennaio.

Bene iniziamo pure a svelare la scaletta con le stelle del giorno per poi andare a valutare le nuove previsioni zodiacali di venerdì.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 21 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. Le previsioni zodiacali di domani vedono il Sole complice di successi amorosi. Finalmente ritornerà l'equilibrio nelle relazioni più tormentate e potrete gustarvi alcuni momenti intensi e romantici con la persona amata, senza litigi all'orizzonte.

Single, il transito della Luna in Vergine per voi è sempre un evento propizio per liberarsi da ciò che vi ostacola, sia a livello personale che familiare. Approfittate, ovviamente se siete intenzionati a modificare abitudini o comportamenti, oppure se desiderate progettare qualcosa di nuovo con i vostri familiari. Un consiglio: dormite più a lungo, rimanete al calduccio sotto il piumone e ogni tanto rilassatevi con un bagno caldo, rigenerante.

Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. Sarete molto esigenti anche con i vostri collaboratori che sapranno comprendere l'utilità delle vostre imposizioni, con ottimi risultati.

Toro: 'top del giorno'. Sostenuti caldamente da una splendida Venere in trigono a Urano, pianeta presente nel vostro settore, questo venerdì vi sentirete veramente al settimo cielo.

Tutto andrà per il meglio, a cominciare dal risveglio che vi vedrà carichi e pimpanti. La giornata poi, se possibile, finirà ancora meglio di come è iniziata: l'amore del vostro partner vi darà la possibilità di trascorrere anche una serata fantastica, dove vi dedicherete anima e cuore alla felicità di entrambi. Single, il vostro umore in questo giorno sarà positivo, così come la voglia d'amore: il desiderio volerà alto, facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di un incontro importante. Un sentiero da percorrere è pronto da sempre: siete pronti alla vita a due? Le persone che conoscerete saranno attraenti e misteriose, l'innata curiosità alla fine avrà il sopravvento.

Qualcuno in questi giorni non vi toglie gli occhi di dosso ed è già pronto a fare carte false pur di uscire con voi. Se volete essere felici, pensate di meno e agite di più! Nel lavoro, avrete una visione più ampia del vostro futuro, il che vi aiuterà a capire meglio quale strada prendere. Sarete creativi e troverete ispirazione.

Gemelli: ★★★★★. Giornata perfetta per mettere in gioco propositi, progetti e desideri. In amore, le stelle vi renderanno dolci e romantici: riscoprirete un'intesa magica e profonda col partner e in alcuni momenti avrete addirittura la sensazione di essere telepatici. Gli influssi armonici della Luna in Vergine vi aiuteranno a sedare alcuni conflitti familiari. Infatti, avrete una saggia e buona parola per tutti e il riscontro sarà estremamente positivo.

Single, il cielo vi aiuterà a modificare ciò che non va nella vostra vita, per esempio a mettere in cantiere un progetto di un certo spessore da portare a compimento nei prossimi giorni. Avrete ottime presenze astrali da sfruttare, come l'ottimismo, la capacità di espandervi, di sfruttare il vostro carisma e mettervi in bella evidenza al momento giusto. Nel lavoro, alcuni pianeti vi spingeranno a primeggiare ad ogni costo, appoggiandovi in tutto ciò che farete o assicurando i contatti con le persone giuste.

Oroscopo e stelle di venerdì 21 gennaio

Cancro: ★★. Una giornata preventivata da due stelle, indice di poca positività, purtroppo. Per i sentimenti, al centro di questo giorno ci sarà la vostra troppa emotività, il che si dimostrerà piuttosto ricorrente.

Avrete quindi bisogno di circondarvi degli affetti più cari per ricevere sostegno, consigli e coccole. Sentitevi liberi di esprimere ogni vostro desiderio, in modo da avvicinarvi il più possibile alla persona amata. In alcuni momenti sarete privi di entusiasmo, ma state pure tranquilli perché chi vi vuole bene non vi abbandonerà, anzi farà di tutto per risollevarvi e tranquillizzarvi. Single, un caro amico/a vi sarà d'aiuto per focalizzare cosa c'è che non va nella vostra vita: avete bisogno infatti di chiarezza o di momenti per riflettere. Ritagliatevi un po' di tempo per meditare, per analizzare il recente passato realisticamente e con un certo distacco, per poi pensare al futuro con positività.

Nel lavoro, il cielo vi consiglia di non sottovalutare alcune faccende finanziarie. Queste potrebbero determinare la velocità con cui portare a termine un progetto.

Leone: ★★★★. Periodo tranquillo, stabile ma decisamente routinario. In amore, non tutto filerà “liscio come l'olio”: vi sentirete particolarmente poco vicini ai vostri familiari e vi mostrerete dunque poco protettivi nei loro confronti, cosa che farà non molto bene a tutti in quanto scopriranno che non sempre possono contare sul vostro aiuto. Il dialogo con il partner tornerà ad essere fondamentale, disteso: così tensioni e ripicche saranno come lontane anni luce da voi. Single, grazie alle stelle che vi osservano favorevolmente, potrete realizzare qualche piccolo progetto che vi sta a cuore, come anche divertirsi alla grande con gli amici.

Oltre a questo, potreste fare esperienze nuove e conoscere persone interessanti. Nel lavoro, il cielo annuncia opportunità strepitose anche sul fronte denaro, con investimenti a buon fine e qualche piccolo aumento di reddito.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 21 gennaio, in campo sentimentale soprattutto vede un piacevole color rosa. Il partner non saprà resistere alle vostre richieste e accetterà di buon grado qualunque tipo di proposta. In questo periodo quindi, lasciatevi guidare dalle emozioni: assecondate i vostri desideri insieme a quelli di lui/lei, e non preoccupatevi troppo delle conseguenze delle vostre scelte. La felicità non ha prezzo, così la giornata si aprirà all'insegna del buonumore.

Anche la vita di coppia procederà in modo tranquillo e disteso. Single, le buone stelle invieranno influssi ideali per divertirsi e amare, nonché per stare bene con gli amici. Qualunque sia la vostra età o la vostra condizione sentimentale, con Venere amica sarà certo un buon tempo per dare inizio a belle storie d'amore con fine importante. Qualche occasione capiterà anche a voi prima o poi, specie se avete il cuore libero e siete pronti da un pezzo a ricevere proposte. Nel lavoro, la fortuna sarà ancora dalla vostra parte. Le cose stanno andando bene, soprattutto ora che avete il coraggio di mostrare le vostre abilità, senza riserve.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 21 gennaio.